Hatalmas lángfalak pusztítanak Európába, százezrek hagyták el otthonaikat – képek

Franciaország délnyugati részén és Spanyolország több térségében továbbra is kiszámíthatatlanul terjednek az erdőtüzek. A képeken füstbe borult táj, hatalmas lángfalak és a bevetésen dolgozó tűzoltók láthatók.

Spanyolországi erdőtűz

Fotó: CESAR MANSO / AFP

Képek és fotók az Európát pusztító erdőtűzekről

Franciaországban és Spanyolországban több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a napok óta tomboló erdőtüzek miatt. Az oltást az erős szél és a rendkívüli hőség nehezíti, a lángok több térségben továbbra is kiszámíthatatlanul terjednek.

Franciaország délnyugati részén mintegy 250 ezer embert telepítettek ki Gironde és Landes régiójából. A szél Bordeaux felé sodorta a sűrű füstöt, miközben a tűzoltók szerint a lángok saját légáramlatokat és forgószeleket is létrehoztak. A hatóságok a hadsereget is mozgósították, a katonák tűzvédelmi sávok kialakításával segítik az oltást.

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