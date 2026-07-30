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úti cél

Ezek Európa legfelkapottabb úti céljai 2026-ban – meglepő ország került az élre

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Továbbra is Európa a világ legnépszerűbb turisztikai régiója, de az utazók egyre inkább új úti célokat fedeznek fel. Egy friss nemzetközi jelentés szerint Csehország és Izland iránt ugrásszerűen nőtt az érdeklődés, miközben Spanyolország megőrizte vezető helyét.
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úti céleurópaspanyolország

Az európai turizmus továbbra is ellenállónak bizonyul a magas utazási költségek és a gazdasági bizonytalanság ellenére. Az Amadeus Travel Intelligence és az UN Tourism friss jelentése szerint 2026-ban tovább nőtt a kontinensre érkező turisták száma, miközben Csehország, Izland és Spanyolország számítanak a legnépszerűbb úti céloknak – írja az Euronews

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Nőtt a forgalom Európában: Turisták sétálnak egy sikátorban a spanyolországi Frigiliana faluban.
Fotó: STEFANO NICOLI / AFP

Nőtt a turistaforgalom Európában

A Travel Insights 2026: Focus on Europe jelentés szerint 2025 májusa és 2026 áprilisa között az európai légi utasforgalom 2,3 százalékkal, a szállodák kihasználtsága pedig 2 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

Európa 2026 első negyedévében több mint 130 millió nemzetközi turistát fogadott, ami 4 százalékos emelkedést jelent. 

A legnagyobb bővülést Közép- és Kelet-Európa érte el 6 százalékos növekedéssel.

Április és szeptember között a kontinens légi utasforgalma várhatóan meghaladja a 160 millió főt, amelyet elsősorban az amerikai, a spanyol és a német piac hajt.

Csehország robbantott, Spanyolország továbbra is az első

Spanyolország maradt Európa legtöbbet keresett és legtöbbet foglalt úti célja. 

A leggyorsabban azonban Csehország zárkózik fel: az országba irányuló foglalások száma egy év alatt 18 százalékkal nőtt, míg Izland 11 százalékos bővüléssel a második helyen áll. 

A dense crowd of tourists fills Charles Bridge under bright skies in Prague, Czech Republic, on May 11, 2025. Surrounded by historic statues and baroque towers, the bridge experiences extreme foot traffic, illustrating the growing challenges of overtourism in one of Europe's most visited cities. (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto) (Photo by Michael Nguyen / NurPhoto via AFP)
Egy friss felmérés szerint Csehország a kontinens leggyorsabban növekvő úti célja
Fotó: MICHAEL NGUYEN / AFP

A jelentés szerint Dánia is a legdinamikusabban fejlődő úti célok közé tartozik.

Az utazók származási országai közül közül Japánból nőtt leginkább az érdeklődés Európa iránt: az online keresések 62 százalékkal, a foglalások pedig 19 százalékkal emelkedtek. Jelentős növekedést mértek a Dániából (+11 százalék) és Egyiptomból (+8 százalék) érkező utazók körében is.

Egyre többen keresik az egyedi élményeket

A jelentés szerint az utazók egyre inkább a kulturális városlátogatásokat és a természetközeli úti célokat részesítik előnyben, a hagyományos turisztikai nagyhatalmak mellett egyre több figyelmet kapnak Észak- és Közép-Európa feltörekvő desztinációi.

A dél- és mediterrán európai térség légi összeköttetései is tovább bővülnek: az elmúlt egy évben mintegy 1100 új repülőjárat indult. Az utazók ráadásul egyre tudatosabban terveznek: 

a térségbe szóló foglalások 53 százalékát legalább egy hónappal az indulás előtt véglegesítik, ugyanakkor továbbra is jelentős a last minute kereslet is.

Az idősebb korosztály mozgatja a piacot

A felmérés szerint a 46 és 65 év közötti utazók adják az európai utazási kereslet mintegy 30 százalékát, ezzel ők jelentik a kontinens legnagyobb utazói csoportját.

A kutatás szerint ez a korosztály elsősorban az autentikus helyi élményeket, a kulturális programokat és a prémium szolgáltatásokat keresi, miközben a fiatalabb generációk továbbra is fontos szerepet töltenek be az európai turizmusban.

A növekvő turistaforgalom azonban nem mindenhol öröm. Mallorca lakói szerint a sziget jelenlegi turisztikai modellje már fenntarthatatlan.

 

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