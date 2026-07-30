Három tűzoltó vesztette életét a görögországi erdőtüzek oltása közben

Görögország több térségében továbbra is erdőtüzek pusztítanak, amelyek oltása közben három tűzoltó életét vesztette. Krétán az erős szél gyorsan továbbterjesztette a lángokat, ezért több településről evakuáltak lakosokat és turistákat.

Erdőtüzek oltása közben három tűzoltó vesztette életét Görögországban

Fotó: ANTONIS ZOURIDAKIS / NurPhoto

Krétán két tűzoltó halt meg, miután Réthimno térségében a gyorsan terjedő lángok körbezárták őket. A legsúlyosabban érintett tűzfront hossza elérte a 15 kilométert – számolt be róla a BBC.

Egy harmadik tűzoltó a Peloponnészoszi-félsziget déli részén fekvő Gíthio közelében vesztette életét, miután eszméletlenül találtak rá.

Erdőtüzek pusztítanak Görögország több térségében

Görögország más részein is tüzek keletkeztek: Párosz és Leszbosz szigetén, valamint a szárazföld déli részén fekvő Trifylia térségében is küzdenek a lángokkal.

A szomszédos Törökország déli részén szintén erdőtűz pusztít. Muğla tartományban le kellett zárni a Fethiyét Antalyával összekötő főutat, és egy kórház egy részét is kiürítették.

#Wildfire #greece ♬ sonido original - ♤MaxGame♤ @incident.centraal 🔥 Bosbrand op Paros, Griekenland 🇬🇷 📍 Op het Griekse eiland Paros is dinsdagmiddag een grote natuurbrand uitgebroken. 🚒 De Griekse brandweer is massaal uitgerukt met: 🚒 Meerdere brandweerwagens 🚁 3 blushelikopters ✈️ 9 blusvliegtuigen 💧 Vrijwilligers en watertankers van de gemeente helpen mee. 🗑️ Volgens de burgemeester ontstond de brand bij een vuilstortplaats. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht. 🙏Het lijkt erop dat de brand inmiddels onder controle is ⚠️ De Griekse autoriteiten waarschuwen dat ook de komende dagen het risico op nieuwe natuurbranden hoog blijft. 💬 Ben jij nu op Paros of ga je binnenkort naar Griekenland? Laat weten hoe de situatie daar is. #Paros #Griekenland 🇬🇷 #Bosbrand

Spanyolországban több mint 43 ezer hektár égett le egyetlen tűzben

Spanyolországban Pedro Sánchez miniszterelnök szerint döntő jelentőségű időszak következik a Madrid közelében pusztító erdőtűz megfékezésében. A magasabb hőmérséklet, az alacsony páratartalom és az erős széllökések miatt továbbra is fennáll az újbóli fellángolás veszélye.

Az oltásban részt vevő egységek egy mintegy 180 kilométer hosszú tűzperem stabilizálásán dolgoznak.

A hatóságok ugyanakkor több ezer embernek már engedélyezték, hogy visszatérjen otthonába Toledo, Madrid, Ávila és Castellón egyes területein. Csak a madridi régióban 24 ezer ember térhetett haza, további 20 ezer lakos esetében pedig feloldották a korlátozásokat.

A tüzek ugyanakkor súlyos károkat okoztak. Chapinería polgármestere szerint több helyi lakos elvesztette otthonát és munkáját, a település helyreállítása pedig hosszú folyamat lesz.

Valenciától északnyugatra, Vall d'Uixó térségében egy tűz továbbra sincs ellenőrzés alatt.