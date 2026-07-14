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fegyver

Áll a bál Kanadában: több mint 400 fegyver és egy ágyú került elő a volt polgármester házából

13 perce
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Több száz fegyvert kell bevizsgálnia a kanadai hatóságoknak, amelyeket egy volt politikus otthonában találtak. Inky Mark, Dauphin egykori polgármestere egy nemzetközi fegyverkereskedő hálózat ügyébe keveredett.
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fegyverKanadapolgármester

Letartóztatták a kanadai parlament egyik volt képviselőjét egy feltételezett nemzetközi fegyverkereskedő hálózat ügyében indított rendőrségi nyomozást követően. A 78 éves Inky Mark ellen egy sor vádat emeltek, miután a rendőrök razziát tartottak az ingatlanán, és elképesztő fegyverarzenált találtak, köztük több száz lőfegyvert és egy antik tüzérségi eszközt is.

Egy egész fegyverarzenál rejtőzött az egykori polgármester házában
Egy egész fegyverarzenál rejtőzött az egykori polgármester házában  Fotó: magnific.com

Egy egész fegyverarzenál rejtőzött az egykori polgármester házában

A egykori politikust, aki a kanadai Dauphin polgármestereként szolgált, majd több mint egy évtizeden át parlamentben képviselte a régiót, egy hónapokig tartó, nagyszabású nyomozásba keveredett. A rendőrség szerint az események láncolata márciusban indult, amikor a kanadai hatóságokat értesítették arról, hogy fegyverrel kapcsolatos vádakat emeltek az Egyesült Államokban egy 73 éves férfi ellen.

Egy kezdeti házkutatási parancs végrehajtása során a rendőrök egy egész fegyverarzenálra bukkantak, amelyet egy második gyanúsított vásárolt, de soha nem regisztráltak vagy adtak át jogszerűen. A második gyanúsítottat a volt politikusként azonosították.

Július 7-én a rendőrség két házkutatási parancsot adott ki Mark ingatlanában. Amit bent találtak, inkább egy katonai raktárra, mint egy átlagos házra hasonlított: 439 különböző típusú lőfegyver, hatalmas lőszerkészlet, egy antik ágyú és több mint 300 000 dollár készpénz fogadta a hatóságokat.

A nyomozóknak most rengeteg bizonyítékot kell átnézniük. Eddig megállapították, hogy legalább három fegyvert illegálisan vásárolt a politikus, míg az egyik sorozatszámát lekaparták vagy átalakították.

Mark ellen jelenleg fegyverkereskedelem, hamisított vagy eltávolított sorozatszámú lőfegyver birtoklása, valamint 5000 dollár feletti bűncselekménnyel szerzett vagyon birtoklása vádjával indult eljárás. A bíróság szóvivője megerősítette, hogy a 78 éves, büntetlen előéletű férfit óvadék ellenében szabadlábra helyezték, és augusztus 11-én kell megjelennie a dauphini bíróságon.

Mark korábban, 1994 és 1997 között Dauphin polgármestere volt, mielőtt 1997 és 2010 között a szövetségi politikába lépett, mint Dauphin - Swan River - Marquette parlamenti képviselője - írta a Daily Star.

 

 

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