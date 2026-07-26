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spanyolország

Még nehéz órák jönnek, tovább tombolnak az erdőtüzek Spanyolországban

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Továbbra is súlyos a helyzet Spanyolország középső részén. Az erdőtüzek miatt több mint 100 ezer embert evakuáltak vagy arra kértek, hogy maradjon otthon, miközben a lángok már több tízezer hektárt felperzseltek. Pedro Sánchez szerint még nehéz órák következnek, az éjszakai fejlemények azonban némi bizakodásra adnak okot.
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spanyolországlángerdőtűztűzoltókatasztrófa

Spanyolország nyolc tartományában küzdenek a tűzoltók az erdőtüzekkel. A kormány katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánítaná az érintett területeket, hogy felgyorsítsa a kártérítést és az újjáépítést.

Erdőtüzek pusztítanak Spanyolország több tartományában, több mint 100 ezer embert evakuáltak vagy otthoni elzárkózásra utasítottak.
Erdőtüzek pusztítanak Spanyolország több tartományában, több mint 100 ezer embert evakuáltak vagy otthoni elzárkózásra utasítottak.
Fotó: JOSE JORDAN / AFP

Még nehéz órák várnak Spanyolországra az erdőtüzek miatt

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szerint továbbra is komoly küzdelem vár a tűzoltókra az ország középső részén tomboló erdőtüzek miatt, az éjszakai fejlemények azonban némi bizakodásra adnak okot. A kormányfő Navaluenga településen, a helyi parancsnoki központ meglátogatása után beszélt a helyzetről.

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Sánchez rendkívüli óvatosságot kért a lakosságtól, és bejelentette, hogy a kabinet jövő heti ülésén katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánítja a felperzselt területeket. Ez megkönnyítheti a kártérítést és az újjáépítést.

Spanyolország nyolc tartományában pusztítanak erdőtüzek. A legsúlyosabb helyzet Madrid, Kasztília és León, valamint Kasztília-La Mancha térségében alakult ki, ahol már több mint 45 ezer hektár égett le.

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A tűzvész miatt több mint 100 ezer embert evakuáltak, vagy arra utasítottak, hogy maradjon otthon. A kitelepítetteket 14 településen fogadták be, miközben mintegy harminc közutat lezártak. Idén Spanyolországban már több mint 150 ezer hektárnyi zöldterület vált a lángok martalékává.

 

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