„A poklok poklát éltük meg” – magyar nő számolt be az Origónak a spanyolországi erdőtüzekről

Erdőtűz pusztít Spanyolország több térségében, a lángok lakóházakat, üzleteket és természeti területeket is veszélyeztetnek. Az Origónak most egy magyar nő számolt be a pusztító tüzekről.

Erdőtűz pusztít Spanyolországban.

Fotó: ROMAIN PERROCHEAU / AFP

„Hat napig a poklok poklát éltük meg” – magyar nő számolt be a spanyolországi erdőtűzről

Hat napon át tartó rettegésről, kimerítő mentésről és súlyos pusztításról számolt be az Origónak egy Spanyolországban élő magyar nő, Számel Klára. Klára a Madridtól nyugatra fekvő El Tiemblo településen él, Ávila térségében, ahol az elmúlt napokban hatalmas erdőtüzek pusztítottak.

Hat napig szó szerint a poklok poklát éltük meg. Testileg és lelkileg teljesen összetörtünk. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen szörnyűséget kell átélnem a helyiekkel együtt

– mondta.

Klári elmondta, hogy sokat tudna mesélni a pokoli hat napról, de testileg és lelkileg is teljesen kimerült. Fotó: olvasói

Klári beszámolója szerint Ávila és Madrid térségében több mint 50 ezer hektárnyi terület és nemzeti parki erdő égett le. Hozzátette, hogy sokan elveszítették az otthonukat, nyaralójukat vagy üzletüket, amely a megélhetésüket biztosította.

A magyar nő elmondta, hogy a faluban maradt lakosok szinte megállás nélkül dolgoztak azért, hogy segítsenek az evakuált embereknek megteremteni a visszatérés körülményeit. Különösen az idősek és a betegek ellátására kellett nagy figyelmet fordítani.

Klári hozzátette, hogy testileg és lelkileg is teljesen kimerült.

A faluban maradt lakosok szinte megállás nélkül dolgoztak azért, hogy segítsenek azoknak, akiknek menekülniük kellett, főként az időseknek és a betegeknek. Forrás: olvasói fotó

Hazatérhettek az első evakuált lakosok

Klári szerint kedvező fordulatot jelentett, hogy ma pontban 17.30-kor megérkezett az első busz az evakuált emberekkel. Ez arra utalt, hogy a közvetlen veszély jelentősen csökkent, a legmagasabb, hármas fokozatú riasztást pedig egyes szintre mérsékelték.

Még mindig nem hiszem el, ami történt, és sok időbe fog telni, mire kicsit is zöld lesz a csodálatos parkunk

– fogalmazott.

Dél-Európa több térségében továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak. Spanyolország mellett Franciaországban is emberek tízezreit kellett kitelepíteni, miközben a hatóságok újabb hőhullámtól és erős széltől tartanak. A képre kattintva galéria tekinthető meg az Európában terjedő lángokról: