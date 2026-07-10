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erling haaland

Ő lehet Erling Haaland női hasonmása – az internet teljesen megőrült érte

23 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Több mint négymillióan látták annak a 24 éves orosz modellnek a videóját, akiről sokan azt állítják, megszólalásig hasonlít Erling Haalandra – írta meg a Daily Mail.
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A Daily Mail szerint a 24 éves orosz modell, Anastasia Kostromitina pillanatok alatt az internet kedvence lett, miután sokan felfigyeltek arra, mennyire hasonlít Erling Haalandra. A Moszkvában élő fiatal nő édesanyja ötletére készített egy videót, amelyben a norvég futballsztár mozdulatait és gesztusait utánozza. A felvételt már több mint négymillióan látták.

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Erling Haaland.
Fotó: Al Bello / Getty Images North America/AFP

Megszólalásig hasonlít Erling Haalandra

Anastasia elárulta, eleinte zavarta az összehasonlítás, de mára elfogadta, sőt igyekszik előnyt kovácsolni belőle. Reméli, hogy a videó miatt fotósok és márkák is felfigyelnek rá.

Bár nem nagy futballrajongó, a párjával rendszeresen nézi a mérkőzéseket, és a világbajnokságon Norvégiának szurkol. Édesanyja szerint Haaland „igazi erőgép”, és bíznak benne, hogy a csatár Anglia ellen is remekel majd.

 

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