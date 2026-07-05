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Kitört az Etna, leállították a járatokat Szicília legnagyobb repülőterén

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Újra kitört az Etna Szicíliában. A vulkánból felszálló hamufelhő miatt biztonsági okokból felfüggesztették az érkező járatokat a cataniai repülőtéren – írta meg az Express.
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etnaszicíliavulkán

Újra kitört az Etna Szicíliában, miután vasárnap reggel sűrű hamu és füst tört fel a vulkánból.

etna
Az Etna egy korábbi vulkánkitörés során
Fotó: SALVATORE ALLEGRA / ANADOLU

Kitört az Etna

A helyi beszámolók szerint a hamukibocsátás reggel 7:45 körül kezdődött a Voragine-kráter felső keleti oldalán található kürtőből, majd 8:45 körül jelentősen felerősödött. A kitörés következtében mintegy 1,5 kilométer magas vulkáni felhő emelkedett a hegycsúcs fölé.

A biztonság érdekében felfüggesztették az érkező járatokat a cataniai Fontanarossa repülőtéren. Az olasz geofizikai és vulkanológiai intézet előrejelzése szerint a hamufelhő a következő órákban déli, illetve délkeleti irányba sodródhat.

A hatóságok folyamatosan figyelik a vulkáni aktivitást és a hamufelhő mozgását.

 

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