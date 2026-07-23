Hatalmas erdőtűz pusztít Franciaországban - több mint 10 000 embert evakuáltak

Több mint 10 000 embert evakuáltak éjszaka Délnyugat-Franciaországban, miután egy gyorsan terjedő erdőtűz pusztított el 2000 hektárnyi területen Bordeaux városától nyugatra.
Több ezer embert evakuáltak Franciaországban az erdőtűz miatt
Az adatok szerint az erdőtüzek idén már több területet perzseltek fel Európában, mint az elmúlt két évtized éves átlaga. Mivel a világ leggyorsabban melegedő kontinense idén eddig három fullasztó, gyakorlatilag egymást követő hőhullám söpört végig a földrészen.
Franciaországban jelenleg 500 tűzoltó küzd, hogy minél hamarabb megfékezzék a lángokat. A jelentések szerint eddig senki sem sérült meg, viszont nagyon hevesen ég az erdőtűz.
A tűz az Arcachon-öböl közelében található, amely egy turisztikai központ, így a kitelepítettek közül sokan kempingekben megszálló turisták - írta a Reuters.