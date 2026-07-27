Erdőtüzek pusztítanak Európában: Franciaország és Spanyolország is lángokkal küzd

Erdőtüzek közeledtek a történelmi francia város, Bordeaux peremkerületeinél vasárnap. Mindeközben Franciaország és Spanyolország olyan lángokkal küzdött, amelyek már emberek százezreit kényszerítették evakuálásra.

Megállíthatatlannak tűnő erdőtüzek tombolnak Franciaországban. Fotó: ROMAIN PERROCHEAU / AFP

A hatóságok közlése szerint Franciaországban mintegy 220 000 embert evakuáltak, míg Spanyolországban több mint 75 000 embert költöztettek ki, és további 30 000 embert szólítottak fel arra, hogy maradjanak az otthonukban.

Francia erdőtüzek: 15 km-re tomboltak a lángok Bordeaux városától

Franciaországban tűz pusztított az Atlanti-óceán partján fekvő Cap Ferret-félszigeten, amely egy népszerű turisztikai célpont, és átterjedt Bordeaux környékére is. Thomas Cazenave, Bordeaux polgármestere elmondta, hogy a tűz körülbelül 15 km-re volt a fővárosba vezető bejáratoktól.

Egy olyan tűzzel van dolgunk, amelyet nem sikerült megfékezni, és amely a város felé halad... Egy példátlan helyzetben vagyunk

- mondta Laurent Nunez belügyminiszter vasárnap este.

Cazenave korábban azt nyilatkozta, hogy nincsenek tervek Bordeaux evakuálására, ahol a tágabb agglomeráció lakossága körülbelül 850 000 fő, de hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet.

Ahogy a tűz terjedt, a rendőrök éjszaka házról házra jártak Marcheprime és Cestas településeken, evakuálva a lakosokat.

Több ezer embert evakuáltak Franciaországban. Fotó: LORENA SOPENA LOPEZ / ANADOLU

Spanyolországban is tombolnak a lángok a hőség miatt

Spanyolországban Pedro Sánchez miniszterelnök meglátogatta a tűzvész sújtotta területeket Ávilában, amely a lángok által leginkább érintett három központi tartomány egyike Madrid és Toledo mellett. Itt a lángok több mint 50 000 hektárnyi területet pusztítottak el, amivel ez lett Spanyolország újkori történetének legnagyobb erdőtüze - közölte Sara Aagesen környezetvédelmi miniszter.

Spanyolország keleti részén, Castellón tartományban egy másik tűzvész pusztított több mint 4300 hektáron.

A tűz irányíthatatlanná vált, technikai szempontból nagyon nehéz eloltani, különösen a nap folyamán folytatódó kedvezőtlen időjárási körülmények miatt

– mondta Juanfran Perez, Valencia regionális vezetője.