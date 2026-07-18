Már Norvégiában is erdőtűz pusztít, több mint 100 ház semmisült meg

Péntek délután a dél-norvégiai Drammen városában egy sorházi lakásban keletkezett tűz, amely rövid idő alatt átterjedt a környező épületekre, majd a közeli erdős területekre is. Az erdőtűz terjedését az erős szél tovább gyorsította – számolt be róla a Daily Mail.

Az erdőtűz több mint száz lakóházat pusztított el a dél-norvégiai Drammen térségében

Fotó: THOMAS FURE / NTB

A norvég hatóság tájékoztatása szerint a tűzvészben eddig több mint 100 lakóház semmisült meg. A közszolgálati NRK beszámolója alapján pedig több száz embert helyeztek el ideiglenes befogadóközpontokban.

A tűzoltók szombaton is folytatták az oltást, miközben a kedvezőtlen időjárási körülmények tovább nehezítették a beavatkozást.

A rendőrség közlése szerint eltűnt személyről nem érkezett bejelentés, a tűz keletkezésének pontos oka ugyanakkor egyelőre nem ismert.

Európa több országát is erdőtüzek sújtották

A norvégiai katasztrófa egy újabb súlyos erdőtűz, amely Európát érinti. A múlt héten Dél-Spanyolországban, Los Gallardos térségében pusztító tűzvész 13 ember halálát okozta. Az áldozatok többsége külföldi állampolgár volt, köztük hét brit, három belga, egy francia, egy amerikai és egy spanyol.

A szakemberek szerint a rendkívüli hőség, a szárazság és az erős szél kedvez a tüzek gyors terjedésének. Az Európai Unió Copernicus Klímaváltozási Szolgálata korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, ahol az 1980-as évek óta a felmelegedés üteme kétszerese a globális átlagnak.