Elege lett a gazdáknak: új módszerrel vennék fel a harcot a farkasok ellen

Az észak-kaliforniai állattartók azt követelik, hogy engedélyezzék számukra a paprikalövedékek használatát a védett szürke farkasok elriasztására. Állításuk szerint a ragadozók egyre nagyobb károkat okoznak, és rendszeresen megtámadják a szarvasmarhákat.

Farkasok tartják rettegésben a gazdákat.

Fotó: Unsplash

Farkasok tartják rettegésben a gazdákat, új törvényeket sürgetnek

Shirl Woodson, Siskiyou megye egyik szarvasmarha-tenyésztője szerint családja kénytelen éjjel-nappal őrjáratozni, hogy megvédje az állatokat.

Elmondása szerint sok reggel azzal kezdődik, hogy elpusztult vagy súlyosan megsebesített marhákat keresnek a legelőkön. Előfordul, hogy

csak vérnyomokat vagy csontokat találnak, máskor pedig a ragadozók által széttépett állatok tetemeire bukkannak.

A gazdák szerdán a kaliforniai törvényhozás épületénél tartottak demonstrációt. Több republikánus politikus olyan törvényjavaslatokat támogat, amelyek lehetővé tennék a paprikalövedékek használatát a farkasok, pumák és más, a haszonállatokat vagy az embereket veszélyeztető vadállatok elriasztására.

Heather Hadwick republikánus képviselő szerint a cél nem az állatok bántalmazása, hanem egy olyan, a medveriasztó spray-hez hasonló módszer alkalmazása, amely kellemetlen élményt okoz a ragadozóknak, és távol tartja őket a legelőktől.

A javaslat támogatói szerint ezzel csökkenthető lenne az emberek és a farkasok közötti konfliktus, és megelőzhető lenne, hogy a problémás egyedeket később el kelljen pusztítani.

James Gallagher republikánus kongresszusi képviselő szerint a farkastámadások különösen kegyetlenek, mert sok állat nem pusztul el azonnal, hanem súlyos sérülésekkel szenved, ezért később el kell altatni – írta a New York Post.

A politikus egyúttal azzal vádolta Gavin Newsom kaliforniai kormányzót, hogy nem foglalkozik a vidéki gazdák problémáival, miközben a farkastámadások egyre súlyosabb gondot jelentenek Észak-Kaliforniában.