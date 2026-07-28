"Nagyon rossz érzés így testközelből egy ilyet átélni" - megszólalt a francia erdőtüzekről egy magyar nő

Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Európa több országában. Spanyolországban, Horvátországban, Portugáliában, Olaszországban, Angliában, Norvégiában, Németországban, Görögországban és Franciaországban is több hektárt perzseltek fel a lángok.

Már Bordeaux városát is fenyegetik az erdőtüzek. Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Már Bordeaux városát is fenyegetik az erdőtüzek

A franciaországi Bordeaux közelében már napok óta küzdenek a tűzoltók, miközben az több százezer embert evakuáltak a térségből.

Három nappal ezelőtt indult el nagyon durván. Tegnapelőtt volt egy nagy szél, az ugye nem tett jót ennek a tűznek. Nagyon nagy a szárazság, itt volt olyan, három héttel ezelőtt, hogy 43 fok volt

- nyilatkozta az RTL Fókusz műsorában Fehér Csilla, aki a várostól 80 kilométerre él. "Nagyon rossz érzés így testközelből egy ilyet átélni" - tette hozzá.

Elmondása szerint a térségben egyáltalán nem volt eső, de a helyzeten az sem segít, hogy az óceán mentén végig régi fenyvesek vannak. Hozzátette, hogy jelenleg 42 000 hektár ég, de ez csak Lacanau környékén, Gironde megyében.

220 000 embert kellett kitelepíteni, de ma éjszaka még 55 000 embert kitelepítettek. Ezeket az embereket Bordeauxban, a nagyvárosban, nagyobb csarnokokban szállásolták el. Olyan 2500 tűzoltó dolgozik, és 2500 önkéntes, de láttam például gazdákat is, akik mentek a kis vizes ballonjukkal, amivel az állatokat itatják... Úgyhogy mindenki segít.

A helyiek értékeket és állatokat próbáltak menteni a lángok elő, az evakuáltak számára felállított sátrakba sokan házikedvenceiket is befogadták. Több település teljesen a lángok martalékává vált, miközben a lakók arra várnak, mikor térhetnek vissza. A rendőrök házról házra járnak, hogy meggyőződjenek arról, hogy sehol sem történt betörés, vagy maradt hátra egy bajbajutott személy.

Bordeauxtól nyugatra már négyszer akkora területet égetett fel a tűz mint Párizs. A hadsereg is részt vesz a lángok elleni küzdelemben, amelynek egyik célja most, hogy tűzlassító anyag segítségével védősávokat hozzanak létre.

Bár a nagyvárost még nem evakuálták, sokan már készülnek erre a forgatókönyvre is, köztük Fehér Csilláék is.

Mindkét autónkban van egy kis ágy, már megbeszéltük mi az, amit vinnénk, ha azt mondanák azonnal menni kell.

- magyarázta hozzátéve, hogy valószínűleg arra indulnának, amerre nem látnak füstöt.