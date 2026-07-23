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olaszország

Lángtenger borította el Dél-Olaszországot – drámai fotókon a pusztító tűz

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Szándékos gyújtogatásra utaló nyomokat találtak, miközben Dél-Olaszországban tüzek százai pusztítanak. Az erdőtűz Szicíliában egy tűzoltó életét követelte, Calabriában pedig gyúlékony rongyokat köthettek macskák farkára. Galériánkban mutatjuk az Olaszországban pusztító erdőtüzeket.
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olaszországtűzerdőtűz

Erdőtűz pusztít Olaszország déli részén, Szicíliában 344 tüzet jelentettek. Képeken mutatjuk be a lángok pusztítását és az oltási munkálatokat.

Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Olaszországban, PALERMO, ITALY - JULY 22: Wildfires that broke out in several parts of the Italian island of Sicily continue overnight, fueled by strong winds, as firefighters, civil protection teams and forestry crews press on with efforts to contain the blazes near Palermo, Sicily, Italy on July 22, 2026. The wildfires, which started yesterday on the slopes of Mount Longa near the city of Palermo, spread rapidly due to the wind and burned throughout the night. (Photo by Alberto Lo Bianco/Anadolu via Getty Images)
Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Olaszországban Fotó: Anadolu / Anadolu

Macskákkal terjeszthették az erdőtüzeket Dél-Olaszországban

Dél-Olaszországban egyszerre küzdenek erdőtüzek százaival és a szándékos gyújtogatás gyanújával. Szicíliában egy tűzoltó életét vesztette, Calabriában pedig olyan nyomokat találtak, amelyek szerint állatokat is felhasználhattak a lángok terjesztésére.

A szigeten jelentett 344 tűzből szerdáig 300-at eloltottak. Mintegy hatezer tűzoltót, erdőőrt és polgári védelmi dolgozót mozgósítottak. A legsúlyosabb tüzek Casaboliban, Bivonában, Alimenában, San Cataldóban, Galati Mamertinóban, a Madonie Parkban és Szirakúza térségében pusztítottak – olvasható az Euronews cikkében.

A képre kattintva galéria nyílik:

Galéria: Tűztenger borította el Szicíliát
Fotó: GettyImages
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Tűztenger borította el Szicíliát

San Cataldóban életét vesztette Alessandro Marchi tűzoltó, miközben egy tűznél teljesített szolgálatot. Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter részvétét fejezte ki a családjának.

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Calabriában közben gyújtogatás gyanúját vizsgálják. A polgári védelem szerint gyúlékony anyaggal átitatott rongyokat kötöttek macskák farkára, majd az állatokat kiengedték a mezőkre, hogy terjesszék a tüzet. Égő gyertyákat és késleltetett gyújtószerkezeteket is találtak – írja a CNN.

 

 

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