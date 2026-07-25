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szerencsejáték

Elvitték az Eurojackpot főnyereményét: vajon kié lett a 25,7 milliárd forintos főnyeremény?

31 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk az Eurojackpot e heti nyerőszámait!
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szerencsejátéknyerőszámoknyeremény

Ismét eltelt egy hét, ismét nyerőszámokat sorsoltak az Eurojackpoton.

Valaki ismét elvitte az Eurojackpot főnyereményét
Valaki ismét elvitte az Eurojackpot főnyereményét
Fotó: Unsplash

Ezek voltak az Eurojackpot nyerőszámai

  • 4 (négy)
  • 6 (hat)
  • 8 (nyolc)
  • 17 (tizenhét)
  • 22 (huszonkettő)

Euro-számok:

  • 7 (hét)
  • 10 (10)

Az Eurojackpoton 1 darab 5+2 találatos szelvény volt, melynek nyereménye 71 262 143 € (átszámítva bő 25,7 milliárd forint). 5+1 találatos 3 darab volt, a nyertesek 760 078 euróval (274 millió forinttal) lettek gazdagabbak. 5+0 találatos 24 darab volt. Ezért egyenként átszámítva 20 360 820 forintot fizettek. A Szerencsejáték oldala szerint egyik főnyeremény szelvényét sem Magyarországon adták fel, sőt, itthon 378 sorsolás óta nem volt 5+2 találat.

 

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