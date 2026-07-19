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erdőtűz

Erdőtűz Spanyolországban: már 16 ezer hektár égett le, ezreket menekítettek ki – videó

46 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Már közel 16 ezer hektárnyi területet emésztettek fel a lángok Spanyolország északi részén. A tűzoltók megfeszített tempóban dolgoznak az erdőtűz megfékezésén, több település lakosait evakuálni kellett.
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erdőtűzSpanyolországtűzoltó

Spanyolország északi részén óriási pusztítást végzett az erdőtűz, amely már mintegy 15 800 hektárnyi területet perzselt fel Zaragoza tartományban. A tűzoltók megfeszített erővel dolgoznak lángok megfékezésén.

A spanyol Katonai Vészhelyzeti Egység (UME) által 2026. július 17-én közzétett videófelvétel. A katonai egység egy hatalmas erdőtűz ellen küzd az ország északkeleti részén.
A spanyol Katonai Vészhelyzeti Egység (UME) által 2026. július 17-én közzétett videófelvétel. A katonai egység egy hatalmas erdőtűz ellen küzd az ország északkeleti részén.
Fotó: HANDOUT / UME

Megrendítő drónfelvételeket tett közzé a spanyol csendőrség (Guardia Civil) arról az erdőtűzről, amely az ország északi részén tombol. A videókon jól látható, ahogy a lángok a Zaragoza tartományban található Cinco Villas térségén söpörnek végig. Ez Spanyolország idei legnagyobb erdőtüze, amely eddig csaknem 16 ezer hektárnyi területet érintett, és több mint 1100 ember kényszerült elhagyni az otthonát.

Több száz tűzoltó küzd a lángokkal

A helyszínen hatalmas erőkkel dolgoznak a mentőegységek. Körülbelül 450 szakember, 11 tűzoltójármű, 16 földi egység, hat helikopter és két munkagép vesz részt az oltásban – írja az Independent.

Az Aragón régió illetékesei szerint a tűzoltóknak sikerült lassítaniuk a lángok előrehaladását a tűz bal oldalán, de a veszély továbbra is fennáll. Több települést – köztük Orést, Asínt, Luesiát, Malpica de Arbát és Uncastillót – evakuáltak.

Spanyolországot az elmúlt években különösen súlyosan érintették a hőhullámok, több alkalommal is 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletekkel. A szélsőséges időjárás miatt egyre gyakrabban alakulnak ki erdőtüzek, amelyek jelentős károkat okoznak a természetben és a lakosság életében is.

Gyanúsítottakat is őrizetbe vettek az erdőtűz kapcsán

A spanyol Guardia Civil közölte, hogy egy 31 éves férfit őrizetbe vettek Zamora térségében, egy 32 éves férfi esetét pedig vizsgálják. A hatóságok szerint összesen 15 esetben merült fel a szándékos gyújtogatás és erdőtűz okozásának gyanúja.

Spanyolország déli részén a hét elején szintén súlyos erdőtűz pusztított: legalább 12 ember vesztette életét, köztük hét brit állampolgár.

Már Norvégiában is erdőtűz pusztít, több mint 100 ház semmisült meg

A Spanyolországot és Franciaországot sújtó katasztrófák után most Norvégiában is erdőtűz pusztít: több mint száz otthon semmisült meg, és emberek százait kellett biztonságos helyre menekíteni.

A kanadai erdőtüzek miatt mérgező füst borítja az Egyesült Államok egy részét

Kanadában továbbra is több száz erdő ég, a füst pedig az Egyesült Államok jelentős részét is elérte. A kanadai erdőtüzek miatt már 18 amerikai államban adtak ki figyelmeztetést, több nagyvárosban pedig veszélyes szintre romlott a levegő minősége.

 

 

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