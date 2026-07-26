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Hatalmas lángfalak pusztítanak Európába, százezrek hagyták el otthonaikat – képek

spanyolország

Hatalmas lángfalak pusztítanak Európába, százezrek hagyták el otthonaikat – képek

39 perce
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Hatalmas területeket emésztenek fel a lángok Európa több pontján. Az európai erdőtüzek miatt Franciaországban és Spanyolországban több mint 300 ezer embert kellett kitelepíteni, miközben a tűzoltók az erős széllel és a hőséggel is küzdenek. Galériánkban látványos képeken mutatjuk be a pusztítást és a mentés legdrámaibb pillanatait.
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spanyolországfranciaországerdőtűzeurópa

Franciaország délnyugati részén és Spanyolország több térségében továbbra is kiszámíthatatlanul terjednek az erdőtüzek. A képeken füstbe borult táj, hatalmas lángfalak és a bevetésen dolgozó tűzoltók láthatók.

spanyolországi erdőtűz, Spain's Military Emergencies Unit (UME) and Castilla-y-Leon unit's firefighters battle a fire in a forest next to La Atalaya residential area in El Tiemblo, 80 kms west of Madrid, on July 25, 2026 amid wildfires that have burned up to 25,000 hectares. Spanish firefighters hoped to get control of wildfires raging near Madrid on Saturday but an official warned that erratic winds threatened to fan the blazes further. The worst wildfires in the Madrid region's history rage west of the Spanish capital, forcing authorities to evacuate or order around 60,000 people to remain indoors. (Photo by Cesar MANSO / AFP)
Spanyolországi erdőtűz
Fotó: CESAR MANSO / AFP

Képek és fotók az Európát pusztító erdőtűzekről

Franciaországban és Spanyolországban több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a napok óta tomboló erdőtüzek miatt. Az oltást az erős szél és a rendkívüli hőség nehezíti, a lángok több térségben továbbra is kiszámíthatatlanul terjednek. 

Franciaország délnyugati részén mintegy 250 ezer embert telepítettek ki Gironde és Landes régiójából. A szél Bordeaux felé sodorta a sűrű füstöt, miközben a tűzoltók szerint a lángok saját légáramlatokat és forgószeleket is létrehoztak. A hatóságok a hadsereget is mozgósították, a katonák tűzvédelmi sávok kialakításával segítik az oltást.

A képre kattintva galéria nyílik:

A firefighter waters burning tires and barrels while battling a wildfire in Cebreros area, near Avila, 80 kms west of Madrid on July 24, 2026. The worst wildfires in the Madrid region's history rage west of the Spanish capital, forcing authorities to evac
Residents help firefighters to battle a wildfire in Cebreros area, near Avila, 80 kms west of Madrid on July 24, 2026. Spain declared a national emergency in the Madrid region and in the province of Avila, near the capital, on July 23, 2026, in the wake o
Firefighters battle a wildfire as a helicopter(L) dumps water on a wildfire in Cebreros area, near Avila, 80 kms west of Madrid on July 24, 2026. Spain declared a national emergency in the Madrid region and in the province of Avila, near the capital, on J
A firefighter helicopter dumps water on a wildfire in Cebreros area, near Avila, 80 kms west of Madrid on July 24, 2026. Spain declared a national emergency in the Madrid region and in the province of Avila, near the capital, on July 23, 2026, in the wake
A picture taken on July 25, 2026 from El Tiemblo, 80 kms west of Madrid, shows a plane dumping water to battle wildfire between El Tiemblo and San Martin de Valdeiglesias. Spanish firefighters hoped to get control of wildfires raging near Madrid on Saturd
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AVILA, SPAIN - JULY 24: Smoke rises over Avila as a forest fire triggers an extreme alert in central Spain, including Madrid and other nearby regions on July 24, 2026. (Photo by Diego Radames/Anadolu via Getty Images) erdőtűz, tűz, spanyolország,
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A picture taken on July 25, 2026 from El Tiemblo, 80 kms west of Madrid, shows a plane dumping water to battle wildfire between El Tiemblo and San Martin de Valdeiglesias. Spanish firefighters hoped to get control of wildfires raging near Madrid on Saturd
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Galéria: Lángoló pokollá vált Spanyolország és Franciaország - FOTÓK
Fotó: AFP, GettyImages
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Spanyolország. A megfeszített oltási munkálatok ellenére több építmény és mezőgazdasági stuktúra teljesen leégett

Spanyolországban közel 60 ezer embert evakuáltak Madrid és Ávila térségéből, további 28 ezer lakost pedig arra köteleztek, hogy maradjon otthon. Valencia közelében egy hetvenes éveiben járó férfit holtan találtak az autójában.

A tűzvész a sporteseményeket is érinti: a Tour de France utolsó szakaszát lerövidítették, hogy a biztonsági erőket az érintett területekre vezényelhessék. Spanyolországban idén már 130 ezer, Franciaországban pedig 98 ezer hektár égett le. Súlyos tüzek pusztítanak Szicíliában és Skóciában is – írta meg a BBC.

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