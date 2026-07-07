Teljes a káosz a brüsszeli szabályozás miatt, dühöngenek az utasok – itt az EU válasza

Néhány nappal a nyári utazási csúcsszezon kezdete előtt sem változtat az Európai Unió az új beléptetési szabályokon. Az EU-határellenőrzés részeként bevezetett biometrikus rendszer ugyan több helyen fennakadásokat okozott, Brüsszel szerint azonban nincs lehetőség a teljes felfüggesztésére.
Az úgynevezett Entry/Exit System (EES) értelmében a nem uniós állampolgároknak első schengeni belépésükkor ujjlenyomatot és arcképet kell rögzíteniük. Ezt követően minden ki- és belépéskor a rendszer biometrikus azonosítással ellenőrzi az utazókat.
Az EU szerint csak néhány problémás átkelő okoz gondot
A légitársaságok és a repülőterek az elmúlt napokban azt kérték, hogy a biometrikus ellenőrzések teljes körű alkalmazását halasszák el legalább a jövő nyárig. Attól tartanak, hogy a nyári turistaszezonban hosszú sorok és csatlakozásvesztések alakulhatnak ki.
Az Európai Unió azonban elutasította ezt a javaslatot. Az uniós tisztviselők szerint a mintegy 1500 határátkelő közül mindössze húsz számít problémásnak, ezért nem indokolt az egész rendszer leállítása.
A legnagyobb fennakadások egy kisebb regionális repülőtéren jelentkeztek, ahol egyetlen óra alatt mintegy háromezer utas érkezett, a rendelkezésre álló hely és az ellenőrzési kapacitás pedig nem bizonyult elegendőnek.
Az EU közlése szerint több helyszínen már intézkedtek a várakozási idő csökkentése érdekében. Lisszabonban például további munkatársakat állítottak szolgálatba, míg Brüsszel repülőterén ötven új határőrt vezényeltek ki a Frontex támogatásával.
A rendszer célja a visszaélések kiszűrése
Az új EU-határellenőrzés rendszer egyik legfontosabb célja, hogy pontosan nyomon kövesse, ki mennyi időt tölt a Schengen-övezetben.
Korábban előfordult, hogy egyes utazók kettős állampolgárságukat vagy több útlevelüket kihasználva kijátszották a szabályokat, és a megengedett 90 napnál tovább maradtak az övezetben. Az ujjlenyomat- és arcfelismerő rendszer ezt már képes kiszűrni.
Az uniós adatok szerint a rendszer eddig több mint 110 millió határátlépést rögzített, és csaknem 44 500 ember belépését tagadták meg.
A legtöbb esetben azért utasították vissza az utazókat, mert nem tudták megfelelően igazolni utazásuk célját vagy tartózkodásuk indokát. Körülbelül kilencezer ember túllépte a megengedett 90 napos tartózkodási időt, míg több mint ezren biztonsági kockázatnak minősültek. Emellett több száz esetben hamis útleveleket vagy más hamisított úti okmányokat is felfedeztek.
A rendszer teljes bevezetését jelenleg technikai problémák is lassítják. A francia oldalon például még nem működik teljes körűen az Eurotunnel biometrikus ellenőrzése, és a Frontex által fejlesztett mobilalkalmazás is csak néhány országban érhető el teljes funkcionalitással.
Az Európai Unió ugyanakkor kitart amellett, hogy a biometrikus határellenőrzés hosszú távon gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a belépést, ezért nem tervezi annak felfüggesztését.