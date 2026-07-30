Ezek Európa legfelkapottabb úti céljai 2026-ban – meglepő ország került az élre

Az európai turizmus továbbra is ellenállónak bizonyul a magas utazási költségek és a gazdasági bizonytalanság ellenére. Az Amadeus Travel Intelligence és az UN Tourism friss jelentése szerint 2026-ban tovább nőtt a kontinensre érkező turisták száma, miközben Csehország, Izland és Spanyolország számítanak a legnépszerűbb úti céloknak – írja az Euronews.

Nőtt a forgalom Európában: Turisták sétálnak egy sikátorban a spanyolországi Frigiliana faluban.

Fotó: STEFANO NICOLI / AFP

Nőtt a turistaforgalom Európában

A Travel Insights 2026: Focus on Europe jelentés szerint 2025 májusa és 2026 áprilisa között az európai légi utasforgalom 2,3 százalékkal, a szállodák kihasználtsága pedig 2 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

Európa 2026 első negyedévében több mint 130 millió nemzetközi turistát fogadott, ami 4 százalékos emelkedést jelent.

A legnagyobb bővülést Közép- és Kelet-Európa érte el 6 százalékos növekedéssel.

Április és szeptember között a kontinens légi utasforgalma várhatóan meghaladja a 160 millió főt, amelyet elsősorban az amerikai, a spanyol és a német piac hajt.

Csehország robbantott, Spanyolország továbbra is az első

Spanyolország maradt Európa legtöbbet keresett és legtöbbet foglalt úti célja.

A leggyorsabban azonban Csehország zárkózik fel: az országba irányuló foglalások száma egy év alatt 18 százalékkal nőtt, míg Izland 11 százalékos bővüléssel a második helyen áll.

Egy friss felmérés szerint Csehország a kontinens leggyorsabban növekvő úti célja

Fotó: MICHAEL NGUYEN / AFP

A jelentés szerint Dánia is a legdinamikusabban fejlődő úti célok közé tartozik.

Az utazók származási országai közül közül Japánból nőtt leginkább az érdeklődés Európa iránt: az online keresések 62 százalékkal, a foglalások pedig 19 százalékkal emelkedtek. Jelentős növekedést mértek a Dániából (+11 százalék) és Egyiptomból (+8 százalék) érkező utazók körében is.

Egyre többen keresik az egyedi élményeket

A jelentés szerint az utazók egyre inkább a kulturális városlátogatásokat és a természetközeli úti célokat részesítik előnyben, a hagyományos turisztikai nagyhatalmak mellett egyre több figyelmet kapnak Észak- és Közép-Európa feltörekvő desztinációi.

A dél- és mediterrán európai térség légi összeköttetései is tovább bővülnek: az elmúlt egy évben mintegy 1100 új repülőjárat indult. Az utazók ráadásul egyre tudatosabban terveznek:

a térségbe szóló foglalások 53 százalékát legalább egy hónappal az indulás előtt véglegesítik, ugyanakkor továbbra is jelentős a last minute kereslet is.

Az idősebb korosztály mozgatja a piacot

A felmérés szerint a 46 és 65 év közötti utazók adják az európai utazási kereslet mintegy 30 százalékát, ezzel ők jelentik a kontinens legnagyobb utazói csoportját.