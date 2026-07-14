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tragédia

Támadás az Egyesült Államokban: öt ember halt meg, két tinédzsert gyanúsítanak - videó

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Súlyos incidens árom különböző helyszínen csaptak le az elkövetők East St. Louisban, ahol öt családtagot meggyilkoltak. A rendőrség két tizenévest vett őrizetbe, a tragédia hátterét még vizsgálják.
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tragédiatámadásegyesült államokbanrendőrség

Megdöbbentő családi tragédia történt az amerikai Illinois államban: egy előre kitervelt fegyveres támadásban öt családtag vesztette életét, ketten pedig megsérültek East St. Louis városában. A The Guardian értesülései szerint a rendőrség két, mindössze 15 és 16 éves fiatalt vett őrizetbe az ügyben.

New Orleans, LA, USA - 28 December 2022: Yellow Tape "Police Line Do Not Cross" cordoning off active Crime Scene, Police Car; Copy Space
Három helyszínen hajtották végre az előre kitervelt fegyveres támadást.
Fotó: Shutterstock

A két gyanúsítottat vasárnap fogták el a város közelében található Holten State Park területén. Bár hivatalosan még nem emeltek vádat ellenük, a nyomozók szerint kapcsolatba hozhatók a vérengzéssel. 

A rendőrség szerint legalább az egyik tinédzser rokona volt az egyik áldozatnak, a kapcsolat pontos jellegéről azonban nem közöltek további információt.

Az Illinois-i Állami Rendőrség igazgatója, Brendan Kelly úgy fogalmazott: a történtek „szörnyűek és gonoszak”, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tragédia nem fogja megtörni a közösséget.

Három helyszínen zajlott a támadás

A rendőrség tájékoztatása szerint a lövöldözések három különböző helyszínen történtek East St. Louisban. 

Az áldozatok valamennyien ugyanahhoz a családhoz tartoztak.

Öten a helyszínen vagy röviddel később életüket vesztették, két hozzátartozót pedig súlyos sérülésekkel a közeli Missouri állambeli St. Louis egyik kórházába szállítottak.

A rendőrség azonosította a halálos áldozatokat is. 

A támadásban a 49 éves Cherie L. May, a 24 éves Devin D. May, a 74 éves Patricia A. May, a 21 éves Quentin L. Thompson és a 25 éves Shania W. Thompson vesztette életét.

A rendőrség szerint a támadás célzott volt, és a lövöldözésben nem sérült meg egyetlen járókelő vagy véletlenül arra tartózkodó ember sem.

Családirtásként kezelik az esetet

A nyomozók szerint az eset az úgynevezett családirtások közé tartozik, vagyis olyan bűncselekmény, amelynek során az elkövető több közeli hozzátartozóját is megöli. Bár az ilyen esetek viszonylag ritkák, az Egyesült Államokban a tömeggyilkosságok jelentős részét teszik ki.

A Gun Violence Archive adatai szerint ez volt az idei év 12. tömeggyilkossága az Egyesült Államokban.

 Az adatbázis azt is nyilvántartja, hogy 2026-ban eddig több mint 240 tömeges lövöldözés történt az országban.

Ismét előtérbe kerültek a fegyvertörvények

A rendőrség egyelőre nem tudta megmondani, hogyan kerültek lőfegyverek a két tinédzserhez. Bár Illinois az egyik legszigorúbb fegyvertartási szabályozással rendelkező amerikai állam, East St. Louis közvetlenül Missouri határán fekszik. 

A szomszédos államban jóval enyhébbek a fegyvervásárlásra és -tartásra vonatkozó előírások, ezért a tragédia ismét felerősítette a fegyvertartás szabályozásáról szóló országos vitát.

 

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