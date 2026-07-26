Hatalmas lángfalak pusztítanak Európába, százezrek hagyták el otthonaikat – képek

Franciaország délnyugati részén és Spanyolország több térségében továbbra is kiszámíthatatlanul terjednek az erdőtüzek. A képeken füstbe borult táj, hatalmas lángfalak és a bevetésen dolgozó tűzoltók láthatók.
Képek és fotók az Európát pusztító erdőtűzekről
Franciaországban és Spanyolországban több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a napok óta tomboló erdőtüzek miatt. Az oltást az erős szél és a rendkívüli hőség nehezíti, a lángok több térségben továbbra is kiszámíthatatlanul terjednek.
Franciaország délnyugati részén mintegy 250 ezer embert telepítettek ki Gironde és Landes régiójából. A szél Bordeaux felé sodorta a sűrű füstöt, miközben a tűzoltók szerint a lángok saját légáramlatokat és forgószeleket is létrehoztak. A hatóságok a hadsereget is mozgósították, a katonák tűzvédelmi sávok kialakításával segítik az oltást.
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Spanyolországban közel 60 ezer embert evakuáltak Madrid és Ávila térségéből, további 28 ezer lakost pedig arra köteleztek, hogy maradjon otthon. Valencia közelében egy hetvenes éveiben járó férfit holtan találtak az autójában.
A tűzvész a sporteseményeket is érinti: a Tour de France utolsó szakaszát lerövidítették, hogy a biztonsági erőket az érintett területekre vezényelhessék. Spanyolországban idén már 130 ezer, Franciaországban pedig 98 ezer hektár égett le. Súlyos tüzek pusztítanak Szicíliában és Skóciában is – írta meg a BBC.