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fehér cápa

Újabb adatok érkezett Contenderről, a rekordméretű fehér cápáról

44 perce
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A legnagyobb ismert hím nagy fehér cápa, Contender ismét mozgásba lendült, de legutóbbi jelzése nem adott pontos helymeghatározást. A fehér cápa útvonala így továbbra is bizonytalan, a kutatók csak annyit tudnak, hogy a hatalmas ragadozó ismét a felszínre bukkant az Atlanti-óceánban.
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fehér cápacápamozgás

A legnagyobb ismert hím nagy fehér cápa, Contender ismét mozgásba lendült, miután legutóbbi jelzése az amerikai Outer Banks térségében érkezett áprilisban. A hatalmas fehér cápa útvonala azonban továbbra is rejtélyes, mivel a legfrissebb adat nem adott pontos helymeghatározást – írja a New York Post.

A legnagyobb ismert hím nagy fehér cápa, Contender ismét mozgásba lendült.
A legnagyobb ismert hím nagy fehér cápa, Contender ismét mozgásba lendült. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A csaknem 770 kilogrammos és közel 4,3 méteres példányt a kutatók 2025 januárjában jelölték meg a Florida–Georgia partvidéknél. Az OCEARCH nemzetközi cápakövető rendszer szerint a legutóbbi, úgynevezett „Z-ping” jelzés június 25-én érkezett.

A kutatók szerint a fehér cápa nyomkövetése egy speciális SPOT műholdas jeladóval történik, amelyet az állat hátúszójára rögzítenek. A készülék víz alatt zárt áramkörként működik, és akkor küld jelet, amikor a cápa a felszínre emelkedik.

Ha az állat elég sokáig – akár 10–30 másodpercig – a felszínen marad, pontos helyadatok is rögzíthetők. A rövid, megszakadó jelzést azonban „Z-pingnek” nevezik, ami csak annyit jelez, hogy a cápa felbukkant, de a pontos pozíció nem volt mérhető.

Ritka fehér cápa tűnt fel a Földközi-tengeren

Különleges felvételt készített egy önkéntes búvárcsapat a Földközi-tengeren. Egy fehér cápát sikerült megörökíteniük Tunézia és Szicília között, távol a partoktól. A szakemberek szerint az ilyen találkozások rendkívül ritkák, mivel a cápafaj állománya a térségben az elmúlt évtizedekben drasztikusan visszaesett. A felvételt megtekintheti az Origo oldalán.

Érszorítóval mentették meg a 17 éves fiút a cápatámadás után

Kórházba szállítottak egy 17 éves fiút Texasban, miután egy tengeri baleset során súlyosan megsérült. A cápatámadás Galveston közelében történt, amikor a tinédzser apjával és egy harmadik személlyel egy hajón tartózkodott.

 

 

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