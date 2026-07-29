Továbbra is erdőtüzek pusztítanak Európában, már Törökországban is felcsaptak a lángok – galéria

Az erdőtüzek továbbra is súlyos helyzetet okoznak Európában. Franciaországban és Spanyolországban az elmúlt napokban több százezer embernek kellett elhagynia otthonát, miközben a tűzoltók számos térségben továbbra is küzdenek a lángokkal.

Az erdőtüzek megfékezését a rendkívüli hőség, az alacsony páratartalom és a változó szél is nehezíti

Fotó: MOHAMAD SALAHELDIN ABDELGHANI AL / ANADOLU

Európa több országában erdőtüzek pusztítanak

Franciaország délnyugati részén különösen súlyos a helyzet. Bordeaux térségében hatalmas területet érintett a tűz, az oltást pedig a rendkívüli hőség és az erős szél is nehezítheti.

Spanyolországban szintén több térségben pusztítanak a lángok. Az Origo információi szerint nyolc tartományban küzdenek erdőtüzekkel, az érintett területeken több mint százezer embert evakuáltak, vagy arra kértek, hogy maradjanak otthon.