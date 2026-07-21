Füst borította be New York egyik utcáját: gyújtószerkezetet kapcsolt be az FBI épülete előtt egy férfi

Őrizetbe vettek egy férfit, aki helyi idő szerint ma reggel, gyújtószerkezetet kapcsolt be New York egyik utcáján. A jelentések szerint az incidens az FBI főhadiszállása előtt történt.
Őrizetbe vettek egy férfit hétfőn, miután gyújtószerkezetet kapcsolt be Manhattan déli részén egy olyan épületnél, amelyben az FBI főhadiszállása és a Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) irodája is működik.
Hatalmas füstfelhő borította be az utcát az FBI épülete előtt
A helyszíni videófelvételeken látható volt, amint egyenruhás rendőrök és más tisztviselők körbevesznek egy férfit és őrizetbe veszik, miközben a környéket sűrű füst borítja.
Ma reggel egy személy gyújtószerkezetet használt a New York-i Federal Plaza 26 előtt. Az illetőt őrizetbe vették, és eddig két könnyebb sérülésről érkezett jelentés
- írta Kash Patel, az FBI igazgatója az X-en közzétett nyilatkozatában.
Közölte, hogy az FBI Terrorelhárítási Összekötő Bizottsága vizsgálja a 8:30 körül történt incidenst - írta a Reuters.
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