Fegyver alakúra harapta a szendvicsét, felfüggesztették az autista kisfiút az iskolából

Egy hatéves, autista kisfiút felfüggesztettek, miután ebéd közben fegyver formájúra harapta a szendvicsét, majd egy osztálytársára mutatott vele. A család szerint az iskola rendszeresen bünteti a gyermeket, miközben nem veszi kellőképpen figyelembe az állapotát – olvasható az Atlanta News First odalán.

Egy első osztályos, autizmussal élő kisfiút felfüggesztettek az iskolából, miután fegyver alakúra harapta a szendvicsét (A kép illusztráció.)

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Sorra kapta a fegyelmiket

A Georgia állambeli Fayette megyében élő John Medina első osztályos tanuló.

Az iskolai dokumentumok szerint 2023 óta 33 alkalommal részesült fegyelmi intézkedésben, ezek közül 14-szer fel is függesztették.

Az iskolai nyilvántartások szerint John ellen 2023 óta 33 fegyelmi intézkedést hoztak, amelyek között súlyosabb esetek is szerepelnek. A dokumentumok szerint egy alkalommal a szünetben megrúgott és megütött egy másik gyereket, máskor azért kapott büntetést, mert egy vizes palackot fegyverként tartva lövöldözést utánzó hangokat adott ki, illetve egy olyan rajzot készített, amelyen egy korai amerikai telepes lelő egy pulykát.

A legutóbbi eset tavaly márciusban történt: a kisfiú beleharapott a szendvicsébe úgy, hogy az fegyverre hasonlítson, majd egy osztálytársára mutatott vele. Az iskola ezért felfüggesztette.

A család szerint az autizmusát sem vették figyelembe

John édesanyja szerint az iskola rendre büntetéssel reagál fia viselkedésére, ahelyett, hogy figyelembe venné autizmusát és életkorát. A családot képviselő egykori gyógypedagógiai vezető úgy véli,

egy hatéves gyermek esetében az ilyen helyzeteket inkább tanulási lehetőségként kellene kezelni, nem pedig azonnali fegyelmezéssel.

Az édesanya azt is állítja, hogy az iskola nem mindig tartotta be fia egyéni fejlesztési tervét (IEP), amely előírta például, hogy túlterheltség esetén rövid sétákkal segítsék megnyugodni. Szerinte a sorozatos fegyelmi intézkedések odáig vezettek, hogy a kisfiú többször is azt mondta otthon:

Rossz gyerek vagyok.

Az iskola fenntartója közölte, hogy minden hasonló ügyet egyedileg vizsgálnak, és igyekeznek együttműködni a családokkal, a konkrét esetről azonban nem kívánt részletesen nyilatkozni.