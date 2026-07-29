Továbbra is erdőtüzek pusztítanak Európában, már Törökországban is felcsaptak a lángok – galéria

Az erdőtüzek továbbra is súlyos helyzetet okoznak Európában. Franciaországban és Spanyolországban az elmúlt napokban több százezer embernek kellett elhagynia otthonát, miközben a tűzoltók számos térségben továbbra is küzdenek a lángokkal.
Európa több országában erdőtüzek pusztítanak
Franciaország délnyugati részén különösen súlyos a helyzet. Bordeaux térségében hatalmas területet érintett a tűz, az oltást pedig a rendkívüli hőség és az erős szél is nehezítheti.
Spanyolországban szintén több térségben pusztítanak a lángok. Az Origo információi szerint nyolc tartományban küzdenek erdőtüzekkel, az érintett területeken több mint százezer embert evakuáltak, vagy arra kértek, hogy maradjanak otthon.
Törökországban is több helyen égnek az erdők
Időközben Törökország déli részén is több erdőtűz keletkezett. Antalya és Muğla tartományban is nagy erőkkel dolgoznak a tűzoltók, emellett Adıyaman és Manisa térségéből is jelentettek tüzeket.