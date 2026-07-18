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erdőtűz

Már Norvégiában is erdőtűz pusztít, több mint 100 ház semmisült meg

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Több európai országban is súlyos tüzekkel küzdenek a hatóságok a nyári hőség és a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt. A Spanyolországot és Franciaországot sújtó katasztrófák után most Norvégiában is erdőtűz pusztít: több mint száz otthon semmisült meg, és emberek százait kellett biztonságos helyre menekíteni.
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erdőtűzNorvégiakitelepítés

Péntek délután a dél-norvégiai Drammen városában egy sorházi lakásban keletkezett tűz, amely rövid idő alatt átterjedt a környező épületekre, majd a közeli erdős területekre is. Az erdőtűz terjedését az erős szél tovább gyorsította – számolt be róla a Daily Mail.

Az erdőtűz több mint száz lakóházat pusztított el a dél-norvégiai Drammen térségében An overview shows smoke rising from a large fire that has spread from terraced houses by Krokstadelva in Drammen, south-west of Oslo, Norway, on July 17, 2026. (Photo by Thomas Fure / NTB / AFP) / Norway OUT
Az erdőtűz több mint száz lakóházat pusztított el a dél-norvégiai Drammen térségében
Fotó: THOMAS FURE / NTB

A norvég hatóság tájékoztatása szerint a tűzvészben eddig több mint 100 lakóház semmisült meg. A közszolgálati NRK beszámolója alapján pedig több száz embert helyeztek el ideiglenes befogadóközpontokban.

A tűzoltók szombaton is folytatták az oltást, miközben a kedvezőtlen időjárási körülmények tovább nehezítették a beavatkozást.

A rendőrség közlése szerint eltűnt személyről nem érkezett bejelentés, a tűz keletkezésének pontos oka ugyanakkor egyelőre nem ismert.

Európa több országát is erdőtüzek sújtották

A norvégiai katasztrófa egy újabb súlyos erdőtűz, amely Európát érinti. A múlt héten Dél-Spanyolországban, Los Gallardos térségében pusztító tűzvész 13 ember halálát okozta. Az áldozatok többsége külföldi állampolgár volt, köztük hét brit, három belga, egy francia, egy amerikai és egy spanyol.

A spanyol hatóságok kezdetben 23 eltűnt személyt kerestek, de a vizsgálatok végére minden érintettet sikerült azonosítani. A tűz mintegy 70 négyzetkilométernyi erdőt és mezőgazdasági területet érintett, és az elmúlt évek egyik leghalálosabb spanyolországi erdőtüzének számít.

A szakemberek szerint a rendkívüli hőség, a szárazság és az erős szél kedvez a tüzek gyors terjedésének. Az Európai Unió Copernicus Klímaváltozási Szolgálata korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, ahol az 1980-as évek óta a felmelegedés üteme kétszerese a globális átlagnak.

 

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