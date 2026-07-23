Lángtenger borította el Dél-Olaszországot – drámai fotókon a pusztító tűz

Erdőtűz pusztít Olaszország déli részén, Szicíliában 344 tüzet jelentettek. Képeken mutatjuk be a lángok pusztítását és az oltási munkálatokat.

Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Olaszországban Fotó: Anadolu / Anadolu

Macskákkal terjeszthették az erdőtüzeket Dél-Olaszországban

Dél-Olaszországban egyszerre küzdenek erdőtüzek százaival és a szándékos gyújtogatás gyanújával. Szicíliában egy tűzoltó életét vesztette, Calabriában pedig olyan nyomokat találtak, amelyek szerint állatokat is felhasználhattak a lángok terjesztésére.

A szigeten jelentett 344 tűzből szerdáig 300-at eloltottak. Mintegy hatezer tűzoltót, erdőőrt és polgári védelmi dolgozót mozgósítottak. A legsúlyosabb tüzek Casaboliban, Bivonában, Alimenában, San Cataldóban, Galati Mamertinóban, a Madonie Parkban és Szirakúza térségében pusztítottak – olvasható az Euronews cikkében.

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