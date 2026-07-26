Még nehéz órák jönnek, tovább tombolnak az erdőtüzek Spanyolországban

Spanyolország nyolc tartományában küzdenek a tűzoltók az erdőtüzekkel. A kormány katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánítaná az érintett területeket, hogy felgyorsítsa a kártérítést és az újjáépítést.

Erdőtüzek pusztítanak Spanyolország több tartományában, több mint 100 ezer embert evakuáltak vagy otthoni elzárkózásra utasítottak.

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Még nehéz órák várnak Spanyolországra az erdőtüzek miatt

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szerint továbbra is komoly küzdelem vár a tűzoltókra az ország középső részén tomboló erdőtüzek miatt, az éjszakai fejlemények azonban némi bizakodásra adnak okot. A kormányfő Navaluenga településen, a helyi parancsnoki központ meglátogatása után beszélt a helyzetről.

Sánchez rendkívüli óvatosságot kért a lakosságtól, és bejelentette, hogy a kabinet jövő heti ülésén katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánítja a felperzselt területeket. Ez megkönnyítheti a kártérítést és az újjáépítést.

Spanyolország nyolc tartományában pusztítanak erdőtüzek. A legsúlyosabb helyzet Madrid, Kasztília és León, valamint Kasztília-La Mancha térségében alakult ki, ahol már több mint 45 ezer hektár égett le.

A tűzvész miatt több mint 100 ezer embert evakuáltak, vagy arra utasítottak, hogy maradjon otthon. A kitelepítetteket 14 településen fogadták be, miközben mintegy harminc közutat lezártak. Idén Spanyolországban már több mint 150 ezer hektárnyi zöldterület vált a lángok martalékává.