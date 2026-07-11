Tovább nőtt a spanyolországi erdőtűz halálos áldozatainak száma

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, halálos erdőtűz pusztít a dél-spanyolországi Almería tartományban. A katasztrófa eddig legalább tizenkét ember életét követelte, további huszonhárom embert pedig eltűntként keresnek. A hatóságok több száz tűzoltót és más szakembert vezényeltek Bédar település közelében keletkezett tűz megfékezésére – számolt be róla a BBC.

Az erdőtűz következtében több település környékén továbbra is keresik az eltűnteket

Fotó: PABLO MIRANZO / ANADOLU

A spanyol hatóságok tájékoztatása szerint az áldozatok között négy, feltehetően brit állampolgár is van. Holttestüket egy kiégett, jobb oldali kormányos személygépkocsiban találták meg. Az áldozatok személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A Los Gallardos térségében dolgozó mentőegységek attól tartanak, hogy a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet, mivel több embert továbbra sem találtak meg.

Mi okozta a spanyolországi erdőtüzet?

A hatóságok előzetesen egy leszakadt elektromos vezetéket neveztek meg a tűz lehetséges okaként, ezt azonban az érintett áramszolgáltatók visszautasították. A tűz keletkezésének pontos körülményeit továbbra is vizsgálják.

A spanyolországi erdőtűz oltásán több száz tűzoltó és szakember dolgozik Almería tartományban

Fotó: PABLO MIRANZO / ANADOLU

A lángok csütörtök délután rendkívül gyorsan terjedtek a térségben uralkodó, mintegy 40 Celsius-fokos hőség, a kiszáradt növényzet és az erős szél miatt. A hatóságok szerint néhány áldozat nem a kijelölt evakuációs útvonalat választotta, ugyanakkor egyelőre nem tisztázott, hogy a figyelmeztetések minden érintetthez időben eljutottak-e.

A szakértők szerint a klímaváltozás miatt Európában egyre gyakoribbak és intenzívebbek a hőhullámok, amelyek növelik a nagy kiterjedésű erdőtüzek kialakulásának kockázatát.