Megható házasság a kórházban: amikor a szerelem erősebb a ráknál

Valóra vált a végstádiumú beteg, 63 éves Dean Pennel, miután több mint húsz évvel a lánykérést követően végül feleségül vehette menyasszonyát, a 62 éves Kay Beamant, akinek kezét 24 éve kérte meg. Az ok, hogy eddig miért nem mondták ki a boldogító igent, a következő volt: megegyeztek arról, hogy esküvő helyett inkább közös családjukról, tíz gyermekükről gondoskodnak, akiknek felnevelése mellett nem nagyon engedhették meg a lagzit. Nemrég azonban, miután az orvosok közölték Deannel, hogy végstádiumú daganata miatt már csak néhány hete lehet hátra, rájöttek, nem várhatnak tovább.

Több mint 24 év és egy halálos diagnózis után került sor az esküvőre. Fotó: Unsplash

A pár végül június 18-án, a Colchesteri Kórházban mondta ki a boldogító igent:

Mérhetetlenül boldog vagyok. Nagyon régóta vártunk erre, és különösen megható, hogy itt, a családunk körében ünnepelhettük meg a házasságunkat

– nyilatkozta Kay hozzátéve, eredetileg is idén szerettek volna végre összeházasodni, de Dean állapotának romlása miatt úgy döntöttek, előrébb hozzák a ceremóniát.

Több mint 24 év és egy halálos diagnózis után került sor az esküvőre: családjuk is jelen volt

Az esküvőn részt vett a pár teljes családja, köztük tíz gyermekük és tizennyolc unokájuk közül többen is. A megható eseményt a kórház dolgozói kevesebb mint egy hét alatt szervezték meg.

Dean számára ez nagyon megterhelő volt. Az esküvő előtt rendkívül izgatott volt, és minden reggel felhívott a kórházból, hogy elmondja, még hány nap van hátra a nagy napig

– mesélte Kay kiemelve, Dean minden nehézség ellenére ragaszkodott hozzá, hogy a szertartás lehető legnagyobb részében állva vegyen részt.

Amikor eljött a nap, eltökélte, hogy bármennyire is nehéz lesz, ameddig csak tud, állni fog a szertartás alatt. Csodálatos napunk volt, habár teljesen kimerült. Most már újra otthon van, és úgy éljük az életünket, ahogy számunkra a legjobb.

A kórház, ahol a ceremóniát tartották egy ajándékot is adott számukra: egy különleges órát, amely pontosan azt az időpontot mutatja, amikor az esküvőjükön kimondták egymásnak az igent, írja a FoxNews.