Elszabadult a pokol Európában - megrázó képek

Továbbra is rendkívül súlyos a helyzet Franciaországban és Spanyolországban, ahol az elmúlt napokban tomboló erdőtüzek miatt több mint 300 ezer embert evakuáltak. Bár a tűzoltóknak több helyen sikerült lassítaniuk a lángok terjedését, a hatóságok szerint a veszély korántsem múlt el, a következő napokra ugyanis ismét extrém hőséget és erős szelet jósolnak.

Több százezer embernek kellett elhagynia már az otthonát Franciaországban és Spanyolországban az erdőtüzek miatt. - Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Menekülnie kell az embereknek az erdőtüzek miatt

Franciaország délnyugati részén, Bordeaux térségében alakult ki a legsúlyosabb helyzet. A Gironde megyében pusztító tüzek már több tízezer hektárnyi erdőt emésztettek fel, és egyes helyeken alig 15 kilométerre közelítették meg a nagyvárost. Az ország történetének egyik legsúlyosabb erdőtűz-válságaként emlegetett katasztrófa miatt eddig mintegy 220 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralását. A lángok lakóházakat is elpusztítottak, miközben több ezer tűzoltó és katona dolgozik éjjel-nappal a tűz megfékezésén. Emmanuel Macron francia elnök személyesen is felkereste a katasztrófa sújtotta térséget, ahol azt ígérte, hogy az állam minden szükséges segítséget megad az érintetteknek.

Spanyolországban szintén kritikus a helyzet. A Madrid környéki, valamint az Ávila, Castellón és Toledo térségében pusztító tüzek miatt közel 100 ezer embert evakuáltak, miközben több tízezer lakost arra kértek, hogy maradjon otthon a sűrű füst és a gyorsan változó tűzhelyzet miatt. A spanyol kormány rendkívüli intézkedéseket vezetett be, a hadsereg különleges egységeit is bevetették, és országos szintű veszélyhelyzetet hirdettek. Pedro Sánchez miniszterelnök figyelmeztetett: a következő napok döntő jelentőségűek lesznek, mert az újabb hőhullám ismét kedvezhet a lángok terjedésének.

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