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oroszország

Fej nélküli holttestet találtak egy oroszországi erdőben

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Egy 61 éves orosz férfi alkoholt inni indult az erdő szélére, majd eltűnt. Napokkal később találták meg a fej nélküli holttestét, amelyen harapásnyomok voltak, ezért feltételezik, hogy medve támadhatta meg.
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Egy eltűnt orosz férfi harapásnyomokkal borított, fej nélküli holttestére bukkantak Ola falu szélén. Információk szerint a férfi alkoholt inni indult az erdő közelébe, a feltételezések szerint pedig egy medve támadhatta meg – írta meg a Lenta.

Egy 61 éves orosz férfi fej nélküli holttestét találták meg Ola falu szélén. A férfi alkoholt inni indult az erdőbe, majd eltűnt, feltehetően medve támadta meg.
Egy idős orosz férfi fej nélküli holttestét találták meg az erdőben. A férfi alkoholt inni indult az erdőbe, majd eltűnt, feltehetően medve támadta meg. (A kép illusztráció.)
Fotó:  Unsplash

Fej nélküli holttestet találták egy orosz falu szélén

Egy 61 éves férfi fej nélküli, harapásnyomokkal borított holttestére bukkantak Ola falu közelében, a Magadani régióban. A REN TV szerint a férfi a feleségével való szakítása után az erdő szélére ment alkoholt inni, majd eltűnt. Maradványait néhány nappal később találták meg. A Shot úgy tudja, feltehetően egy medve támadta meg és szaggatta szét. Később a Baza azt írta, hogy a holttestet egy elhagyatott házban találták meg. A helyszínre mentőegységeket és vadőröket riasztottak, az eset körülményeit a hatóságok jelenleg is vizsgálják.

A Magadani terület Oroszország távol-keleti, északkeleti részén, az Ohotszki-tenger partján fekszik. A ritkán lakott, szubarktikus vidéket hosszú, zord telek, tundra és kiterjedt hegyvidékek jellemzik.

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