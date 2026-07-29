Meghalt két tűzoltó a görög erdőtűz elleni küzdelemben

Két görög tűzoltó életét vesztette szerdán, miközben a krétai erdőtűz ellen harcoltak. A szigeten megállíthatatlanul söpörnek végig lángok, miközben több helyen evakuálni kellett a lakosokat.

Szolgálat közben estek az erdőtűz fogságába a tűzoltók Fotó: ANTONIS ZOURIDAKIS / NurPhoto

Szolgálat közben estek az erdőtűz fogságába a tűzoltók

A jelentések szerint a két tűzoltó a lángok fogságába esett, miközben járművükkel az egyik tűzfrontról a másikra vonultak át. Sifis Vavourakis, Krya Vrysi falu elnöke elmondta, hogy a tűz irányíthatatlanná vált. A lángok a nap folyamán korábban csaptak fel Kréta Rethymno régiójában, amely népszerű turisztikai célpont. A tüzet erős szél táplálta, és gyorsan terjedt. Három közeli falu, köztük Krya Vrysi lakóit felszólították az evakuálásra.

Szerdán az EU veszélyhelyzet-kezelési központjának vezetője kijelentette, hogy Görögországnak és Olaszországnak fokozott erdőtűz-kockázattal kell szembenéznie a következő hetekben, a rendkívüli hőség miatt - írta a Reuters.

Az újabb hőhullám miatt rendkívül nagy kockázat az erdőtüzek kialakulására Fotó: ANTONIS ZOURIDAKIS / NurPhoto

Lángokban áll Európa

Újabb hőhullám érte el Európát, ahol a rendkívüli hőség és csapadékhiány miatt több ország, köztük Spanyolország, Franciaország, Horvátország és az Egyesült Királyság is erdőtüzekkel küzd. A héten rengeteg helyen 40 fok közelébe, vagy akár fölé is emelkedhet a hőmérséklet, így a tűzoltók attól tartanak megállíthatatlanná válhatnak a lángok.

Mindeközben Magyarországon is egyre több tűzesetről érkezik bejelentés: a hét elején 1 nap alatt 135 bejelentést érkezett, amelyek között voltak égő bálák, de kigyulladt lakások is.

Európa, a világ leggyorsabban melegedő kontinense, rekordméretű hőhullámokat élt át ebben az évben, mivel az emberi tevékenység okozta klímaváltozás felerősíti a hőséget és a szárazságot, amelyek lehetővé teszik az erdőtüzek gyorsabb terjedését.