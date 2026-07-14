Megható házasság a kórházban: amikor a szerelem erősebb a ráknál

Valóra vált a végstádiumú beteg, 63 éves Dean Pennel, miután több mint húsz évvel a lánykérést követően végül feleségül vehette menyasszonyát, a 62 éves Kay Beamant, akinek kezét 24 éve kérte meg. Az ok, hogy eddig miért nem mondták ki a boldogító igent, a következő volt: megegyeztek arról, hogy esküvő helyett inkább közös családjukról, tíz gyermekükről gondoskodnak, akiknek felnevelése mellett nem nagyon engedhették meg a lagzit. Nemrég azonban, miután az orvosok közölték Deannel, hogy végstádiumú daganata miatt már csak néhány hete lehet hátra, rájöttek, nem várhatnak tovább.
A pár végül június 18-án, a Colchesteri Kórházban mondta ki a boldogító igent:
Mérhetetlenül boldog vagyok. Nagyon régóta vártunk erre, és különösen megható, hogy itt, a családunk körében ünnepelhettük meg a házasságunkat
– nyilatkozta Kay hozzátéve, eredetileg is idén szerettek volna végre összeházasodni, de Dean állapotának romlása miatt úgy döntöttek, előrébb hozzák a ceremóniát.
Több mint 24 év és egy halálos diagnózis után került sor az esküvőre: családjuk is jelen volt
Az esküvőn részt vett a pár teljes családja, köztük tíz gyermekük és tizennyolc unokájuk közül többen is. A megható eseményt a kórház dolgozói kevesebb mint egy hét alatt szervezték meg.
Dean számára ez nagyon megterhelő volt. Az esküvő előtt rendkívül izgatott volt, és minden reggel felhívott a kórházból, hogy elmondja, még hány nap van hátra a nagy napig
– mesélte Kay kiemelve, Dean minden nehézség ellenére ragaszkodott hozzá, hogy a szertartás lehető legnagyobb részében állva vegyen részt.
Amikor eljött a nap, eltökélte, hogy bármennyire is nehéz lesz, ameddig csak tud, állni fog a szertartás alatt. Csodálatos napunk volt, habár teljesen kimerült. Most már újra otthon van, és úgy éljük az életünket, ahogy számunkra a legjobb.
A kórház, ahol a ceremóniát tartották egy ajándékot is adott számukra: egy különleges órát, amely pontosan azt az időpontot mutatja, amikor az esküvőjükön kimondták egymásnak az igent, írja a FoxNews.