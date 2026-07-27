Felesége kérésére ment fegyverrel a szupermarketbe a vitapartneréhez, a rendőrök végeztek vele

Szóváltásból indult, lövöldözésbe torkollott egy konfliktus egy Las Vegas-i Walmartban. A rendőrség szerint egy nő arra kérte a férjét, hogy fegyverrel menjen a helyszínre, aki rálőtt a vitapartnerére, majd a kiérkező rendőrök agyonlőtték – adta hírül a Law & Crime.

Bolti vita után fegyverrel tért vissza a férj – a rendőrök agyonlőtték (a kép illusztráció).

Fotó: RONDA CHURCHILL / AFP

Lövések az áruházban

A hatóságok szerint a 2026. július 21-i lövöldözést az előzte meg, hogy Raqiya Ward összeveszett Kwame Swainnel a Walmart előtt. A nő és a férfi között kialakult vita dulakodássá fajult. Az asszony ezután felhívta férjét, Travis Wardot, és szemtanúk szerint azt mondta neki: „Hozz fegyvert.”

Amikor a férfi a helyszínre ért, felesége állítólag rámutatott Swainre. A támadó ezután bement a Walmartba, fegyvert rántott, és tüzet nyitott rá. A lövések után pánik tört ki, a vásárlók és az alkalmazottak menekülni kezdtek. A nyomozók szerint az elkövető többször is megpróbált újra tüzelni, de a fegyvere meghibásodott.

A rendőrök tüzet nyitottak

A helyszínre érkező rendőrök éppen az áruházhoz értek, amikor lövést hallottak.

Ekkor Travis Ward fegyverrel a kezében kilépett az üzletből, mire az egyik járőr tüzet nyitott rá.

A férfi a helyszínen életét vesztette. A férj által meglőtt Kwame Swaint életveszélyes állapotban szállították kórházba.

Pánik a vásárlók között

A lövöldözés szemtanúi kaotikus jelenetekről számoltak be. Egy vásárló úgy fogalmazott, hogy az áruház „úgy nézett ki, mint Bagdad”, míg egy másik szerint felfoghatatlan, hogy a környékbeli Walmartban ilyen megtörténhetett.

Az ügyészek szerint Raqiya Ward és a vele lévő Ameea Blue kezdeményezte a verekedést, majd a nő fegyverrel hívta a férjét a helyszínre. Raqiya Wardot óvadék nélkül tartják fogva, Blue 25 ezer dolláros óvadék ellenében várja a tárgyalását.