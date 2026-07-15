Fej nélküli holttestet találtak egy oroszországi erdőben

Egy eltűnt orosz férfi harapásnyomokkal borított, fej nélküli holttestére bukkantak Ola falu szélén. Információk szerint a férfi alkoholt inni indult az erdő közelébe, a feltételezések szerint pedig egy medve támadhatta meg – írta meg a Lenta.

Egy idős orosz férfi fej nélküli holttestét találták meg az erdőben. A férfi alkoholt inni indult az erdőbe, majd eltűnt, feltehetően medve támadta meg. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Fej nélküli holttestet találták egy orosz falu szélén

Egy 61 éves férfi fej nélküli, harapásnyomokkal borított holttestére bukkantak Ola falu közelében, a Magadani régióban. A REN TV szerint a férfi a feleségével való szakítása után az erdő szélére ment alkoholt inni, majd eltűnt. Maradványait néhány nappal később találták meg. A Shot úgy tudja, feltehetően egy medve támadta meg és szaggatta szét. Később a Baza azt írta, hogy a holttestet egy elhagyatott házban találták meg. A helyszínre mentőegységeket és vadőröket riasztottak, az eset körülményeit a hatóságok jelenleg is vizsgálják.

Medve támadott meg egy férfit, beleharapott a lábába

Medvetámadás történt a romániai Argeș megyei Lerești községben, a Voina-gát környékén. Egy 47 éves férfit harapott meg egy medve a lábszárán és a combján.