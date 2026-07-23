Stabilizálták a több mint 30 ezer hektárt felperzselő spanyol erdőtüzet

A guadalajarai erdőtűz egyike annak az öt nagy erdőtűznek, amelyek jelenleg aggodalomra adnak okot - mondta Sara Aagesen, az ökológiai átmenetért felelős miniszter a Cadena Ser rádióadónak.

A guadalajarai erdőtűz egyike annak az öt nagy erdőtűznek, amelyek jelenleg aggodalomra adnak okot

Fotó: SAMUEL DE ROMAN / ANADOLU

Idén eddig 108 ezer hektárnyi területet pusztítottak el az erdőtüzek, négyszer többet, mint tavaly ugyaneddig a dátumig.

A miniszter által felsoroltak között van a madridi tartományban, Almorox település közelében keletkezett tűz is, ahol a környékről 700 embert evakuáltak. A csendőrség házról házra járva szólította fel azonnali távozásra a helyieket, miután a gyorsan terjedő lángok már lakóövezeteket fenyegettek.

Az első jelentések szerint mintegy 30 ingatlant elpusztított a tűz, több gépjármű és mintegy 900 hektárnyi terület kiégett. A hatóságok körbekerítették, de még nem stabilizálták a tüzet, munkájukat az erős és változó irányú szél is nehezíti.

Fotó: SAMUEL DE ROMAN / ANADOLU

Az andalúziai erdőtűz-elhárítási szolgálat (Infoca) tájékoztatása szerint Huelva környékéről több mint 380 lakost evakuáltak, de miután az éjjel sikerült megszilárdítani a tűz határvonalát, a légi egységeket már visszavonták, és a kézi, valamint a gépi beavatkozásoknak köszönhetően jelenleg nincsenek aktív tűzfészkek. Bíznak abban, hogy mielőbb mindenki hazatérhet.

A spanyol vasúti hálózat üzemeltetésért felelős Adif vállalat azt közölte: a Madridot Barcelonával összekötő, nagy sebességű vasútvonalon felfüggesztette a közlekedést a pálya közelében, Mejorada del Campo és Alcalá de Henares közötti szakaszon keletkezett tűz miatt.

A tüzek oltását nehezíti, hogy az országban még tart az idei nyár harmadik hőhulláma. Csütörtökön a legmagasabb, vörös színnel jelzett riasztási fokozatot adta ki a meteorológiai szolgálat Valencia, Albacete, Alicante és Murcia térségére, ahol akár a 44 Celsius-fokot is meghaladhatja a nappali hőmérséklet. A kánikula várhatóan pénteken kezd mérséklődni.

Tovább nőtt a spanyolországi erdőtűz halálos áldozatainak száma

A spanyolországi erdőtűz már sok életét követelte, és a hatóságok szerint a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet. A délkelet-spanyolországi mentőegységek továbbra is az izzó területeken dolgoznak.