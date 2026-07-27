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repülőgép

Lépett az EU: repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére

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Az Európai Bizottság hétfőn jelentette be, hogy az európai uniós polgári védelmi mechanizmus keretében repülőgépeket, helikoptereket és tűzoltóegységeket küldött Franciaország és Spanyolország megsegítésére. A két országban pusztító erdőtüzek miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik: eddig már több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát.
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repülőgépSpanyolországtűzoltóFranciaországEurópai Bizottság

Az Európai Bizottság hétfőn bejelentette, hogy az európai uniós polgári védelmi mechanizmus keretében repülőgépeket, helikoptereket és tűzoltóegységeket küldött Franciaország és Spanyolország megsegítésére, ahol a pusztító erdőtüzek miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik: a két országban eddig több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A testület tájékoztatása szerint Franciaországba hét tűzoltó repülőgépet és négy helikoptert vezényeltek Csehországból, Horvátországból, Németországból, Portugáliából, Szlovákiából, Svédországból és Törökországból. A légi járművek többsége az EU közös, rescEU nevű tűzoltó flottájának része.

Firefighters carry out mop-up operations, extinguishing remaining hot spots and smoldering patches, in a forest near Marcheprime, some 30 km from Bordeaux, on July 27, 2026, as a wildfire rages through the forest in Gironde, southwestern France. A massive wildfire in France's Gironde department, home to Bordeaux, remained "broadly stable overnight," the local authority said on July 27, 2026. "The situation remained broadly stable overnight, with no major developments. Security and emergency services remain fully mobilised and are continuing their operations on the ground," the local authority said in a statement. (Photo by Alain JOCARD / AFP)
Repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére az EU / Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére az EU

Spanyolország támogatására Görögországból, Olaszországból és Törökországból hat tűzoltó repülőgépet mozgósítottak, Portugália pedig 134 tűzoltót és 41 járművet küldött.

A helyszíni munkát az uniós Kopernikusz műholdas megfigyelési rendszer gyorshelyzeti térképekkel segíti. Az Európai Bizottság Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központja (ERCC) folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje az esetlegesen szükséges további uniós támogatást. A koordináció elősegítésére az Európai Bizottság összekötő tisztet küldött a franciaországi Bordeaux-ba.

A bizottság emlékeztetett arra, hogy az idei erdőtűzszezon előtt, a felkészülési intézkedések részeként több európai ország tűzoltóegységeit előzetesen Franciaországban és Spanyolországban állomásoztatták, így azok a tüzek kitörése után azonnal bekapcsolódhattak a védekezésbe.

Az Európai Bizottság közlése szerint amikor egy ország az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében segítséget kér, a felhívást mind a 37 részt vevő állam megkapja. Ezek saját lehetőségeik szerint repülőgépeket, helikoptereket, tűzoltócsapatokat, felszerelést vagy szakértőket ajánlhatnak fel, az Európai Bizottság pedig koordinálja és társfinanszírozza a bevetésüket. Amennyiben a tagállami felajánlások nem elegendőek, az EU a rescEU stratégiai tartalékát is mozgósíthatja, amely jelenleg 22 tűzoltó repülőgépből és öt helikopterből áll - írja az MTI.

 

 

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