Brutális erdőtüzek pusztítanak Európában, hatalmas területek égtek le – képek és videók

Az erdőtüzek kialakulása Európában megmutatja, milyen gyorsan válhat veszélyessé a korábbi esők után megnőtt, majd a hőhullám idején kiszáradó növényzet. A szakértők szerint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb szélsőséges időjárás, a rossz földhasználat és az elhagyott területeken felhalmozódó éghető növényi anyag együtt növelheti a leégett területek nagyságát – írja a The Guardian.

Rekordméretű erdőtüzek pusztítanak Európában Fotó: LORENA SOPENA LOPEZ / ANADOLU

Mekkora erdőtüzek vannak Európában?

Rekordközeli erdőtüzek pusztítanak Európában, különösen Franciaországban és Spanyolországban. Július elejéig Franciaországban mintegy 28 ezer hektár, Spanyolországban pedig 50 ezer hektár égett le, ami több mint kétszerese az ilyenkor szokásos átlagnak. A szakértők szerint az erdőtűz már nem csak nyári természeti katasztrófa, hanem egyre inkább annak jele, hogy Európa nem tud elég gyorsan alkalmazkodni a szélsőséges időjáráshoz.

Fotó: JEAN-CHRISTOPHE MILHET / AFP

Az év elején még heves esők és áradások sújtották a Földközi-tenger térségét, néhány hónappal később azonban ugyanott már lángok és sűrű füst borította be a tájat. A gyors váltás jól mutatja, mennyire kiszámíthatatlanná vált az európai időjárás.

Mi okozza az erdőtüzek gyors terjedését?

A tudósok szerint az egyik fő ok a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb és erősebb hőhullám. A júniusi rekordhőség a kutatók szerint szinte elképzelhetetlen lett volna a fosszilis tüzelőanyagok égetése által felgyorsított felmelegedés nélkül. A nappali hőmérsékleti csúcsok ma sokkal valószínűbbek, mint néhány évtizeddel ezelőtt.

A wildfire in Anoia, near Barcelona, had prompted authorities to confine approximately 33,000 people across several municipalities as a precaution due to the advancing blaze.#wildfire #spain #catalonia pic.twitter.com/DG0dYp6dO4 — Tomson (@TomsonWoo) July 7, 2026

A helyzetet tovább súlyosbíthatja a nedves tél és tavasz után bekövetkező hirtelen forróság. A sok eső miatt megnő a növényzet, majd a hőség és az aszály gyorsan kiszárítja azt, így a korábban zöld növényi tömeg könnyen gyúlékony anyaggá válik, amely táplálja az erdőtüzeket Európában.

Miért nem elég csak eloltani a tüzeket?

A szakértők szerint Európának nemcsak a már kitört erdőtüzek oltására kellene koncentrálnia, hanem a megelőzésre is. Dél-Európában sok vidéki terület elnéptelenedett, a földeket elhagyták, a növényzet pedig túlnőtt és rendezetlenné vált. Ez hatalmas mennyiségű éghető anyagot jelent, amikor megérkezik a hőhullám. A tudósok szerint egyszerre lenne szükség az üvegházhatású gázok csökkentésére és jobb földhasználatra. Ha ez elmarad, az erdőtüzek Európában egyre nagyobb károkat okozhatnak.

Aircraft drops fire retardant on a #wildfire raging in southern France, where the blaze has already burned 4,600 hectares since Saturday, and forced the evacuation of 10,000 people. pic.twitter.com/VdMZltzcvc — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) July 6, 2026

Az erdőtüzek okai: