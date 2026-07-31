A délnyugat-franciaországi Gironde megyében két újabb településen engedélyezte pénteken a prefektúra az erdőtüzek miatt kitelepítettek ezreinek hazatérését, a vasúti közlekedés pedig újraindul Bordeaux-tól déli irányba. Az 1949 óra legkiterjedtebb franciaországi erdőtűzzel szemben tizedik napja folytatott küzdelem után a tűzoltók pénteken azt remélték, hogy a nap folyamán sikerül megfékezniük a tüzet, amelyet már körbezártak, de még mindig aktív egyes helyeken.

Újabb településekre térhettek vissza az erdőtüzek miatt kitelepítettek Délnyugat-Franciaországban / Fotó: Philippe Lopez / AFP

Újabb településekre térhettek vissza az erdőtüzek miatt kitelepítettek Délnyugat-Franciaországban

Az éjszakai időjárási viszonyok kedvezőek voltak, a hőmérséklet csökkenésével és a magas páratartalommal, és a helyzet stabil az előző naphoz képest a hatóságok szerint.

Gironde megye prefektúrája pénteken engedélyezte, hogy az Atlanti-óceán partján a turisták által kedvelt Arcachon-öbölben két újabb településre (Biganos és Audenge) visszatérjenek a múlt héten evakuáltak. Újranyitottak a kempingek is Lacanau település közelében.

Az erdőtüzek miatt kitelepített több mint 220 ezer ember közül 84 ezernek a prefektúra már csütörtökön engedélyezte a visszatérést 12 településen (Eysines, Mérignac, Le Haillan, Mios, Le Barp, Cestas, Saint-Jean-d’Illac, Martignas-sur-Jalle, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Aubin-de-Médoc, Salaunes és Sainte-Hélene).

Még van rá remény, dolgozunk rajta, de nem tudom garantálni, hogy a tüzet a hétvégén megfékezzük

- mondta Eric Pitault, a Gironde-i Tűzoltóság és Mentőszolgálat kommunikációs vezetője.

A 42 ezer hektárt elpusztító óriástűz még mindig aktív fészkei az erdős rész közepén találhatók és nehezen megközelítetők

- mondta a tiszt.

A tűz gócpontjai között van továbbra is a Cap Ferret-félsziget bejáratánál fekvő Claouey település, amely továbbra is le van zárva, az Arcachon-öbölben fekvő Lanton városa, valamint az északabbra fekvő Le Porge és Lacanau.

A Gironde-i laktanyákban egyperces néma csendet tartottak annak a két tűzoltónak emlékére, akik tíz nappal ezelőtt haltak meg egy heves erdőtüzben, a jelenlegi óriástűz terjedése előtti napon.