Hatalmas erdőtűz pusztít Franciaországban - több mint 10 000 embert evakuáltak

Több mint 10 000 embert evakuáltak éjszaka Délnyugat-Franciaországban, miután egy gyorsan terjedő erdőtűz pusztított el 2000 hektárnyi területen Bordeaux városától nyugatra.

Több ezer embert evakuáltak Franciaországban az erdőtűz miatt. Fotó: ROMAIN PERROCHEAU / AFP

Több ezer embert evakuáltak Franciaországban az erdőtűz miatt

Az adatok szerint az erdőtüzek idén már több területet perzseltek fel Európában, mint az elmúlt két évtized éves átlaga. Mivel a világ leggyorsabban melegedő kontinense idén eddig három fullasztó, gyakorlatilag egymást követő hőhullám söpört végig a földrészen.

Franciaországban jelenleg 500 tűzoltó küzd, hogy minél hamarabb megfékezzék a lángokat. A jelentések szerint eddig senki sem sérült meg, viszont nagyon hevesen ég az erdőtűz.

A tűz az Arcachon-öböl közelében található, amely egy turisztikai központ, így a kitelepítettek közül sokan kempingekben megszálló turisták - írta a Reuters.