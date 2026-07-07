Erotikus regény lapjaiból készültek a gyerekeknek adott papírsünik – fotó

A botrány egy jótékonysági akció során kezdődött, amikor egy idős férfi régi, adományozott könyvekből kézzel készített papírállatokat osztogatott gyerekeknek. Az ajándékok elsőre kedves gesztusnak tűntek, ám később több család is meglepő felfedezést tett: erotikus regényekből készültek a figurák.

Erotikus regényből készültek a papírsünik

Fotó: Twitter

Linda Fortune négyéves unokája egy Wirralban található szupermarketnél kapott egy ilyen papírsünit. A nő később a közösségi médiában figyelmeztette a többi szülőt, miután észrevette, hogy

a dísz elkészítéséhez olyan könyv lapjait használták fel, amelyek szerinte „felnőtteknek szóló tartalmat” és „szexuális jeleneteket” tartalmaztak.

A bejegyzése után legalább hét másik család jelezte neki, hogy ők is hazavittek olyan papírsünit, amely erotikus szövegrészleteket tartalmazó lapokból készült.

Jemma Ashby a Wirral Globe-nak elmondta, hogy tízéves lányával vásárolt egy merseyside-i Tesco áruházban, amikor egy férfi odalépett hozzájuk, és felajánlott nekik egy kézzel készített papírsünit. A nő szerint először nagyon kedves gesztusnak tartotta az ajándékot, ezért lánya szobájának ablakpárkányára tette. Később azonban egy Facebook-bejegyzés alapján ellenőrizte a sünit, és azt mondta, megdöbbentette, amit talált.

Parents horrified after children’s paper hedgehogs found to contain pages from erotic novelhttps://t.co/bXL5Myw2Oq — LBC (@LBC) July 6, 2026

Véletlenül készítette erotikus regényből az állatkákat

A szülők panaszai után a Merseyside-i rendőrség beszélt a férfival, aki elmondta, hogy nagyon kellemetlenül érzi magát, általában ellenőrizte az oldalakat, mielőtt felhasználta volna őket – írja az LBC.

A rendőrség közölte, hogy örülnek annak, hogy a férfi nem szándékosan követte el tettét, és csak tévedés történt: a papírsüniket jó szándékkal készítette, és egy helyi jótékonysági szervezet támogatására használta fel.

A beszámolók szerint a papírállatok egy része Nicholson Baker 1994-ben megjelent erotikus regényének, A Fermatának lapjaiból készülhetett.

Többen is kiálltak a készítő mellett, hangsúlyozva, hogy csak néhány darab tartalmazott kifogásolható szöveget, és az eset nagy valószínűséggel egyszerű figyelmetlenségből történhetett.