Brutális erdőtüzek pusztítanak Európában, hatalmas területek égtek le – képek és videók

Az erdőtüzek kialakulása Európában megmutatja, milyen gyorsan válhat veszélyessé a korábbi esők után megnőtt, majd a hőhullám idején kiszáradó növényzet. A szakértők szerint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb szélsőséges időjárás, a rossz földhasználat és az elhagyott területeken felhalmozódó éghető növényi anyag együtt növelheti a leégett területek nagyságát – írja a The Guardian.
Mekkora erdőtüzek vannak Európában?
Rekordközeli erdőtüzek pusztítanak Európában, különösen Franciaországban és Spanyolországban. Július elejéig Franciaországban mintegy 28 ezer hektár, Spanyolországban pedig 50 ezer hektár égett le, ami több mint kétszerese az ilyenkor szokásos átlagnak. A szakértők szerint az erdőtűz már nem csak nyári természeti katasztrófa, hanem egyre inkább annak jele, hogy Európa nem tud elég gyorsan alkalmazkodni a szélsőséges időjáráshoz.
Az év elején még heves esők és áradások sújtották a Földközi-tenger térségét, néhány hónappal később azonban ugyanott már lángok és sűrű füst borította be a tájat. A gyors váltás jól mutatja, mennyire kiszámíthatatlanná vált az európai időjárás.
Mi okozza az erdőtüzek gyors terjedését?
A tudósok szerint az egyik fő ok a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb és erősebb hőhullám. A júniusi rekordhőség a kutatók szerint szinte elképzelhetetlen lett volna a fosszilis tüzelőanyagok égetése által felgyorsított felmelegedés nélkül. A nappali hőmérsékleti csúcsok ma sokkal valószínűbbek, mint néhány évtizeddel ezelőtt.
A helyzetet tovább súlyosbíthatja a nedves tél és tavasz után bekövetkező hirtelen forróság. A sok eső miatt megnő a növényzet, majd a hőség és az aszály gyorsan kiszárítja azt, így a korábban zöld növényi tömeg könnyen gyúlékony anyaggá válik, amely táplálja az erdőtüzeket Európában.
Miért nem elég csak eloltani a tüzeket?
A szakértők szerint Európának nemcsak a már kitört erdőtüzek oltására kellene koncentrálnia, hanem a megelőzésre is. Dél-Európában sok vidéki terület elnéptelenedett, a földeket elhagyták, a növényzet pedig túlnőtt és rendezetlenné vált. Ez hatalmas mennyiségű éghető anyagot jelent, amikor megérkezik a hőhullám. A tudósok szerint egyszerre lenne szükség az üvegházhatású gázok csökkentésére és jobb földhasználatra. Ha ez elmarad, az erdőtüzek Európában egyre nagyobb károkat okozhatnak.
Az erdőtüzek okai:
- Klímaváltozás: a felmelegedés miatt gyakoribbak és erősebbek a hőhullámok, amelyek kiszárítják a tájat.
- Hőhullám és aszály: a tartós forróság gyorsan gyúlékony állapotba hozza az erdőket, mezőket és bokros területeket.
- Száraz növényzet: a csapadékos időszakban megnőtt növényzet a hőségben kiszárad, így hatalmas mennyiségű éghető anyaggá válik.
- Rossz földhasználat: az elhagyott vidéki területeken, gondozatlan földeken és túlnőtt növényzetben könnyebben terjednek az erdőtüzek.