Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
ryanair

10 órája vesztegel Szicíliában a Ryanair Budapestre tartó járata

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az Etna kitörése miatt hatalmas légiközlekedési káosz alakult ki Olaszországban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ryanairetnarepülőtér

Ahogy arról az Origo is beszámolt, kitört az Etna. A vulkánból felszálló hamufelhő miatt biztonsági okokból vörös riasztást léptettek életbe, sok helyen lezárták, vagy drasztikusan korlátozták a repülőterek forgalmát.

CATANIA, ITALY - APRIL 19: Mount Etna volcano once again starts to spew out ash and lava in Zafferana Etnea near Catania, Italy on April 19, 2025. Beginning at 7:30 p.m. on the evening of April 18, Etna erupted again with intense Strombolian activity from the southeast crater. The event was characterised by frequent Strombolian explosions, accompanied by a discrete emission of volcanic ash. The magma escaping from the south-east crater gave rise to a lava flow that headed southeast towards the valley below, separating into three different arms. The roars generated by the explosions were strongly audible in several villages on the slopes of the volcano. This is the fourth episode in April 2025. The air raid warning issued in the early evening of April 18 went off shortly before 7 a.m. on the morning of April 19. Salvatore Allegra / Anadolu (Photo by Salvatore Allegra / Anadolu via AFP)
Fotó: SALVATORE ALLEGRA / ANADOLU

Az Eurocontrol arról tájékoztatott, hogy a Comisói repülőtér forgalmát átmenetileg felfüggesztették, míg a turisták által leginkább látogatott cataniai repülőtéren szigorú korlátozásokat vezettek be, ott 21 óráig óránként mindössze öt repülőgép érkezését engedélyezik.

A korlátozások miatt a légiközlekedési hírekről beszámoló oldal szerint a Ryanair Budapest-Catania járata jelenleg 10 órás késésnél tart, és délelőtt 11 óra helyett várhatóan csak este 9 órakor indulhat a gép. Bár a repülőtér üzemeltetője a tg24.sky.it szerint elrendelte a légtér részleges lezárását, és a hamufelhő miatt a cataniai repülőtérre érkező összes járatot ideiglenesen felfüggesztették, a kifutópályán már ott tartózkodó gépek indulását – a biztonsági előírások szigorú betartása mellett – továbbra is engedélyezik.

(via)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!