10 százalék esélyt adtak neki az orvosok: nemrég sikeresen leérettségizett az SMA-s fiú

Sikeresen letette az érettségi vizsgáit az a kaliforniai fiatal fiú, akinek az orvosok 10 százalék esélyt adtak arra, hogy túléli a gyermekkort. Édesanyja, Meri Stratton elmondása szerint a fia, Aaron Phelps mindössze 2 hónapos volt, amikor először felfigyeltek arra, hogy valami baj lehet a motoros képességeivel.

10 százalék esélyt adtak neki: most sikeresen leérettségizett a tinédzser / Fotó: Illusztráció/Unsplash

10 százalék esélyt adtak neki: most sikeresen leérettségizett a tinédzser

Az ölemben ült a gyermekorvosi rendelőben, a karjai és a lábai pedig csak lógtak az oldalán

- emlékezett vissza az édesanya, hozzátéve, a gyermekorvosuk ezután beutalta őket egy neurológushoz, aki azt mondta neki, Aaronnak talán 1-es típusú gerincvelői izomsorvadása, avagy SMA-ja lehet, egy ritka genetikai rendellenesség, amely elpusztítja a motoros neuronokat és progresszív izomgyengeséget okoz. Azt is elárulta, a gyermekek nagyjából 90%-a belehal a betegségbe. A betegség előrehaladtával ugyanis az izomzat folyamatosan gyengül, ami légzési és táplálási nehézségekhez vezethet, kezelés nélkül pedig végzetes lehet.

Az orvosok végül megerősítették, hogy Aaron valóban SMA-ban szenved. Az édesanyja ezután belevetette magát a kutatásba, és kapcsolatba lépett a Stanford Egyetem, valamint a Utah Egyetem kutatóival, akik egy kísérleti kezelést fejlesztettek ki. Az új terápia segítségével Aaron elérte azokat a mérföldköveket, amelyeket az orvosok egykor kezdetben nem tartottak lehetségesnek: megünnepelte az első születésnapját, elvégezte az általános iskolát, és évekkel később a középiskolát is. Habár az SMA következtében a fiú mozgásképtelenné vált, az édesanyja szerint kognitív szempontból nem sokban különbözik a kortársaitól.

Emellett a légzőszervi betegségek is veszélyesek lehetnek Aaron számára, így már évek óta virtuálisan jár iskolába egy távjelenlét robot – egy kerekeken guruló számítógépes monitor –, segítségével, amely lehetővé tette számára, hogy távoktatásban vehessen részt az órákon.

Aaron idén júniusban érettségizett le. Most azt tervezi, hogy online oktatás keretében folytatja a tanulmányait az Arizona State Universityn, és azt reméli, egy nap a fogyatékossággal élők szószólójaként dolgozhat a Disney-nél - írja a People.