10 órája vesztegel Szicíliában a Ryanair Budapestre tartó járata

Ahogy arról az Origo is beszámolt, kitört az Etna. A vulkánból felszálló hamufelhő miatt biztonsági okokból vörös riasztást léptettek életbe, sok helyen lezárták, vagy drasztikusan korlátozták a repülőterek forgalmát.

Fotó: SALVATORE ALLEGRA / ANADOLU

Az Eurocontrol arról tájékoztatott, hogy a Comisói repülőtér forgalmát átmenetileg felfüggesztették, míg a turisták által leginkább látogatott cataniai repülőtéren szigorú korlátozásokat vezettek be, ott 21 óráig óránként mindössze öt repülőgép érkezését engedélyezik.

A korlátozások miatt a légiközlekedési hírekről beszámoló oldal szerint a Ryanair Budapest-Catania járata jelenleg 10 órás késésnél tart, és délelőtt 11 óra helyett várhatóan csak este 9 órakor indulhat a gép. Bár a repülőtér üzemeltetője a tg24.sky.it szerint elrendelte a légtér részleges lezárását, és a hamufelhő miatt a cataniai repülőtérre érkező összes járatot ideiglenesen felfüggesztették, a kifutópályán már ott tartózkodó gépek indulását – a biztonsági előírások szigorú betartása mellett – továbbra is engedélyezik.

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