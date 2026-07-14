"Ez nem egy játszótér!" - súlyos büntetést szab ki az étterem a rakoncátlan gyerekek szüleire

Hatalmas figyelmet vont magára annak az étteremnek a tulajdonosa, aki arra kérte a szülőket, étkezés közben ügyeljenek a gyermekeikre, és arra is figyelmeztetett, ők lesznek a felelősek a gyerekek által az étteremben okozott károkért. A San Francisco-öböl környékén, Foster Cityben található Chez Xue étterem több mint egy évvel ezelőtt tette közzé ezt a felhívást, ám csak a közelmúltban terjedt el globálisan, miután felkerült róla egy kép a közösségi médiába.

Közleményt tett közzé az étterem a gyermekek viselkedése miatt / Fotó: Dragon Images / Shutterstock

Közleményt tett közzé az étterem a gyermekek viselkedése miatt

Kérjük, ügyeljenek a gyermekeikre. A Chez Xue egy családbarát étterem, azonban ez nem egy játszótér. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a gyermekek mindig ülve maradjanak, és tiszteletben tartsák a többi vendéget, valamint az étkező környezetét. A rohangálás, a kiabálás, az evőeszközökkel való zajongás stb. TILOS! Azokat a vendégeket, akik nem tartják be ezt a szabályzatot, felszólíthatjuk a távozásra. A szülőket pedig anyagilag felelősségre vonjuk a gyermekeik által az étteremben okozott minden kárért

- olvasható a közleményben, amelyre számtalan reakció érkezett.

A Chez Xue tulajdonosa, You You Xue a Fox News Digital megkeresésére elmondta, nem az volt a cél, hogy vitát gerjesszenek, sokkal inkább az, hogy rendet tartsanak az étteremben. Azt is elárulta, erre azért volt szükség, mivel a hozzájuk látogató gyerekek közül páran egyre kontrollálhatatlanabbul viselkedtek, de arra is akadt példa, hogy egy szülő az asztalon cserélt pelenkát. Kiemelte, a vendégek és a nyilvánosság túlnyomó többsége támogató volt a közleménnyel szemben. Mint mondta, az étterme továbbra is családközpontú marad, és hogy az ott étkező gyerekek körülbelül 98%-a jól viselkedik, éppen ezért nem tervezi kitiltani őket véglegesen.

Valójában a szülők azok, akik nem végzik el azt, ami a feladatuk lenne. Nem fogjuk hagyni, hogy a kevesek tönkretegyék sokak életét

- mondta el Xue, aki arra biztatta a szülőket, az éttermi étkezést tekintsék kiváltságnak, és tanítsák meg a gyermekeiket arra, hogy úgy tiszteljék az étkezdét, mint valaki másnak az otthonát.