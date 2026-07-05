Kitört az Etna, leállították a járatokat Szicília legnagyobb repülőterén

Újra kitört az Etna Szicíliában, miután vasárnap reggel sűrű hamu és füst tört fel a vulkánból.

Az Etna egy korábbi vulkánkitörés során

Fotó: SALVATORE ALLEGRA / ANADOLU

Kitört az Etna

A helyi beszámolók szerint a hamukibocsátás reggel 7:45 körül kezdődött a Voragine-kráter felső keleti oldalán található kürtőből, majd 8:45 körül jelentősen felerősödött. A kitörés következtében mintegy 1,5 kilométer magas vulkáni felhő emelkedett a hegycsúcs fölé.

A biztonság érdekében felfüggesztették az érkező járatokat a cataniai Fontanarossa repülőtéren. Az olasz geofizikai és vulkanológiai intézet előrejelzése szerint a hamufelhő a következő órákban déli, illetve délkeleti irányba sodródhat.

A hatóságok folyamatosan figyelik a vulkáni aktivitást és a hamufelhő mozgását.