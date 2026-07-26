Rendőrségi ügy lett egy édesanya Facebook-posztjából: ideiglenes otthont keresett a kislányának

Egy kaliforniai anya ellen nyomozás folyik, miután a hatóságok szerint a Facebookon közzétett egy bejegyzést, amelyben azt írta: kislányát ideiglenes otthonba helyeztetné. A közösség tagjai aggódni kezdtek a gyermekért, így értesítették a rendőrséget, akik szerencsére épségben találták a lányt.

Ideiglenes otthont keresett kislányának egy édesanya Facebookon. Rendőrségi nyomozás lett a posztból

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Ideiglenes otthont keresett kislányának egy édesanya Facebookon

Miután több bejelentést is kaptak a bejegyzésről, a Chico Rendőrkapitányság nyomozást indított az anya ellen, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra.

A már törölt Facebook-poszt állítólag így szólt:

Helló, ideiglenes otthont keresek a lányomnak! Ideális esetben, ha van egy hasonló korú lányod, az enyém most 7 éves, decemberben lesz 8. Chicóban lakunk, itt fog iskolába járni. A részletekért írj üzenetet!

Miután a rendőrök nem tudták elérni a nőt, az ügyet átadták a nyomozóirodának. Később megtalálták a család otthonát, ahol a nyomozók jóléti ellenőrzést végeztek, és megerősítették, hogy a kislány sértetlen. Az édesanya tájékoztatást kapott a rendelkezésre álló támogatásokról, és az ügyet továbbították a Butte megyei Gyermekvédelmi Szolgálathoz, a felülvizsgálatot pedig átadták ügyészségnek.

A Facebook-bejegyzés széles körű aggodalmat keltett online is.

Ha az interneten idegenekre hagyatkozol, azzal kiszolgáltatott helyzetbe hozhatod önmagad és a lányod is, és olyan kockázatokat teremthetsz, amelyeket talán fel sem lehet mérni előre

- írta egy kommentelő.

A rendőrség külön megköszönte a közösségnek, hogy jelentették az esetet, hiszen így gyorsan tudtak segíteni a családnak és ellenőrizni a gyermeket - írta a People.