Teljes a káosz a brüsszeli szabályozás miatt, dühöngenek az utasok – itt az EU válasza

Néhány nappal a nyári utazási csúcsszezon kezdete előtt sem változtat az Európai Unió az új beléptetési szabályokon. Az EU-határellenőrzés részeként bevezetett biometrikus rendszer ugyan több helyen fennakadásokat okozott, Brüsszel szerint azonban nincs lehetőség a teljes felfüggesztésére.

EU-határellenőrzés: döntött Brüsszel az új biometrikus rendszer sorsáról

Fotó: Michael Nguyen / NurPhoto/AFP

Az úgynevezett Entry/Exit System (EES) értelmében a nem uniós állampolgároknak első schengeni belépésükkor ujjlenyomatot és arcképet kell rögzíteniük. Ezt követően minden ki- és belépéskor a rendszer biometrikus azonosítással ellenőrzi az utazókat.

Az EU szerint csak néhány problémás átkelő okoz gondot

A légitársaságok és a repülőterek az elmúlt napokban azt kérték, hogy a biometrikus ellenőrzések teljes körű alkalmazását halasszák el legalább a jövő nyárig. Attól tartanak, hogy a nyári turistaszezonban hosszú sorok és csatlakozásvesztések alakulhatnak ki.

Az Európai Unió azonban elutasította ezt a javaslatot. Az uniós tisztviselők szerint a mintegy 1500 határátkelő közül mindössze húsz számít problémásnak, ezért nem indokolt az egész rendszer leállítása.

A legnagyobb fennakadások egy kisebb regionális repülőtéren jelentkeztek, ahol egyetlen óra alatt mintegy háromezer utas érkezett, a rendelkezésre álló hely és az ellenőrzési kapacitás pedig nem bizonyult elegendőnek.

Az EU közlése szerint több helyszínen már intézkedtek a várakozási idő csökkentése érdekében. Lisszabonban például további munkatársakat állítottak szolgálatba, míg Brüsszel repülőterén ötven új határőrt vezényeltek ki a Frontex támogatásával.

A rendszer célja a visszaélések kiszűrése

Az új EU-határellenőrzés rendszer egyik legfontosabb célja, hogy pontosan nyomon kövesse, ki mennyi időt tölt a Schengen-övezetben.

Korábban előfordult, hogy egyes utazók kettős állampolgárságukat vagy több útlevelüket kihasználva kijátszották a szabályokat, és a megengedett 90 napnál tovább maradtak az övezetben. Az ujjlenyomat- és arcfelismerő rendszer ezt már képes kiszűrni.

Az uniós adatok szerint a rendszer eddig több mint 110 millió határátlépést rögzített, és csaknem 44 500 ember belépését tagadták meg.

A legtöbb esetben azért utasították vissza az utazókat, mert nem tudták megfelelően igazolni utazásuk célját vagy tartózkodásuk indokát. Körülbelül kilencezer ember túllépte a megengedett 90 napos tartózkodási időt, míg több mint ezren biztonsági kockázatnak minősültek. Emellett több száz esetben hamis útleveleket vagy más hamisított úti okmányokat is felfedeztek.