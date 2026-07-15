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cápa

Újra észlelték a rekordméretű fehér cápát, kiderül, merre tart

45 perce
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Hónapokig nem adott életjelet az Atlanti-óceán egyik legismertebb ragadozója. A fehér cápa kutatói szerint a rekordméretű Contender ismét felbukkant, és nagy valószínűséggel Cape Cod, majd Kanada atlanti partvidéke felé tart.
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cápafehér cápanyomkövető

Az Atlanti-óceánban valaha jeladóval megjelölt legnagyobb fehér cápa ismét életjelet adott magáról. A Contender nevű hím példány hónapokig eltűnt a kutatók szeme elől, most azonban GPS-jeladója ismét adatokat küldött, ami alapján szakértők úgy vélik, megkezdte szokásos északi vándorlását – írja a New York Post.

Fehér cápa: ismét felbukkant az Atlanti-óceán valaha jelölt legnagyobb példánya
Fehér cápa: ismét felbukkant az Atlanti-óceán valaha jelölt legnagyobb példánya (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A Contender mintegy 4,3 méter hosszú és közel 770 kilogrammot nyom. A kutatók szerint ez a valaha jeladóval nyomon követett legnagyobb fehér cápa az Atlanti-óceánban.

A cápa uszonyára rögzített műholdas jeladó pénteken újra adatot továbbított. A jel azonban csak részleges volt, ezért a kutatók nem tudták pontosan meghatározni az állat helyzetét.

Ennek ellenére a szakemberek úgy vélik, hogy Contender a megszokott útvonalat követi, és Cape Cod térsége felé tart, majd később Kanada atlanti partvidékének vizeit is elérheti.

Ritka fehér cápa tűnt fel a Földközi-tengeren

Különleges felvételt készített egy önkéntes búvárcsapat a Földközi-tengeren. Egy fehér cápát sikerült megörökíteniük Tunézia és Szicília között, távol a partoktól. A szakemberek szerint az ilyen találkozások rendkívül ritkák, mivel a cápafaj állománya a térségben az elmúlt évtizedekben drasztikusan visszaesett. A felvételt megtekintheti az Origo oldalán.

Érszorítóval mentették meg a 17 éves fiút a cápatámadás után

Kórházba szállítottak egy 17 éves fiút Texasban, miután egy tengeri baleset során súlyosan megsérült. A cápatámadás Galveston közelében történt, amikor a tinédzser apjával és egy harmadik személlyel egy hajón tartózkodott.

 

 

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