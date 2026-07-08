Lángba borult Dél-Európa, halálos erdőtüzek pusztítanak Franciaországban és Spanyolországban

Súlyos erdőtüzek pusztítanak Franciaországban és Spanyolországban, ahol a rendkívüli hőség miatt egyre nagyobb területeket emésztenek fel a lángok. A tüzek már emberéletet is követeltek: a francia Alpokban szolgálatteljesítés közben meghalt egy 22 éves önkéntes tűzoltó – írta a Daily Mail.
Pusztító erdőtüzek tarolják le Dél Európát
A tragédia a franciaországi Savoie régióban történt, ahol a fiatal tűzoltó egész éjszaka a lángok megfékezésén dolgozott. Laurent Nunez francia belügyminiszter közölte, mély megrendüléssel értesült a fiatal tűzoltó haláláról.
A Franciaország déli részén fekvő Pyrénées Orientales megyében tomboló trevillachi tűz már mintegy 4900 hektárnyi területet perzselt fel, és csaknem 10 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. Bár a tűz terjedése lassult, a hatóságok szerint a helyzet továbbra sem tekinthető ellenőrzés alatt állónak.
A Drôme régióban egy másik erdőtűz már több mint 2000 hektárt érint. Két kempinget kiürítettek, a mentéshez pedig önkéntes tűzoltókat és Marseille-ből érkező különleges egységeket is mozgósítottak.
A hatóságok ideiglenes szállásokat keresnek azok számára, akik elvesztették otthonukat.
A brit külügyminisztérium a helyzet súlyossága miatt figyelmeztetést adott ki. A tájékoztatás szerint áprilistól októberig rendkívül magas az erdőtüzek kockázata Franciaországban, ezért az utazóknak fokozott óvatosságot javasolnak.
Spanyolországban sem jobb a helyzet. Andalúziában, Barbate térségében villákat ürítettek ki elővigyázatosságból, miközben mintegy 50 tűzoltó és tíz légi jármű, köztük helikopterek és tűzoltó repülőgépek próbálják megfékezni a lángokat.
A tűz Los Visos térségében, a La Breña Nemzeti Park közelében keletkezett. Grazalema környékén turistákat és helyi lakosokat is evakuáltak, miután sűrű füst borította be a térséget. A Hotel Fuerte szállodát és több közeli épületet is kiürítették.
A lángok a Sierra de Grazalema hegységben is pusztítanak, ahol helikopterek, repülőgépek, vízszállító járművek és nehézgépek dolgoznak a tűz megfékezésén.
Hőhullám tombol Európában
Az elmúlt hetek rendkívüli hőhullámai kiszárították Nyugat Európa növényzetét, ami jelentősen növelte az erdőtüzek kialakulásának veszélyét. Franciaországban eddig kétszer akkora terület égett le, mint tavaly ugyanebben az időszakban.
Az Európai Unió is rendkívüli készültséget rendelt el.
Összesen 777 tűzoltót vezényeltek a legveszélyeztetettebb térségekbe, köztük Franciaországba, Spanyolországba, Portugáliába, Olaszországba, Görögországba és Ciprusra. Emellett Franciaország támogatására Svédországból és Ciprusról tűzoltó repülőgépeket is küldenek.
A meteorológusok szerint a megpróbáltatásoknak még nincs vége.
A spanyol AEMET meteorológiai szolgálat vörös riasztást adott ki Aragónia, Katalónia és Valencia egyes részeire, ahol a hőmérséklet a következő napokban ismét meghaladhatja a 40 Celsius fokot.
Olaszországban megérkezik az idei harmadik hőhullám , ismét 40 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható - figyelmeztetett az olasz egészségügyi minisztérium szerdán. Az előrejelzések szerint a tetőzés vasárnap várható, de a hőség egészen július 22-ig tarthat.