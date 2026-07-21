735 000 hektáron pusztítanak a kanadai erdőtüzek

Az Ontario-szerte pusztító erdőtüzek kiterjedése a hétvégi 650 000 hektárról 735 000 hektárra nőtt - közölte hétfőn Doug Ford, a tartomány miniszterelnök. Miközben a füst miatti levegőminőség a tartomány nagy részén javult, az Közép-Nyugat Amerika egyes részein továbbra is egészségtelen maradt.

Több ezer hektáron égnek az erdőtüzek Kanadában. Fotó: - / Ontario Ministry of Natural Reso

Több ezer hektáron égnek az erdőtüzek Kanadában

Ford egy torontói sajtótájékoztatón elmondta, hogy a tartományban jelenleg 190 aktív tűzfészekkel küzdenek, és mintegy 1800 lakost kellett evakuálni Ontario északnyugati részének ritkán lakott közösségeiből.

Egy fillért sem fogunk sajnálni ezeknek a tüzeknek az oltására és az emberek biztonságának megőrzésére

- mondta Ford.

A többnyire nehezen megközelíthető területeken tomboló erdőtüzek fokozták a feszültséget Kanada és az Egyesült Államok között, ahol egyes politikusok bírálták Kanada reakcióját a tüzekre.

Az észak- és nyugat-ontariói, valamint az észak-minnesotai tüzekből származó sűrű füst a múlt héten a világ legrosszabb levegőminőségét idézte elő Torontóban, amely aztán New Yorkra és Washingtonra is átterjedt. A levegőminőség azóta javult Ontario déli részén, valamint az Egyesült Államok északkeleti és Közép-Atlanti régiójában, de a Közép-Nyugat számos amerikai államában továbbra is rossz maradt

Helyi, ontariói idő szerint 11:30-kor az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) AirNow oldala egészségtelen vagy érzékeny csoportok számára egészségtelen kategóriába sorolta a levegőminőséget egy olyan területen, amely Wisconsin, Iowa, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio és Michigan államok egyes részeire terjedt ki - írta a Reuters.