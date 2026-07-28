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spanyolország

„A poklok poklát éltük meg” – magyar nő számolt be az Origónak a spanyolországi erdőtüzekről

31 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Hat napon át tartó rettegést és teljes kimerültséget élt át egy Spanyolországban élő magyar nő. Az erdőtűz Ávila és Madrid térségében hatalmas területeket perzselt fel, miközben sokaknak el kellett hagyniuk az otthonukat. Egy El Tiemblóban élő magyar nő elmondta, hogyan élte meg a helyiekkel a katasztrófa legnehezebb napjait.
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spanyolországerdőtűzmagyar nő

Erdőtűz pusztít Spanyolország több térségében, a lángok lakóházakat, üzleteket és természeti területeket is veszélyeztetnek. Az Origónak most egy magyar nő számolt be a pusztító tüzekről.

Erdőtűz pusztít Spanyolországban, magyar nő számolt be a pokoli napokról, A firefighter stands before flames as a forest fire rages in Saint-Jean-d'Illac, some 30km from Bordeaux, on July 26, 2026 as a wildfire has been ravaging the forest north of the Arcachon Basin (Gironde). The 220,000 people evacuated due to the massive wildfire in France's Gironde region will not be able to return home "until the fire has been brought under control", the local prefect said, also ruling out any normal workday on Monday in the affected towns, ahead of a possible worsening of the situation on Tuesday due to an expected rise in temperatures. (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)
Erdőtűz pusztít Spanyolországban.
Fotó: ROMAIN PERROCHEAU / AFP

„Hat napig a poklok poklát éltük meg” – magyar nő számolt be a spanyolországi erdőtűzről

Hat napon át tartó rettegésről, kimerítő mentésről és súlyos pusztításról számolt be az Origónak egy Spanyolországban élő magyar nő, Számel Klára. Klára a Madridtól nyugatra fekvő El Tiemblo településen él, Ávila térségében, ahol az elmúlt napokban hatalmas erdőtüzek pusztítottak.

Hat napig szó szerint a poklok poklát éltük meg. Testileg és lelkileg teljesen összetörtünk. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen szörnyűséget kell átélnem a helyiekkel együtt

– mondta.

Klári elmondta, hogy sokat tudna mesélni a pokoli hat napról, de testileg és lelkileg is teljesen kimerült. Fotó: olvasói

Klári beszámolója szerint Ávila és Madrid térségében több mint 50 ezer hektárnyi terület és nemzeti parki erdő égett le. Hozzátette, hogy sokan elveszítették az otthonukat, nyaralójukat vagy üzletüket, amely a megélhetésüket biztosította.

A magyar nő elmondta, hogy a faluban maradt lakosok szinte megállás nélkül dolgoztak azért, hogy segítsenek az evakuált embereknek megteremteni a visszatérés körülményeit. Különösen az idősek és a betegek ellátására kellett nagy figyelmet fordítani.

Klári hozzátette, hogy testileg és lelkileg is teljesen kimerült. 

Klári elmondta, hogy sokat tudna mesélni a pokoli hat napról, de testileg és lelkileg is teljesen kimerült. A faluban maradt lakosok szinte megállás nélkül dolgoztak azért, hogy segítsenek azoknak, akiknek menekülniük kellett, főként az időseknek és a betegeknek.
A faluban maradt lakosok szinte megállás nélkül dolgoztak azért, hogy segítsenek azoknak, akiknek menekülniük kellett, főként az időseknek és a betegeknek. Forrás: olvasói fotó

Hazatérhettek az első evakuált lakosok

Klári szerint kedvező fordulatot jelentett, hogy ma pontban 17.30-kor megérkezett az első busz az evakuált emberekkel. Ez arra utalt, hogy a közvetlen veszély jelentősen csökkent, a legmagasabb, hármas fokozatú riasztást pedig egyes szintre mérsékelték.

Még mindig nem hiszem el, ami történt, és sok időbe fog telni, mire kicsit is zöld lesz a csodálatos parkunk

 – fogalmazott.

Dél-Európa több térségében továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak. Spanyolország mellett Franciaországban is emberek tízezreit kellett kitelepíteni, miközben a hatóságok újabb hőhullámtól és erős széltől tartanak. A képre kattintva galéria tekinthető meg az Európában terjedő lángokról:

Galéria: Elszabadult a pokol Európában - megrázó képek
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Elszabadult a pokol Európában - megrázó képek

A hatóságok tájékoztatása szerint Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban 13 településen oldották fel az evakuálási parancsot, és mintegy 20 ezer embert engedtek vissza otthonába, többüket négy-öt nap távollét után. A döntés megelőzően a szakemberek megbizonyosodtak arról, hogy az érintett területeken teljesen megszűntek az izzó gócok, az elmúlt 48 órában nem lobbant fel újra a tűz, és az odavezető utak biztonsága is garantált. A madridi tartomány bejelentette: visszatérést segítő pontokat állítanak fel ezeken a településeken, a lakosokat pedig elkísérik otthonaik állapotának ellenőrzésére, valamint az esetleges víz- és áramellátási problémák felmérésére.

A hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy ugyan számos tűzfrontot sikerült már stabilizálni, a veszélyhelyzet továbbra sem múlt el, mert a tüzeket továbbra sem sikerült teljen megfékezni, és a szerdától várható jelentős hőmérsékletemelkedés ismét megnehezítheti a mentési és oltási munkálatokat. Jelenleg nyolc nagy, több mint 500 hektárt meghaladó erdőtűz pusztít a dél-európai országban, ahol idén több mint 170 ezer hektárnyi területet perzseltek fel a lángok, hatszor többetk mint tavaly július végéig.

 

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