Lángba borult Dél-Európa, halálos erdőtüzek pusztítanak Franciaországban és Spanyolországban

Súlyos erdőtüzek pusztítanak Franciaországban és Spanyolországban, ahol a rendkívüli hőség miatt egyre nagyobb területeket emésztenek fel a lángok. A tüzek már emberéletet is követeltek: a francia Alpokban szolgálatteljesítés közben meghalt egy 22 éves önkéntes tűzoltó – írta a Daily Mail.

Erdőtüzek miatt evakuáltak több ezer embert Franciaországban

Fotó: JC MILHET / AFP

Pusztító erdőtüzek tarolják le Dél Európát

A tragédia a franciaországi Savoie régióban történt, ahol a fiatal tűzoltó egész éjszaka a lángok megfékezésén dolgozott. Laurent Nunez francia belügyminiszter közölte, mély megrendüléssel értesült a fiatal tűzoltó haláláról.

A Franciaország déli részén fekvő Pyrénées Orientales megyében tomboló trevillachi tűz már mintegy 4900 hektárnyi területet perzselt fel, és csaknem 10 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. Bár a tűz terjedése lassult, a hatóságok szerint a helyzet továbbra sem tekinthető ellenőrzés alatt állónak.

A Drôme régióban egy másik erdőtűz már több mint 2000 hektárt érint. Két kempinget kiürítettek, a mentéshez pedig önkéntes tűzoltókat és Marseille-ből érkező különleges egységeket is mozgósítottak.

A hatóságok ideiglenes szállásokat keresnek azok számára, akik elvesztették otthonukat.

A brit külügyminisztérium a helyzet súlyossága miatt figyelmeztetést adott ki. A tájékoztatás szerint áprilistól októberig rendkívül magas az erdőtüzek kockázata Franciaországban, ezért az utazóknak fokozott óvatosságot javasolnak.

Spanyolországban sem jobb a helyzet. Andalúziában, Barbate térségében villákat ürítettek ki elővigyázatosságból, miközben mintegy 50 tűzoltó és tíz légi jármű, köztük helikopterek és tűzoltó repülőgépek próbálják megfékezni a lángokat.

Erdőtűz miatt evakuáltak több ezer embert Franciaországban

Fotó: JC MILHET / AFP

A tűz Los Visos térségében, a La Breña Nemzeti Park közelében keletkezett. Grazalema környékén turistákat és helyi lakosokat is evakuáltak, miután sűrű füst borította be a térséget. A Hotel Fuerte szállodát és több közeli épületet is kiürítették.

A lángok a Sierra de Grazalema hegységben is pusztítanak, ahol helikopterek, repülőgépek, vízszállító járművek és nehézgépek dolgoznak a tűz megfékezésén.