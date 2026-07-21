Füst borította be New York egyik utcáját: gyújtószerkezetet kapcsolt be az FBI épülete előtt egy férfi

Őrizetbe vettek egy férfit hétfőn, miután gyújtószerkezetet kapcsolt be Manhattan déli részén egy olyan épületnél, amelyben az FBI főhadiszállása és a Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) irodája is működik.

Hatalmas füstfelhő borította be az utcát az FBI épülete előtt. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Hatalmas füstfelhő borította be az utcát az FBI épülete előtt

A helyszíni videófelvételeken látható volt, amint egyenruhás rendőrök és más tisztviselők körbevesznek egy férfit és őrizetbe veszik, miközben a környéket sűrű füst borítja.

Ma reggel egy személy gyújtószerkezetet használt a New York-i Federal Plaza 26 előtt. Az illetőt őrizetbe vették, és eddig két könnyebb sérülésről érkezett jelentés

- írta Kash Patel, az FBI igazgatója az X-en közzétett nyilatkozatában.

Közölte, hogy az FBI Terrorelhárítási Összekötő Bizottsága vizsgálja a 8:30 körül történt incidenst - írta a Reuters.