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erdőtűz

Továbbra is erdőtüzek pusztítanak Európában, már Törökországban is felcsaptak a lángok – galéria

1 órája
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Továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak Franciaországban és Spanyolországban, ahol az elmúlt napokban több százezer embernek kellett elhagynia otthonát. A lángok időközben Törökországban is több helyen felcsaptak, az érintett térségekben nagy erőkkel dolgoznak a tűz megfékezésén.
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erdőtűzSpanyolországTörökországFranciaországhőhullám

Az erdőtüzek továbbra is súlyos helyzetet okoznak Európában. Franciaországban és Spanyolországban az elmúlt napokban több százezer embernek kellett elhagynia otthonát, miközben a tűzoltók számos térségben továbbra is küzdenek a lángokkal.

Az erdőtüzek megfékezését a rendkívüli hőség, az alacsony páratartalom és a változó szél is nehezíti MIRABEL-ET-BLACONS, FRANCE - JULY 28: Firefighters continue battling a wildfire near the town of Mirabel-et-Blacons in southeastern France on July 28, 2026, as high temperatures, low humidity and shifting winds complicate containment efforts while authorities evacuate thousands of people from campsites in the country's southwest. In southwestern France, authorities evacuated around 4,000 people from campsites in Lacanau, according to the Gironde prefecture. Mohamad Salaheldin Abdelghani Alsayed / Anadolu (Photo by Mohamad Salaheldin Abdelghani Al / Anadolu via AFP)
Az erdőtüzek megfékezését a rendkívüli hőség, az alacsony páratartalom és a változó szél is nehezíti
Fotó: MOHAMAD SALAHELDIN ABDELGHANI AL / ANADOLU

Európa több országában erdőtüzek pusztítanak

Franciaország délnyugati részén különösen súlyos a helyzet. Bordeaux térségében hatalmas területet érintett a tűz, az oltást pedig a rendkívüli hőség és az erős szél is nehezítheti. 

Spanyolországban szintén több térségben pusztítanak a lángok. Az Origo információi szerint nyolc tartományban küzdenek erdőtüzekkel, az érintett területeken több mint százezer embert evakuáltak, vagy arra kértek, hogy maradjanak otthon.

Galéria: Még égnek az erdők Európában, de már Törökországban is felcsaptak a lángok
Fotó: AFP/GettyImages
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Törökország

Törökországban is több helyen égnek az erdők

Időközben Törökország déli részén is több erdőtűz keletkezett. Antalya és Muğla tartományban is nagy erőkkel dolgoznak a tűzoltók, emellett Adıyaman és Manisa térségéből is jelentettek tüzeket.

@steve.allenpurnel Wild fires in Fethiye Türkiye #fire #wildfire #staysafe ♬ Overcome - Skott
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