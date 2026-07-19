Erdőtűz Spanyolországban: már 16 ezer hektár égett le, ezreket menekítettek ki – videó

Spanyolország északi részén óriási pusztítást végzett az erdőtűz, amely már mintegy 15 800 hektárnyi területet perzselt fel Zaragoza tartományban. A tűzoltók megfeszített erővel dolgoznak lángok megfékezésén.

A spanyol Katonai Vészhelyzeti Egység (UME) által 2026. július 17-én közzétett videófelvétel. A katonai egység egy hatalmas erdőtűz ellen küzd az ország északkeleti részén.

Fotó: HANDOUT / UME

Megrendítő drónfelvételeket tett közzé a spanyol csendőrség (Guardia Civil) arról az erdőtűzről, amely az ország északi részén tombol. A videókon jól látható, ahogy a lángok a Zaragoza tartományban található Cinco Villas térségén söpörnek végig. Ez Spanyolország idei legnagyobb erdőtüze, amely eddig csaknem 16 ezer hektárnyi területet érintett, és több mint 1100 ember kényszerült elhagyni az otthonát.

Több száz tűzoltó küzd a lángokkal

A helyszínen hatalmas erőkkel dolgoznak a mentőegységek. Körülbelül 450 szakember, 11 tűzoltójármű, 16 földi egység, hat helikopter és két munkagép vesz részt az oltásban – írja az Independent.

Fifteen aircraft joined efforts to stop a wildfire from spreading in Spain's northern Aragon region as around 400 firefighters and emergency personnel worked to bring the blaze under control https://t.co/lTGOv7xynO pic.twitter.com/RpKOuEiSmI — Reuters (@Reuters) July 17, 2026

Az Aragón régió illetékesei szerint a tűzoltóknak sikerült lassítaniuk a lángok előrehaladását a tűz bal oldalán, de a veszély továbbra is fennáll. Több települést – köztük Orést, Asínt, Luesiát, Malpica de Arbát és Uncastillót – evakuáltak.

Spanyolországot az elmúlt években különösen súlyosan érintették a hőhullámok, több alkalommal is 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletekkel. A szélsőséges időjárás miatt egyre gyakrabban alakulnak ki erdőtüzek, amelyek jelentős károkat okoznak a természetben és a lakosság életében is.

El incendio de las Cinco Villas contiene su avance, aunque sigue sin estabilizarse tras arrasar más de 15.000 hectáreas https://t.co/Z04d0XFpBk pic.twitter.com/xA8V5mwGos — elDiario.es (@eldiarioes) July 18, 2026

Gyanúsítottakat is őrizetbe vettek az erdőtűz kapcsán

A spanyol Guardia Civil közölte, hogy egy 31 éves férfit őrizetbe vettek Zamora térségében, egy 32 éves férfi esetét pedig vizsgálják. A hatóságok szerint összesen 15 esetben merült fel a szándékos gyújtogatás és erdőtűz okozásának gyanúja.

Spanyolország déli részén a hét elején szintén súlyos erdőtűz pusztított: legalább 12 ember vesztette életét, köztük hét brit állampolgár.

Bodycam footage shows Spain's Military Emergency Unit (UME) battling the out-of-control Zaragoza wildfire from the front lines. The blaze has burned over 15,400 hectares, forced 1,000+ evacuations, and remains difficult to contain amid extreme heat and shifting winds.#Spain… pic.twitter.com/8i4mzsPcYA — APT News (@APT__News) July 18, 2026