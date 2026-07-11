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erdőtűz

Tovább nőtt a spanyolországi erdőtűz halálos áldozatainak száma

23 perce
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A spanyolországi erdőtűz már legalább 12 ember életét követelte, és a hatóságok szerint a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet. A délkelet-spanyolországi mentőegységek továbbra is az izzó területeken dolgoznak.
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erdőtűzSpanyolországtragédia

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, halálos erdőtűz pusztít a dél-spanyolországi Almería tartományban. A katasztrófa eddig legalább tizenkét ember életét követelte, további huszonhárom embert pedig eltűntként keresnek. A hatóságok több száz tűzoltót és más szakembert vezényeltek Bédar település közelében keletkezett tűz megfékezésére – számolt be róla a BBC.

Az erdőtűz következtében több település környékén továbbra is keresik az eltűnteket. ALMERIA, SPAIN - JULY 10: Heavy smoke blankets the horizon during emergency containment efforts at a massive wildfire while evacuation and firefighting efforts continue in the Los Gallardos district of Almeria, Spain on July 10, 2026. At least 12 people were killed in a forest fire that broke out Thursday in Los Gallardos municipality in Almeria province in Spain’s southern Andalusia region, broadcaster RTVE reported. According to Andalusia’s emergency services, the victims were found in a hamlet of the neighboring municipality of Bedar, with some discovered inside vehicles engulfed by the flames. Pablo Miranzo / Anadolu (Photo by Pablo Miranzo / Anadolu via AFP)
Az erdőtűz következtében több település környékén továbbra is keresik az eltűnteket
Fotó: PABLO MIRANZO / ANADOLU

A spanyol hatóságok tájékoztatása szerint az áldozatok között négy, feltehetően brit állampolgár is van. Holttestüket egy kiégett, jobb oldali kormányos személygépkocsiban találták meg. Az áldozatok személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A Los Gallardos térségében dolgozó mentőegységek attól tartanak, hogy a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet, mivel több embert továbbra sem találtak meg. 

Mi okozta a spanyolországi erdőtüzet?

A hatóságok előzetesen egy leszakadt elektromos vezetéket neveztek meg a tűz lehetséges okaként, ezt azonban az érintett áramszolgáltatók visszautasították. A tűz keletkezésének pontos körülményeit továbbra is vizsgálják.

ALMERIA, SPAIN - JULY 10: A firefighting helicopter releases its water load over heavy smoke during emergency operations to contain a massive wildfire while evacuation and firefighting efforts continue in the Los Gallardos district of Almeria, Spain on July 10, 2026. At least 12 people were killed in a forest fire that broke out Thursday in Los Gallardos municipality in Almeria province in Spain’s southern Andalusia region, broadcaster RTVE reported. According to Andalusia’s emergency services, the victims were found in a hamlet of the neighboring municipality of Bedar, with some discovered inside vehicles engulfed by the flames. Pablo Miranzo / Anadolu (Photo by Pablo Miranzo / Anadolu via AFP)
A spanyolországi erdőtűz oltásán több száz tűzoltó és szakember dolgozik Almería tartományban
Fotó: PABLO MIRANZO / ANADOLU

A lángok csütörtök délután rendkívül gyorsan terjedtek a térségben uralkodó, mintegy 40 Celsius-fokos hőség, a kiszáradt növényzet és az erős szél miatt. A hatóságok szerint néhány áldozat nem a kijelölt evakuációs útvonalat választotta, ugyanakkor egyelőre nem tisztázott, hogy a figyelmeztetések minden érintetthez időben eljutottak-e.

A mostani katasztrófa már a spanyol történelem egyik leghalálosabb erdőtüzeként tartják számon. Korábban 1984-ben a Kanári-szigeteken fekvő La Gomerán húszan, míg 1979-ben Lloret de Mar közelében huszonegyen vesztették életüket hasonló katasztrófában.

A szakértők szerint a klímaváltozás miatt Európában egyre gyakoribbak és intenzívebbek a hőhullámok, amelyek növelik a nagy kiterjedésű erdőtüzek kialakulásának kockázatát.

 

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