A délnyugat-franciaországi Gironde megyében két újabb településen engedélyezte pénteken a prefektúra az erdőtüzek miatt kitelepítettek ezreinek hazatérését, a vasúti közlekedés pedig újraindul Bordeaux-tól déli irányba. Az 1949 óra legkiterjedtebb franciaországi erdőtűzzel szemben tizedik napja folytatott küzdelem után a tűzoltók pénteken azt remélték, hogy a nap folyamán sikerül megfékezniük a tüzet, amelyet már körbezártak, de még mindig aktív egyes helyeken.
Újabb településekre térhettek vissza az erdőtüzek miatt kitelepítettek Délnyugat-Franciaországban
Az éjszakai időjárási viszonyok kedvezőek voltak, a hőmérséklet csökkenésével és a magas páratartalommal, és a helyzet stabil az előző naphoz képest a hatóságok szerint.
Gironde megye prefektúrája pénteken engedélyezte, hogy az Atlanti-óceán partján a turisták által kedvelt Arcachon-öbölben két újabb településre (Biganos és Audenge) visszatérjenek a múlt héten evakuáltak. Újranyitottak a kempingek is Lacanau település közelében.
Az erdőtüzek miatt kitelepített több mint 220 ezer ember közül 84 ezernek a prefektúra már csütörtökön engedélyezte a visszatérést 12 településen (Eysines, Mérignac, Le Haillan, Mios, Le Barp, Cestas, Saint-Jean-d’Illac, Martignas-sur-Jalle, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Aubin-de-Médoc, Salaunes és Sainte-Hélene).
Még van rá remény, dolgozunk rajta, de nem tudom garantálni, hogy a tüzet a hétvégén megfékezzük
- mondta Eric Pitault, a Gironde-i Tűzoltóság és Mentőszolgálat kommunikációs vezetője.
A 42 ezer hektárt elpusztító óriástűz még mindig aktív fészkei az erdős rész közepén találhatók és nehezen megközelítetők
- mondta a tiszt.
A tűz gócpontjai között van továbbra is a Cap Ferret-félsziget bejáratánál fekvő Claouey település, amely továbbra is le van zárva, az Arcachon-öbölben fekvő Lanton városa, valamint az északabbra fekvő Le Porge és Lacanau.
A Gironde-i laktanyákban egyperces néma csendet tartottak annak a két tűzoltónak emlékére, akik tíz nappal ezelőtt haltak meg egy heves erdőtüzben, a jelenlegi óriástűz terjedése előtti napon.
Philippe Tabarot közlekedési miniszter péntek délután a X közösségi oldalon bejelentette a vasúthálózat újranyitását Bordeaux-tól délre.
A lángok peremének biztosítási munkálatai és egy körülbelül 130 kilométeres tűzfal megerősítése pénteken is folytatódott a tűz nyugati oldalán, egy dűnékkel borított területen.
A Franciaországban jelenleg is tomboló erdőtüzeken 3300 tűzoltó dolgozik országszerte, közülük 267-en sérültek meg eddig, munkájukat továbbra is 1500 katona, 1250 rendőr és csendőr, erdészek, mezőgazdasági munkások és egy önkéntesekből álló csoport segíti, valamint 24 légi eszköz is részt vesz a tűzoltásban, közülük hét repülő és helikopter uniós országokból érkezett. Pénteken Ukrajna is bejelentette, hogy 70 mentőst és 15 speciális járművet küld Franciaországba a tűzoltás segítésére.
A hatóságok továbbra is 240 leégett lakóházról tudnak, de a végleges számot a tűz által sújtott területeken tett felmérő látogatásokat követően teszik közzé.
Franciaország egész területén 308 embert vettek őrizetbe idén tűzesetekkel kapcsolatos nyomozások során, amelyek kétharmada valószínűsíthetően szándékos volt, 33-an kerültek előzetes letartóztatásba a belügyminisztérium tájékoztatása szerint. Mindezek ellenére az idei legnagyobb erőtüzek Franciaországban véletlen eredetűek az első nyomozások szerint.
Gironde megyében a rendőrség hét tűzesetet vizsgál, amelyek az óriástűz közelében történtek, és gyaníthatóan szándékosak voltak, míg 22 eljárást indítottak betöréses lopások miatt az evakuált területeken - írja az MTI.