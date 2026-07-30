Három tűzoltó vesztette életét a görögországi erdőtüzek oltása közben

Görögország több térségében továbbra is erdőtüzek pusztítanak, amelyek oltása közben három tűzoltó életét vesztette. Krétán az erős szél gyorsan továbbterjesztette a lángokat, ezért több településről evakuáltak lakosokat és turistákat.
Krétán két tűzoltó halt meg, miután Réthimno térségében a gyorsan terjedő lángok körbezárták őket. A legsúlyosabban érintett tűzfront hossza elérte a 15 kilométert – számolt be róla a BBC.
Egy harmadik tűzoltó a Peloponnészoszi-félsziget déli részén fekvő Gíthio közelében vesztette életét, miután eszméletlenül találtak rá.
Erdőtüzek pusztítanak Görögország több térségében
Görögország más részein is tüzek keletkeztek: Párosz és Leszbosz szigetén, valamint a szárazföld déli részén fekvő Trifylia térségében is küzdenek a lángokkal.
A szomszédos Törökország déli részén szintén erdőtűz pusztít. Muğla tartományban le kellett zárni a Fethiyét Antalyával összekötő főutat, és egy kórház egy részét is kiürítették.
Spanyolországban több mint 43 ezer hektár égett le egyetlen tűzben
Spanyolországban Pedro Sánchez miniszterelnök szerint döntő jelentőségű időszak következik a Madrid közelében pusztító erdőtűz megfékezésében. A magasabb hőmérséklet, az alacsony páratartalom és az erős széllökések miatt továbbra is fennáll az újbóli fellángolás veszélye.
Az oltásban részt vevő egységek egy mintegy 180 kilométer hosszú tűzperem stabilizálásán dolgoznak.
A hatóságok ugyanakkor több ezer embernek már engedélyezték, hogy visszatérjen otthonába Toledo, Madrid, Ávila és Castellón egyes területein. Csak a madridi régióban 24 ezer ember térhetett haza, további 20 ezer lakos esetében pedig feloldották a korlátozásokat.
A tüzek ugyanakkor súlyos károkat okoztak. Chapinería polgármestere szerint több helyi lakos elvesztette otthonát és munkáját, a település helyreállítása pedig hosszú folyamat lesz.
Valenciától északnyugatra, Vall d'Uixó térségében egy tűz továbbra sincs ellenőrzés alatt.
Az almeríai tüzek halálos áldozatainak száma eközben tizennégyre emelkedett, miután kórházban belehalt sérüléseibe egy nő, aki a hónap elején Los Gallardos térségében szenvedett súlyos égési sérüléseket.
Franciaországban is tartanak a tüzek újbóli fellángolásától
Délnyugat-Franciaországban a Gironde térségében pusztító legnagyobb tüzeket továbbra is stabilizáltnak tekintik, több helyen azonban ismét fellángoltak a lángok. A hatóságok a száraz szél és az akár 41 Celsius-fokos hőmérséklet miatt fokozott óvatosságra intenek.
Gironde és Landes azon 16 francia megye között van, ahol narancssárga hőségriasztás van érvényben.
A tűzoltóság Girondeban különleges intézkedéseket vezetett be több, a francia védelmi és repülőgépiparhoz kapcsolódó létesítmény védelmére. Ezek között olyan üzemek is vannak, ahol rakétákhoz használt veszélyes anyagokat állítanak elő.
Portugáliában szintén erdőtüzekkel küzdenek. Az ország északkeleti részén, Vila Real körzetében egy mintegy egy kilométer hosszú aktív tűzfrontot figyelnek. A hatóságok egy Valpaços közelében található víztisztító telepet és egy gáztárolót is fokozottan védenek.
Az Ávila tartományban található Burgohondo környékén már több mint 43 ezer hektár égett le. A tüzet az ország történetének legnagyobb feljegyzett erdőtüzeként tartják számon. Spanyolországban az év eleje óta összesen több mint 207 ezer hektárnyi terület vált lángok martalékává.