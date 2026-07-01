Újabb adatok érkezett Contenderről, a rekordméretű fehér cápáról

A legnagyobb ismert hím nagy fehér cápa, Contender ismét mozgásba lendült, miután legutóbbi jelzése az amerikai Outer Banks térségében érkezett áprilisban. A hatalmas fehér cápa útvonala azonban továbbra is rejtélyes, mivel a legfrissebb adat nem adott pontos helymeghatározást – írja a New York Post.

A legnagyobb ismert hím nagy fehér cápa, Contender ismét mozgásba lendült. (A kép illusztráció.)

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A csaknem 770 kilogrammos és közel 4,3 méteres példányt a kutatók 2025 januárjában jelölték meg a Florida–Georgia partvidéknél. Az OCEARCH nemzetközi cápakövető rendszer szerint a legutóbbi, úgynevezett „Z-ping” jelzés június 25-én érkezett.

A kutatók szerint a fehér cápa nyomkövetése egy speciális SPOT műholdas jeladóval történik, amelyet az állat hátúszójára rögzítenek. A készülék víz alatt zárt áramkörként működik, és akkor küld jelet, amikor a cápa a felszínre emelkedik.

Ha az állat elég sokáig – akár 10–30 másodpercig – a felszínen marad, pontos helyadatok is rögzíthetők. A rövid, megszakadó jelzést azonban „Z-pingnek” nevezik, ami csak annyit jelez, hogy a cápa felbukkant, de a pontos pozíció nem volt mérhető.