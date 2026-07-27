Erdőtüzek pusztítanak Európában: Franciaország és Spanyolország is lángokkal küzd

Erdőtüzek közeledtek a történelmi francia város, Bordeaux peremkerületeinél vasárnap. Mindeközben Franciaország és Spanyolország olyan lángokkal küzdött, amelyek már emberek százezreit kényszerítették evakuálásra.
A hatóságok közlése szerint Franciaországban mintegy 220 000 embert evakuáltak, míg Spanyolországban több mint 75 000 embert költöztettek ki, és további 30 000 embert szólítottak fel arra, hogy maradjanak az otthonukban.
Francia erdőtüzek: 15 km-re tomboltak a lángok Bordeaux városától
Franciaországban tűz pusztított az Atlanti-óceán partján fekvő Cap Ferret-félszigeten, amely egy népszerű turisztikai célpont, és átterjedt Bordeaux környékére is. Thomas Cazenave, Bordeaux polgármestere elmondta, hogy a tűz körülbelül 15 km-re volt a fővárosba vezető bejáratoktól.
Egy olyan tűzzel van dolgunk, amelyet nem sikerült megfékezni, és amely a város felé halad... Egy példátlan helyzetben vagyunk
- mondta Laurent Nunez belügyminiszter vasárnap este.
Cazenave korábban azt nyilatkozta, hogy nincsenek tervek Bordeaux evakuálására, ahol a tágabb agglomeráció lakossága körülbelül 850 000 fő, de hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet.
Ahogy a tűz terjedt, a rendőrök éjszaka házról házra jártak Marcheprime és Cestas településeken, evakuálva a lakosokat.
Spanyolországban is tombolnak a lángok a hőség miatt
Spanyolországban Pedro Sánchez miniszterelnök meglátogatta a tűzvész sújtotta területeket Ávilában, amely a lángok által leginkább érintett három központi tartomány egyike Madrid és Toledo mellett. Itt a lángok több mint 50 000 hektárnyi területet pusztítottak el, amivel ez lett Spanyolország újkori történetének legnagyobb erdőtüze - közölte Sara Aagesen környezetvédelmi miniszter.
Spanyolország keleti részén, Castellón tartományban egy másik tűzvész pusztított több mint 4300 hektáron.
A tűz irányíthatatlanná vált, technikai szempontból nagyon nehéz eloltani, különösen a nap folyamán folytatódó kedvezőtlen időjárási körülmények miatt
– mondta Juanfran Perez, Valencia regionális vezetője.
A bozóttűz elérte a Sierra de Espadan természetvédelmi parkot, ahol nagy kiterjedésű fenyő- és paratölgyes erdők találhatók.
Az elhúzódó aszály és az egymást követő hőhullámok miatt nehéz helyzetben vannak a lángokkal küzdő hatóságok. Bordeaux-ban és Ávilában is a júliusi legmagasabb hőmérséklet átlagosan 32 fok volt, ami majdnem 6 fokkal magasabb az 1961 és 1990 közötti havi átlagos csúcsértéknél.
Az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának keretében Görögország és Olaszország két-két Canadair tűzoltó repülőgépet küldött Spanyolországba, míg Portugália több mint 100 katonát vezényelt át felszereléssel együtt. További két repülőgép érkezik a lehető leghamarabb Törökországból.
Sánchez közölte, hogy kormánya kedden polgári védelmi veszélyhelyzetet hirdet az erdőtüzek által sújtott központi tartományokra, ami további helyreállítási támogatásokat tesz elérhetővé. Elmondása szerint január óta több mint 150 000 hektárnyi terület égett le Spanyolország-szerte, ami hatszorosa a tavalyi év azonos időszakában elpusztult területnek.
Skóciában és Olaszországban is tombolnak az erdőtüzek
A skót felföldön, a Cairngorms Nemzeti Parkban július 15-e óta mintegy 500 tűzoltó küzd egy hatalmas tűzvésszel. Nethy Bridge falu lakói, akiket péntek este az időjárási körülmények megváltozása miatt evakuáltak, szombat késő este visszatérhettek otthonaikba.
Olaszországban a bozóttüzek miatt több órára le kellett zárni a Római körgyűrű egy déli szakaszát, valamint a fővárosba vezető autópályát, ami jelentős forgalmi fennakadást okozott. Puglia régióban a Gargano térségében tomboló hatalmas erdőtűz miatt turistákat evakuáltak a tengerparti üdülőhelyekről, néhányukat a parti őrség a tengeren keresztül szállította el.
További tűzesetek miatt ideiglenesen leállt a vasúti forgalom Acireale városa körül Kelet-Szicíliában, valamint a Termoli városától délre fekvő kelet-adriai vonalon - írta a Reuters.