„A poklok poklát éltük meg” – magyar nő számolt be az Origónak a spanyolországi erdőtüzekről

Erdőtűz pusztít Spanyolország több térségében, a lángok lakóházakat, üzleteket és természeti területeket is veszélyeztetnek. Az Origónak most egy magyar nő számolt be a pusztító tüzekről.
„Hat napig a poklok poklát éltük meg” – magyar nő számolt be a spanyolországi erdőtűzről
Hat napon át tartó rettegésről, kimerítő mentésről és súlyos pusztításról számolt be az Origónak egy Spanyolországban élő magyar nő, Számel Klára. Klára a Madridtól nyugatra fekvő El Tiemblo településen él, Ávila térségében, ahol az elmúlt napokban hatalmas erdőtüzek pusztítottak.
Hat napig szó szerint a poklok poklát éltük meg. Testileg és lelkileg teljesen összetörtünk. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen szörnyűséget kell átélnem a helyiekkel együtt
– mondta.
Klári beszámolója szerint Ávila és Madrid térségében több mint 50 ezer hektárnyi terület és nemzeti parki erdő égett le. Hozzátette, hogy sokan elveszítették az otthonukat, nyaralójukat vagy üzletüket, amely a megélhetésüket biztosította.
A magyar nő elmondta, hogy a faluban maradt lakosok szinte megállás nélkül dolgoztak azért, hogy segítsenek az evakuált embereknek megteremteni a visszatérés körülményeit. Különösen az idősek és a betegek ellátására kellett nagy figyelmet fordítani.
Klári hozzátette, hogy testileg és lelkileg is teljesen kimerült.
Hazatérhettek az első evakuált lakosok
Klári szerint kedvező fordulatot jelentett, hogy ma pontban 17.30-kor megérkezett az első busz az evakuált emberekkel. Ez arra utalt, hogy a közvetlen veszély jelentősen csökkent, a legmagasabb, hármas fokozatú riasztást pedig egyes szintre mérsékelték.
Még mindig nem hiszem el, ami történt, és sok időbe fog telni, mire kicsit is zöld lesz a csodálatos parkunk
– fogalmazott.
Dél-Európa több térségében továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak. Spanyolország mellett Franciaországban is emberek tízezreit kellett kitelepíteni, miközben a hatóságok újabb hőhullámtól és erős széltől tartanak. A képre kattintva galéria tekinthető meg az Európában terjedő lángokról:
A hatóságok tájékoztatása szerint Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban 13 településen oldották fel az evakuálási parancsot, és mintegy 20 ezer embert engedtek vissza otthonába, többüket négy-öt nap távollét után. A döntés megelőzően a szakemberek megbizonyosodtak arról, hogy az érintett területeken teljesen megszűntek az izzó gócok, az elmúlt 48 órában nem lobbant fel újra a tűz, és az odavezető utak biztonsága is garantált. A madridi tartomány bejelentette: visszatérést segítő pontokat állítanak fel ezeken a településeken, a lakosokat pedig elkísérik otthonaik állapotának ellenőrzésére, valamint az esetleges víz- és áramellátási problémák felmérésére.
A hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy ugyan számos tűzfrontot sikerült már stabilizálni, a veszélyhelyzet továbbra sem múlt el, mert a tüzeket továbbra sem sikerült teljen megfékezni, és a szerdától várható jelentős hőmérsékletemelkedés ismét megnehezítheti a mentési és oltási munkálatokat. Jelenleg nyolc nagy, több mint 500 hektárt meghaladó erdőtűz pusztít a dél-európai országban, ahol idén több mint 170 ezer hektárnyi területet perzseltek fel a lángok, hatszor többetk mint tavaly július végéig.