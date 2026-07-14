Áll a bál Kanadában: több mint 400 fegyver és egy ágyú került elő a volt polgármester házából

Letartóztatták a kanadai parlament egyik volt képviselőjét egy feltételezett nemzetközi fegyverkereskedő hálózat ügyében indított rendőrségi nyomozást követően. A 78 éves Inky Mark ellen egy sor vádat emeltek, miután a rendőrök razziát tartottak az ingatlanán, és elképesztő fegyverarzenált találtak, köztük több száz lőfegyvert és egy antik tüzérségi eszközt is.

Egy egész fegyverarzenál rejtőzött az egykori polgármester házában Fotó: magnific.com

Egy egész fegyverarzenál rejtőzött az egykori polgármester házában

A egykori politikust, aki a kanadai Dauphin polgármestereként szolgált, majd több mint egy évtizeden át parlamentben képviselte a régiót, egy hónapokig tartó, nagyszabású nyomozásba keveredett. A rendőrség szerint az események láncolata márciusban indult, amikor a kanadai hatóságokat értesítették arról, hogy fegyverrel kapcsolatos vádakat emeltek az Egyesült Államokban egy 73 éves férfi ellen.

Egy kezdeti házkutatási parancs végrehajtása során a rendőrök egy egész fegyverarzenálra bukkantak, amelyet egy második gyanúsított vásárolt, de soha nem regisztráltak vagy adtak át jogszerűen. A második gyanúsítottat a volt politikusként azonosították.

Július 7-én a rendőrség két házkutatási parancsot adott ki Mark ingatlanában. Amit bent találtak, inkább egy katonai raktárra, mint egy átlagos házra hasonlított: 439 különböző típusú lőfegyver, hatalmas lőszerkészlet, egy antik ágyú és több mint 300 000 dollár készpénz fogadta a hatóságokat.

A nyomozóknak most rengeteg bizonyítékot kell átnézniük. Eddig megállapították, hogy legalább három fegyvert illegálisan vásárolt a politikus, míg az egyik sorozatszámát lekaparták vagy átalakították.

Mark ellen jelenleg fegyverkereskedelem, hamisított vagy eltávolított sorozatszámú lőfegyver birtoklása, valamint 5000 dollár feletti bűncselekménnyel szerzett vagyon birtoklása vádjával indult eljárás. A bíróság szóvivője megerősítette, hogy a 78 éves, büntetlen előéletű férfit óvadék ellenében szabadlábra helyezték, és augusztus 11-én kell megjelennie a dauphini bíróságon.

Mark korábban, 1994 és 1997 között Dauphin polgármestere volt, mielőtt 1997 és 2010 között a szövetségi politikába lépett, mint Dauphin - Swan River - Marquette parlamenti képviselője - írta a Daily Star.