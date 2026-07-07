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szélsőséges időjárás

Brutális erdőtüzek pusztítanak Európában, hatalmas területek égtek le – képek és videók

8 perce
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Egyre nagyobb károkat okoznak a lángok Európa több térségében, különösen Franciaországban és Spanyolországban. Az erdőtűz terjedését a klímaváltozás, a hőhullám, a száraz növényzet és a leégett területek gyors növekedése is súlyosbíthatja.
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Az erdőtüzek kialakulása Európában megmutatja, milyen gyorsan válhat veszélyessé a korábbi esők után megnőtt, majd a hőhullám idején kiszáradó növényzet. A szakértők szerint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb szélsőséges időjárás, a rossz földhasználat és az elhagyott területeken felhalmozódó éghető növényi anyag együtt növelheti a leégett területek nagyságát – írja a The Guardian.

Rekordméretű erdőtüzek pusztítanak Európában, VINCA, FRANCE - JULY 6: Smoke rises as a major wildfire burns out of control in the eastern French Pyrenees near Vinca, France on July 06, 2026. French authorities said the wildfire has burned more than 4,600 hectares, forced the evacuation of around 10,000 people, and injured at least five, including two firefighters seriously. More than 700 firefighters remain on the front lines as strong winds and extreme heat continue to fuel the blaze. The fire has injured at least five people, including two firefighters seriously, while several roads remain closed. French authorities warned that difficult weather conditions are expected to continue in the coming hours. Lorena Sopena Lopez / Anadolu (Photo by Lorena Sopena Lopez / Anadolu via AFP)
Rekordméretű erdőtüzek pusztítanak Európában Fotó: LORENA SOPENA LOPEZ / ANADOLU

Mekkora erdőtüzek vannak Európában?

Rekordközeli erdőtüzek pusztítanak Európában, különösen Franciaországban és Spanyolországban. Július elejéig Franciaországban mintegy 28 ezer hektár, Spanyolországban pedig 50 ezer hektár égett le, ami több mint kétszerese az ilyenkor szokásos átlagnak. A szakértők szerint az erdőtűz már nem csak nyári természeti katasztrófa, hanem egyre inkább annak jele, hogy Európa nem tud elég gyorsan alkalmazkodni a szélsőséges időjáráshoz.

A firefighter sprays water on flames as a wildfire rages in the southern France department of Pyrenees-Orientales near the town of Bouleternere, near Perpignan on July 6, 2026. 700 firefighters backed by special aircraft battled to control a "gigantic" blaze spreading in a hard-to-reach remote area near Ille-sur-Tet. Wildfires raged across southern Europe, forcing thousands of people to evacuate their homes and prompting officials to ban spectators from a stage of the storied Tour de France cycling race. (Photo by Jean-Christophe MILHET / AFP)
Fotó: JEAN-CHRISTOPHE MILHET / AFP

Az év elején még heves esők és áradások sújtották a Földközi-tenger térségét, néhány hónappal később azonban ugyanott már lángok és sűrű füst borította be a tájat. A gyors váltás jól mutatja, mennyire kiszámíthatatlanná vált az európai időjárás.

Mi okozza az erdőtüzek gyors terjedését?

A tudósok szerint az egyik fő ok a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb és erősebb hőhullám. A júniusi rekordhőség a kutatók szerint szinte elképzelhetetlen lett volna a fosszilis tüzelőanyagok égetése által felgyorsított felmelegedés nélkül. A nappali hőmérsékleti csúcsok ma sokkal valószínűbbek, mint néhány évtizeddel ezelőtt.

A helyzetet tovább súlyosbíthatja a nedves tél és tavasz után bekövetkező hirtelen forróság. A sok eső miatt megnő a növényzet, majd a hőség és az aszály gyorsan kiszárítja azt, így a korábban zöld növényi tömeg könnyen gyúlékony anyaggá válik, amely táplálja az erdőtüzeket Európában.

Miért nem elég csak eloltani a tüzeket?

A szakértők szerint Európának nemcsak a már kitört erdőtüzek oltására kellene koncentrálnia, hanem a megelőzésre is. Dél-Európában sok vidéki terület elnéptelenedett, a földeket elhagyták, a növényzet pedig túlnőtt és rendezetlenné vált. Ez hatalmas mennyiségű éghető anyagot jelent, amikor megérkezik a hőhullám. A tudósok szerint egyszerre lenne szükség az üvegházhatású gázok csökkentésére és jobb földhasználatra. Ha ez elmarad, az erdőtüzek Európában egyre nagyobb károkat okozhatnak.

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Az erdőtüzek okai:

  • Klímaváltozás: a felmelegedés miatt gyakoribbak és erősebbek a hőhullámok, amelyek kiszárítják a tájat.
  • Hőhullám és aszály: a tartós forróság gyorsan gyúlékony állapotba hozza az erdőket, mezőket és bokros területeket.
  • Száraz növényzet: a csapadékos időszakban megnőtt növényzet a hőségben kiszárad, így hatalmas mennyiségű éghető anyaggá válik.
  • Rossz földhasználat: az elhagyott vidéki területeken, gondozatlan földeken és túlnőtt növényzetben könnyebben terjednek az erdőtüzek.

 

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