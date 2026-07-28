Fehérfoszfor-szivárgás miatt evakuálták a lakosokat Dél-Koreában

A dél-koreai hatóságok kedden rövid időre elrendelték a civilek evakuálását, miután fehérfoszfor-szivárgás történt egy amerikai katonai bázison a főváros, Szöul közelében.

Biztonsági kordont állítottak fel a légibázis köré a fehérfoszfor-szivárgás miatt. (Képünk illusztráció) Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Biztonsági kordont állítottak fel a légibázis köré a fehérfoszfor-szivárgás miatt

Phjongthek városának tisztviselői arra kérték a környéken lakókat, hogy vonuljanak biztonságos helyre, és kerüljék a bőrük szabadon hagyását, miután helyi idő szerint 17:00 körül szivárgást észleltek az osani légibázison. A város által kiküldött üzenetek szerint a kiürítési parancsot néhány órával később visszavonták, mivel a mentesítési munkálatok befejeződtek.

A jelentések szerint a rendőrség járművekkel vont kordont a bázistól 300-500 méterre, elzárva a gyalogosokat és átirányítva a járműveket. Súlyosabb fennakadásokról vagy balesetekről nem érkeztek azonnali jelentések.

A 51. amerikai vadászrepülő-ezred közleményében nem tett említést fehérfoszfor-szivárgásról, de közölte, hogy egy földi baleset miatt és a fokozott óvatosság jegyében 300 méter sugarú biztonsági kordont állítottak fel a bázis köré a támaszpont és a helyi lakosság védelmében. Közölték, hogy a légibázis általános kiürítéséről szóló jelentések tévesek.

A legnagyobb gondossággal és gyorsasággal kezeljük az ügyet. Katonáink, családtagjaik és phjongtheki szomszédaink biztonsága és jóléte továbbra is a legfőbb prioritásunk

- írták a közleményben.

A fehérfoszfor egy vitatott vegyi anyag, amelyet gyújtólövedékekben és füstgránátokban használnak. Meggyulladásakor rendkívül magas hőmérsékleten ég, épületeket boríthat lángba, és a csontig hatolva égetheti le az emberi bőrt - írta az AP News.