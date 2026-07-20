Új csalási módszer terjed: a FaceTime-on keresztül szerzik meg a banki jelszavakat

A FaceTime került egy új banki csalási módszer középpontjába. A csalók banki alkalmazottnak adják ki magukat, majd egy hagyományos telefonhívást videóhívásra váltanak, hogy elnyerjék az áldozatok bizalmát, és valós időben figyelhessék, ahogy azok belépnek az internetbankjukba.

FaceTime-videóhívásban kopják el a jelszavakat a csalók - Illusztráció

A módszer általában úgy kezdődik, hogy az áldozat üzenetet kap egy állítólagos problémáról a bankszámlájával kapcsolatban, és arra kérik, hívjon fel egy telefonszámot. Más esetekben a csalók maguk kezdeményeznek hívást, és azt állítják, hogy további azonosításra van szükség.

A beszélgetést ezután FaceTime-videóhívásra terelik, ahol ráveszik az áldozatot, hogy ossza meg a képernyőjét, miközben belép az internetbankjába. Így a csalók láthatják a számlaszámot, a biztonsági kódokat és a bejelentkezési jelszavakat is.

Kihasználják a FaceTime biztonságos hírnevét

Az Apple szerint a csalók a FaceTime biztonságos hírnevét használják ki. A Malwarebytes kiberbiztonsági cég szerint a módszerhez nincs szükség semmilyen kártékony program telepítésére – írja a Newser.

A cég szerint a csalás lényege az emberi bizalom kihasználása. Az ismert nevek, logók és az élő videóhívás sokak számára hitelesebbnek tűnik, mint egy egyszerű szöveges üzenet, ezért a FaceTime különösen alkalmas az úgynevezett social engineering típusú támadásokra.

Az Apple azt tanácsolja, hogy aki gyanús hívást kap, az azonnal szakítsa meg a beszélgetést, majd a bankkártyáján szereplő hivatalos telefonszámon vegye fel a kapcsolatot a pénzintézetével.

A vállalat arra is kéri a felhasználókat, hogy a FaceTime-mal kapcsolatos csalási kísérletekről képernyőképekkel együtt tegyenek bejelentést a reportfacetimefraud@apple.com e-mail-címen.

Újabb SMS-csalásra figyelmeztet a rendőrség

Új módszerrel próbálkoznak a csalók. A rendőrség ennek kapcsán tett közzé egy felhívást, amelyben nem győzték hangsúlyozni: sosem küldenek SMS-t, így amennyiben valaki ilyen üzenetet kap, haladéktalanul törölje.