Csaknem 38 ezer forint egyetlen gombóc fagyiért – óriási vita robbant ki Olaszországban

Nagy port kavart Olaszországban egy dél-olaszországi fagylaltozó, amely 95 euróért – vagyis közel 38 ezer forintért – kínál egyetlen gombóc fagylaltot. A rendkívüli ár miatt a különlegesség rövid idő alatt a közbeszéd egyik témájává vált – adta hírül a Heute.
Arannyal díszített fagylalt
A Ruvo di Pugliában működő Mokambo Gelateria a „Király jogara” nevű fagyijával hívta fel magára a figyelmet.
A desszert a világ egyik legdrágább fűszerének számító sáfránnyal készül, tetejét pedig valódi, ehető aranylap díszíti.
A tulajdonos, Vincenzo Paparella szerint a felhasznált tej helyi gazdaságokból érkezik, a családi receptek pedig egészen 1840-ig nyúlnak vissza.
A fagylaltozó szakmai elismerésekből sincs híján: az olasz gasztronómiai kalauz, a Gambero Rosso három „fagylalttölcsérrel” tüntette ki, ami az egyik legmagasabb minősítésnek számít.
A luxusdesszert ára tavaly még 70 euró volt, idén azonban már 95 eurót kérnek érte.
A tulajdonos szerint az emelést a prémium alapanyagok – elsősorban a sáfrány és az ehető arany – magas beszerzési költsége indokolja.
Briatore is megszólalt
A fagylalt ára azonban nemcsak a vásárlók, hanem Flavio Briatore figyelmét is felkeltette. Az Alpine Forma–1-es csapatának vezetője egy televíziós műsorban élesen bírálta azokat, akik hajlandók ennyi pénzt fizetni egyetlen gombóc fagyiért.
Aki 70 eurót ad egy arannyal díszített fagylaltért, az idióta
– fogalmazott Briatore.
A kijelentés különösen azért váltott ki nagy visszhangot, mert Briatore saját étteremlánca, a Crazy Pizza szintén rendszeresen a magas árai miatt kerül a kritikák kereszttüzébe.
Az olaszországi éttermekben egy margherita pizza 17 eurótól (mintegy 6100 forinttól) kapható, míg a legdrágább változatok – pata negra sonkával és kaviárral – 65–69 euróba (nagyjából 23 500–24 900 forintba) kerülnek.
Egyes beszámolók szerint a prémium kiszolgálás részeként a vendégeknek egy DJ külön zeneszámot is lejátszik a felszolgáláskor.
Briatore üzleti modelljét korábban a nápolyi pizzasütők szövetsége is bírálta. A szervezet szerint a pizza hagyományosan mindenki számára elérhető étel, ezért nem lenne szabad luxustermékké tenni.
A fagyi nemcsak kedvenc nyári finomságunk lehet, hanem a személyiségünkről is árulkodhat. Kutatók szerint ugyanis összefüggés lehet az ízlésünk és bizonyos személyiségjegyek között. Egy neurológusok által összeállított fagylaltos személyiségteszt azt ígéri, hogy a választott íz alapján meglepő dolgokat tudhatunk meg magunkról.