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franciaország

Elszabadult a pokol Európában - megrázó képek

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Lángokban áll Dél-Európa. Több százezer embernek kellett elhagynia már az otthonát Franciaországban és Spanyolországban az erdőtüzek miatt.
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franciaországerdőtűzspanyolország

Továbbra is rendkívül súlyos a helyzet Franciaországban és Spanyolországban, ahol az elmúlt napokban tomboló erdőtüzek miatt több mint 300 ezer embert evakuáltak. Bár a tűzoltóknak több helyen sikerült lassítaniuk a lángok terjedését, a hatóságok szerint a veszély korántsem múlt el, a következő napokra ugyanis ismét extrém hőséget és erős szelet jósolnak.

Több százezer embernek kellett elhagynia már az otthonát Franciaországban és Spanyolországban az erdőtüzek miatt.
Több százezer embernek kellett elhagynia már az otthonát Franciaországban és Spanyolországban az erdőtüzek miatt. - Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Menekülnie kell az embereknek az erdőtüzek miatt

Franciaország délnyugati részén, Bordeaux térségében alakult ki a legsúlyosabb helyzet. A Gironde megyében pusztító tüzek már több tízezer hektárnyi erdőt emésztettek fel, és egyes helyeken alig 15 kilométerre közelítették meg a nagyvárost. Az ország történetének egyik legsúlyosabb erdőtűz-válságaként emlegetett katasztrófa miatt eddig mintegy 220 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralását. A lángok lakóházakat is elpusztítottak, miközben több ezer tűzoltó és katona dolgozik éjjel-nappal a tűz megfékezésén. Emmanuel Macron francia elnök személyesen is felkereste a katasztrófa sújtotta térséget, ahol azt ígérte, hogy az állam minden szükséges segítséget megad az érintetteknek.

Spanyolországban szintén kritikus a helyzet. A Madrid környéki, valamint az Ávila, Castellón és Toledo térségében pusztító tüzek miatt közel 100 ezer embert evakuáltak, miközben több tízezer lakost arra kértek, hogy maradjon otthon a sűrű füst és a gyorsan változó tűzhelyzet miatt. A spanyol kormány rendkívüli intézkedéseket vezetett be, a hadsereg különleges egységeit is bevetették, és országos szintű veszélyhelyzetet hirdettek. Pedro Sánchez miniszterelnök figyelmeztetett: a következő napok döntő jelentőségűek lesznek, mert az újabb hőhullám ismét kedvezhet a lángok terjedésének.

Nézd meg galériánkban a megrázó fotókat:

Galéria: Elszabadult a pokol Európában - megrázó képek
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Elszabadult a pokol Európában - megrázó képek

 

A szakemberek szerint a rendkívüli szárazság, a tartós hőhullám és az erős szél együttesen rendkívül kedvez a tüzek kialakulásának és gyors terjedésének. Az Európai Unió több tagállama is segítséget küldött a két országba, tűzoltó repülőgépekkel, helikopterekkel és szakemberekkel támogatva a mentési munkálatokat.

 

Bár néhány térségben már sikerült stabilizálni a helyzetet, a hatóságok továbbra sem tekintik ellenőrzés alatt állónak a tüzeket. A meteorológiai előrejelzések szerint a hét második felében ismét emelkedik a hőmérséklet, ezért fennáll a veszélye annak, hogy a lángok újra nagy erőre kapnak. Emiatt Franciaországban és Spanyolországban egyaránt arra kérik a lakosságot, hogy kövessék a hatóságok utasításait, és szükség esetén azonnal hagyják el a veszélyeztetett területeket.

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