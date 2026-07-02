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erőmű

Sűrű füst borítja a környéket: tűz ütött ki egy lezárt erőműben

14 perce
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Tűz ütött ki egy brit erőműben, a felszálló sűrű füst kilométerekről is jól látható.
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erőműtűzfüst

A lángok ég csütörtök reggel csaptak fel a dél-walesi Barry közelében található Aberthaw erőműben. A Dél-walesi Tűzoltó- és Mentőszolgálat közölte, hogy nyolc tűzoltóautót vezényeltek a helyszínre a tűz megfékezésére.

Tűz ütött ki egy brit erőműben, a lakosokat arra kérték, hogy zárják be az ablakaikat
Tűz ütött ki egy brit erőműben, a lakosokat arra kérték, hogy zárják be az ablakaikat Fotó: unsplash.com

Tűz ütött ki egy brit erőműben, a lakosokat arra kérték, hogy zárják be az ablakaikat

A hatóságok tájékoztatása szerint a tűzesetben senki sem sérült meg. A tűzoltóság közleményében azt írta:

Jelenleg egy nagykiterjedésű tűzhöz vonultunk ki a Barry közelében található Aberthaw erőműhöz. A környéken élőket arra kérjük, hogy a nagy mennyiségű füst miatt tartsák zárva az ablakaikat és az ajtóikat. 

Az Aberthaw erőmű, amely korábban széntüzeléssel termelt villamos energiát, 2020-ban zárt be, miután egyre nagyobb aggodalmak merültek fel az általa kibocsátott nitrogén-oxidok és szén-dioxid miatt. Környezetvédő szervezetek szerint az erőmű Wales egyik legnagyobb üvegházhatásúgáz-kibocsátója volt.

A széntüzelésű villamosenergia-termelés 2019-ben ért véget az üzemben, amelyet hivatalosan 2020. március 31-én zártak be, lezárva ezzel a helyszínen csaknem hat évtizeden át tartó energiatermelést – írja a Metro

 

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