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Hőségriadót adtak ki az egész országra: ekkor tetőzhet a kánikula

erdőtűz

Tizenkét nap leforgása alatt több mint 200 erdőtűz pusztított Angliában és Walesben

13 perce
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Továbbra is magas a tűzveszély az Egyesült Királyságban, ahol az évben eddig már 700-nál is több esetet regisztráltak Angliában és Walesben. Csak az elmúlt 12 napban több mint 200 erdőtűz pusztított, a forró, száraz körülmények miatt a pedig lángok rendkívül súlyosak következményekkel járhatnak.
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erdőtűzEgyesült Királyságerdőtűzveszély

Az elmúlt tizenkét napban 200-nál is több erdőtűz pusztított Angliában és Walesben, a tűzveszély kockázata pedig továbbra is magas az Egyesült Királyságban, mialatt a statisztikában nem vették figyelembe például a skóciai Cairngormsban kitört tüzet, amellyel a tűzoltók már két hete küzdenek. A hírek szerint az idén már több mint 700 erdőtüzet regisztráltak az említett két területen, ha pedig a hőhullám ideje alatt Londonban, Délkelet- vagy Kelet-Angliában ütnének ki tüzek, a forró, száraz körülmények miatt a lángok rendkívül súlyosak lehetnek.

A firefighter stands before flames as a forest fire rages in Saint-Jean-d'Illac, some 30km from Bordeaux, on July 26, 2026 as a wildfire has been ravaging the forest north of the Arcachon Basin (Gironde). The 220,000 people evacuated due to the massive wildfire in France's Gironde region will not be able to return home "until the fire has been brought under control", the local prefect said, also ruling out any normal workday on Monday in the affected towns, ahead of a possible worsening of the situation on Tuesday due to an expected rise in temperatures. (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)
Szerte Európában erdőtüzek pusztítanak  / Fotó: ROMAIN PERROCHEAU / AFP (Képünk illusztráció)

Több száz erdőtűz pusztított a napokban Angliában és Walesben

A helyzetre való tekintettel az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) borostyánszintű hőségriasztást adott ki, amely Kelet-Midlandsre, Kelet- és Délkelet-Angliára, valamint Londonra vonatkozik. A figyelmeztetés kedden lépett hatályba, és csütörtökig marad érvényben, mivel a meleg hőmérséklet egészségügyi kockázatot jelent, különösen a veszélyeztetett korosztályok, például az idősek számára. 

Az erdőtüzek szerte Európában tombolnak, többek közt Spanyolországban, Franciaországban, Görögországban és Olaszország egyes részein is, amik evakuálásokhoz és jelentős károkhoz vezettek.

A Nemzeti Tűzoltóparancsnokok Tanácsa (NFCC) szerint az Egyesült Királyságban a bozóttüzek jellemzően kisebbek és természetükben eltérnek a dél-európaiaktól. Hozzátették, a klímaváltozás hosszú távú hatásai viszont növelik a nagyobb, összetettebb és erőforrás-igényesebb bozóttüzek előfordulásának valószínűségét - írja a Mirror. Az NFCC arra is  figyelmeztetett, a folyamatos szárazság, a melegebb hőmérséklettel és a számos vidéki területen zajló betakarítási tevékenységgel együttesen olyan körülményeket teremthet, amelyekben a tüzek gyorsan kialakulhatnak és terjedhetnek.

Mindeközben hazánkban az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország egész területére július 30-án, csütörtökön 0 órától augusztus 4-én, kedden 24 óráig. A mai napon ugyan még csak 30, 35 fok lesz a csúcsérték, azonban ezt követően napról napra melegszik majd az idő, és csapadék is csak elvétve lehet. A kánikula a jövő hét közepén tetőzhet majd, ezt követően viszont szépen lassan csökkenhet a hőmérséklet. 

 

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