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erdőtűz

Három tűzoltó vesztette életét a görögországi erdőtüzek oltása közben

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Görögországban három tűzoltó vesztette életét az oltási munkálatok során, Spanyolországban pedig továbbra is hatalmas területeket fenyegetnek a lángok. Az erdőtüzek Franciaországban, Törökországban és Portugáliában is több térséget érintenek, a védekezést pedig az újabb hőhullám is nehezíti.
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erdőtűztűzoltóhalál

Görögország több térségében továbbra is erdőtüzek pusztítanak, amelyek oltása közben három tűzoltó életét vesztette. Krétán az erős szél gyorsan továbbterjesztette a lángokat, ezért több településről evakuáltak lakosokat és turistákat.

Erdőtüzek oltása közben három tűzoltó vesztette életét Görögországban A wildfire broke out near the village of Aerino in the municipality of Kissamos, Chania, on the Greek island of Crete, on July 18, 2026. Firefighters and emergency services responded to contain the blaze as flames spread through vegetation in the area. Authorities continue to monitor the situation while firefighting operations remain underway. (Photo by Antonis Zouridakis/NurPhoto) (Photo by Antonis Zouridakis / NurPhoto via AFP)
Erdőtüzek oltása közben három tűzoltó vesztette életét Görögországban
Fotó: ANTONIS ZOURIDAKIS / NurPhoto

Krétán két tűzoltó halt meg, miután Réthimno térségében a gyorsan terjedő lángok körbezárták őket. A legsúlyosabban érintett tűzfront hossza elérte a 15 kilométert – számolt be róla a BBC.

Egy harmadik tűzoltó a Peloponnészoszi-félsziget déli részén fekvő Gíthio közelében vesztette életét, miután eszméletlenül találtak rá.

Erdőtüzek pusztítanak Görögország több térségében

Görögország más részein is tüzek keletkeztek: Párosz és Leszbosz szigetén, valamint a szárazföld déli részén fekvő Trifylia térségében is küzdenek a lángokkal.

A szomszédos Törökország déli részén szintén erdőtűz pusztít. Muğla tartományban le kellett zárni a Fethiyét Antalyával összekötő főutat, és egy kórház egy részét is kiürítették.

@incident.centraal 🔥 Bosbrand op Paros, Griekenland 🇬🇷 📍 Op het Griekse eiland Paros is dinsdagmiddag een grote natuurbrand uitgebroken. 🚒 De Griekse brandweer is massaal uitgerukt met: 🚒 Meerdere brandweerwagens 🚁 3 blushelikopters ✈️ 9 blusvliegtuigen 💧 Vrijwilligers en watertankers van de gemeente helpen mee. 🗑️ Volgens de burgemeester ontstond de brand bij een vuilstortplaats. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht. 🙏Het lijkt erop dat de brand inmiddels onder controle is ⚠️ De Griekse autoriteiten waarschuwen dat ook de komende dagen het risico op nieuwe natuurbranden hoog blijft. 💬 Ben jij nu op Paros of ga je binnenkort naar Griekenland? Laat weten hoe de situatie daar is. #Paros #Griekenland 🇬🇷 #Bosbrand #Wildfire #greece ♬ sonido original - ♤MaxGame♤

Spanyolországban több mint 43 ezer hektár égett le egyetlen tűzben

Spanyolországban Pedro Sánchez miniszterelnök szerint döntő jelentőségű időszak következik a Madrid közelében pusztító erdőtűz megfékezésében. A magasabb hőmérséklet, az alacsony páratartalom és az erős széllökések miatt továbbra is fennáll az újbóli fellángolás veszélye.

Az Ávila tartományban található Burgohondo környékén már több mint 43 ezer hektár égett le. A tüzet az ország történetének legnagyobb feljegyzett erdőtüzeként tartják számon. Spanyolországban az év eleje óta összesen több mint 207 ezer hektárnyi terület vált lángok martalékává.

Az oltásban részt vevő egységek egy mintegy 180 kilométer hosszú tűzperem stabilizálásán dolgoznak. 

A hatóságok ugyanakkor több ezer embernek már engedélyezték, hogy visszatérjen otthonába Toledo, Madrid, Ávila és Castellón egyes területein. Csak a madridi régióban 24 ezer ember térhetett haza, további 20 ezer lakos esetében pedig feloldották a korlátozásokat.

A tüzek ugyanakkor súlyos károkat okoztak. Chapinería polgármestere szerint több helyi lakos elvesztette otthonát és munkáját, a település helyreállítása pedig hosszú folyamat lesz.

Valenciától északnyugatra, Vall d'Uixó térségében egy tűz továbbra sincs ellenőrzés alatt.

Az almeríai tüzek halálos áldozatainak száma eközben tizennégyre emelkedett, miután kórházban belehalt sérüléseibe egy nő, aki a hónap elején Los Gallardos térségében szenvedett súlyos égési sérüléseket.

Franciaországban is tartanak a tüzek újbóli fellángolásától

Délnyugat-Franciaországban a Gironde térségében pusztító legnagyobb tüzeket továbbra is stabilizáltnak tekintik, több helyen azonban ismét fellángoltak a lángok. A hatóságok a száraz szél és az akár 41 Celsius-fokos hőmérséklet miatt fokozott óvatosságra intenek.

Gironde és Landes azon 16 francia megye között van, ahol narancssárga hőségriasztás van érvényben.

A tűzoltóság Girondeban különleges intézkedéseket vezetett be több, a francia védelmi és repülőgépiparhoz kapcsolódó létesítmény védelmére. Ezek között olyan üzemek is vannak, ahol rakétákhoz használt veszélyes anyagokat állítanak elő.

Portugáliában szintén erdőtüzekkel küzdenek. Az ország északkeleti részén, Vila Real körzetében egy mintegy egy kilométer hosszú aktív tűzfrontot figyelnek. A hatóságok egy Valpaços közelében található víztisztító telepet és egy gáztárolót is fokozottan védenek.

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