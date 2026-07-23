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Spanyolország

Stabilizálták a több mint 30 ezer hektárt felperzselő spanyol erdőtüzet

1 órája
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A spanyol hatóságoknak sikerült stabilizálni csütörtökön a már több mint 30 ezer hektárnyi területet felperzselő erdőtüzet a Kasztília-La Mancha tartományban található Guadalajara közelében. Ez a legnagyobb erdőtűz a régió történetében, és továbbra is aktív, de miután határait fokozatosan sikerül ellenőrzés alá vonni, kilenc településre visszatérhettek az egy hete elővigyázatosságból kitelepített lakók. További 25 falu lakosai azonban még mindig várják, hogy mikor mehetnek haza.
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Spanyolországerdőtűzhőség

A guadalajarai erdőtűz egyike annak az öt nagy erdőtűznek, amelyek jelenleg aggodalomra adnak okot - mondta Sara Aagesen, az ökológiai átmenetért felelős miniszter a Cadena Ser rádióadónak.

LEON, SPAIN - JULY 08: Flames and smoke rise from a wildfire that broke out the previous day in Espina de Tremor, reached level 1 on the Potential Severity Index (IGR-1) and threatened more than 30 hectares of pine forest in Leon, Spain, on July 8, 2026. Samuel de Roman / Anadolu (Photo by Samuel de Roman / Anadolu via AFP), spanyolországi erdőtűz
A guadalajarai erdőtűz egyike annak az öt nagy erdőtűznek, amelyek jelenleg aggodalomra adnak okot
Fotó: SAMUEL DE ROMAN / ANADOLU

Idén eddig 108 ezer hektárnyi területet pusztítottak el az erdőtüzek, négyszer többet, mint tavaly ugyaneddig a dátumig.

A miniszter által felsoroltak között van a madridi tartományban, Almorox település közelében keletkezett tűz is, ahol a környékről 700 embert evakuáltak. A csendőrség házról házra járva szólította fel azonnali távozásra a helyieket, miután a gyorsan terjedő lángok már lakóövezeteket fenyegettek.

Az első jelentések szerint mintegy 30 ingatlant elpusztított a tűz, több gépjármű és mintegy 900 hektárnyi terület kiégett. A hatóságok körbekerítették, de még nem stabilizálták a tüzet, munkájukat az erős és változó irányú szél is nehezíti.

LEON, SPAIN - JULY 08: A helicopter drops water over a wildfire that broke out the previous day in Espina de Tremor, reached level 1 on the Potential Severity Index (IGR-1) and threatened more than 30 hectares of forested land in Leon, Spain, on July 8, 2026. Samuel de Roman / Anadolu (Photo by Samuel de Roman / Anadolu via AFP), spanyolországi erdőtűz
Fotó: SAMUEL DE ROMAN / ANADOLU

Az andalúziai erdőtűz-elhárítási szolgálat (Infoca) tájékoztatása szerint Huelva környékéről több mint 380 lakost evakuáltak, de miután az éjjel sikerült megszilárdítani a tűz határvonalát, a légi egységeket már visszavonták, és a kézi, valamint a gépi beavatkozásoknak köszönhetően jelenleg nincsenek aktív tűzfészkek. Bíznak abban, hogy mielőbb mindenki hazatérhet.

A spanyol vasúti hálózat üzemeltetésért felelős Adif vállalat azt közölte: a Madridot Barcelonával összekötő, nagy sebességű vasútvonalon felfüggesztette a közlekedést a pálya közelében, Mejorada del Campo és Alcalá de Henares közötti szakaszon keletkezett tűz miatt.

A tüzek oltását nehezíti, hogy az országban még tart az idei nyár harmadik hőhulláma. Csütörtökön a legmagasabb, vörös színnel jelzett riasztási fokozatot adta ki a meteorológiai szolgálat Valencia, Albacete, Alicante és Murcia térségére, ahol akár a 44 Celsius-fokot is meghaladhatja a nappali hőmérséklet. A kánikula várhatóan pénteken kezd mérséklődni.

Tovább nőtt a spanyolországi erdőtűz halálos áldozatainak száma

A spanyolországi erdőtűz már sok életét követelte, és a hatóságok szerint a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet. A délkelet-spanyolországi mentőegységek továbbra is az izzó területeken dolgoznak.

 

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