Tizenkét nap leforgása alatt több mint 200 erdőtűz pusztított Angliában és Walesben

Az elmúlt tizenkét napban 200-nál is több erdőtűz pusztított Angliában és Walesben, a tűzveszély kockázata pedig továbbra is magas az Egyesült Királyságban, mialatt a statisztikában nem vették figyelembe például a skóciai Cairngormsban kitört tüzet, amellyel a tűzoltók már két hete küzdenek. A hírek szerint az idén már több mint 700 erdőtüzet regisztráltak az említett két területen, ha pedig a hőhullám ideje alatt Londonban, Délkelet- vagy Kelet-Angliában ütnének ki tüzek, a forró, száraz körülmények miatt a lángok rendkívül súlyosak lehetnek.

Szerte Európában erdőtüzek pusztítanak / Fotó: ROMAIN PERROCHEAU / AFP (Képünk illusztráció)

Több száz erdőtűz pusztított a napokban Angliában és Walesben

A helyzetre való tekintettel az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) borostyánszintű hőségriasztást adott ki, amely Kelet-Midlandsre, Kelet- és Délkelet-Angliára, valamint Londonra vonatkozik. A figyelmeztetés kedden lépett hatályba, és csütörtökig marad érvényben, mivel a meleg hőmérséklet egészségügyi kockázatot jelent, különösen a veszélyeztetett korosztályok, például az idősek számára.

Az erdőtüzek szerte Európában tombolnak, többek közt Spanyolországban, Franciaországban, Görögországban és Olaszország egyes részein is, amik evakuálásokhoz és jelentős károkhoz vezettek.

A Nemzeti Tűzoltóparancsnokok Tanácsa (NFCC) szerint az Egyesült Királyságban a bozóttüzek jellemzően kisebbek és természetükben eltérnek a dél-európaiaktól. Hozzátették, a klímaváltozás hosszú távú hatásai viszont növelik a nagyobb, összetettebb és erőforrás-igényesebb bozóttüzek előfordulásának valószínűségét - írja a Mirror. Az NFCC arra is figyelmeztetett, a folyamatos szárazság, a melegebb hőmérséklettel és a számos vidéki területen zajló betakarítási tevékenységgel együttesen olyan körülményeket teremthet, amelyekben a tüzek gyorsan kialakulhatnak és terjedhetnek.