Újra észlelték a rekordméretű fehér cápát, kiderül, merre tart

Az Atlanti-óceánban valaha jeladóval megjelölt legnagyobb fehér cápa ismét életjelet adott magáról. A Contender nevű hím példány hónapokig eltűnt a kutatók szeme elől, most azonban GPS-jeladója ismét adatokat küldött, ami alapján szakértők úgy vélik, megkezdte szokásos északi vándorlását – írja a New York Post.

Fehér cápa: ismét felbukkant az Atlanti-óceán valaha jelölt legnagyobb példánya (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A Contender mintegy 4,3 méter hosszú és közel 770 kilogrammot nyom. A kutatók szerint ez a valaha jeladóval nyomon követett legnagyobb fehér cápa az Atlanti-óceánban.

A cápa uszonyára rögzített műholdas jeladó pénteken újra adatot továbbított. A jel azonban csak részleges volt, ezért a kutatók nem tudták pontosan meghatározni az állat helyzetét.

Ennek ellenére a szakemberek úgy vélik, hogy Contender a megszokott útvonalat követi, és Cape Cod térsége felé tart, majd később Kanada atlanti partvidékének vizeit is elérheti.

1,700lb great white shark 'Contender' - biggest ever recorded in Atlantic - believed to be heading to summer hotspot https://t.co/yx52JLqhLO pic.twitter.com/3huAFl9Q7Q — New York Post (@nypost) July 15, 2026