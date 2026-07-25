Elvitték az Eurojackpot főnyereményét: vajon kié lett a 25,7 milliárd forintos főnyeremény?

Vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk az Eurojackpot e heti nyerőszámait!
Ismét eltelt egy hét, ismét nyerőszámokat sorsoltak az Eurojackpoton.
Ezek voltak az Eurojackpot nyerőszámai
- 4 (négy)
- 6 (hat)
- 8 (nyolc)
- 17 (tizenhét)
- 22 (huszonkettő)
Euro-számok:
- 7 (hét)
- 10 (10)
Az Eurojackpoton 1 darab 5+2 találatos szelvény volt, melynek nyereménye 71 262 143 € (átszámítva bő 25,7 milliárd forint). 5+1 találatos 3 darab volt, a nyertesek 760 078 euróval (274 millió forinttal) lettek gazdagabbak. 5+0 találatos 24 darab volt. Ezért egyenként átszámítva 20 360 820 forintot fizettek. A Szerencsejáték oldala szerint egyik főnyeremény szelvényét sem Magyarországon adták fel, sőt, itthon 378 sorsolás óta nem volt 5+2 találat.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!