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Csaknem 38 ezer forint egyetlen gombóc fagyiért – óriási vita robbant ki Olaszországban

1 órája
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Nem az íze, hanem az ára miatt került a figyelem középpontjába egy dél-olaszországi fagylalt: egyetlen gombócért közel 38 ezer forintot kérnek.
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aranyfagyizóegyetlen gombóc

Nagy port kavart Olaszországban egy dél-olaszországi fagylaltozó, amely 95 euróért – vagyis közel 38 ezer forintért – kínál egyetlen gombóc fagylaltot. A rendkívüli ár miatt a különlegesség rövid idő alatt a közbeszéd egyik témájává vált – adta hírül a Heute

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A luxusfagyi miatt még az Alpine Forma–1-es csapatfőnöke is élesen bírálta a vásárlókat.
Fotó: Mokambo Gelateria/Facebook

Arannyal díszített fagylalt

A Ruvo di Pugliában működő Mokambo Gelateria a „Király jogara” nevű fagyijával hívta fel magára a figyelmet.

A desszert a világ egyik legdrágább fűszerének számító sáfránnyal készül, tetejét pedig valódi, ehető aranylap díszíti. 

A tulajdonos, Vincenzo Paparella szerint a felhasznált tej helyi gazdaságokból érkezik, a családi receptek pedig egészen 1840-ig nyúlnak vissza.

A fagylaltozó szakmai elismerésekből sincs híján: az olasz gasztronómiai kalauz, a Gambero Rosso három „fagylalttölcsérrel” tüntette ki, ami az egyik legmagasabb minősítésnek számít.

A luxusdesszert ára tavaly még 70 euró volt, idén azonban már 95 eurót kérnek érte. 

A tulajdonos szerint az emelést a prémium alapanyagok – elsősorban a sáfrány és az ehető arany – magas beszerzési költsége indokolja.

Briatore is megszólalt

A fagylalt ára azonban nemcsak a vásárlók, hanem Flavio Briatore figyelmét is felkeltette. Az Alpine Forma–1-es csapatának vezetője egy televíziós műsorban élesen bírálta azokat, akik hajlandók ennyi pénzt fizetni egyetlen gombóc fagyiért.

Aki 70 eurót ad egy arannyal díszített fagylaltért, az idióta

– fogalmazott Briatore.

A kijelentés különösen azért váltott ki nagy visszhangot, mert Briatore saját étteremlánca, a Crazy Pizza szintén rendszeresen a magas árai miatt kerül a kritikák kereszttüzébe. 

Az olaszországi éttermekben egy margherita pizza 17 eurótól (mintegy 6100 forinttól) kapható, míg a legdrágább változatok – pata negra sonkával és kaviárral – 65–69 euróba (nagyjából 23 500–24 900 forintba) kerülnek. 

Egyes beszámolók szerint a prémium kiszolgálás részeként a vendégeknek egy DJ külön zeneszámot is lejátszik a felszolgáláskor.

Briatore üzleti modelljét korábban a nápolyi pizzasütők szövetsége is bírálta. A szervezet szerint a pizza hagyományosan mindenki számára elérhető étel, ezért nem lenne szabad luxustermékké tenni.

A fagyi nemcsak kedvenc nyári finomságunk lehet, hanem a személyiségünkről is árulkodhat. Kutatók szerint ugyanis összefüggés lehet az ízlésünk és bizonyos személyiségjegyek között. Egy neurológusok által összeállított fagylaltos személyiségteszt azt ígéri, hogy a választott íz alapján meglepő dolgokat tudhatunk meg magunkról.

 

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