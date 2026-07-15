Fej nélküli holttestet találtak egy oroszországi erdőben

Egy eltűnt orosz férfi harapásnyomokkal borított, fej nélküli holttestére bukkantak Ola falu szélén. Információk szerint a férfi alkoholt inni indult az erdő közelébe, a feltételezések szerint pedig egy medve támadhatta meg – írta meg a Lenta.
Fej nélküli holttestet találták egy orosz falu szélén
Egy 61 éves férfi fej nélküli, harapásnyomokkal borított holttestére bukkantak Ola falu közelében, a Magadani régióban. A REN TV szerint a férfi a feleségével való szakítása után az erdő szélére ment alkoholt inni, majd eltűnt. Maradványait néhány nappal később találták meg. A Shot úgy tudja, feltehetően egy medve támadta meg és szaggatta szét. Később a Baza azt írta, hogy a holttestet egy elhagyatott házban találták meg. A helyszínre mentőegységeket és vadőröket riasztottak, az eset körülményeit a hatóságok jelenleg is vizsgálják.
Medve támadott meg egy férfit, beleharapott a lábába
Medvetámadás történt a romániai Argeș megyei Lerești községben, a Voina-gát környékén. Egy 47 éves férfit harapott meg egy medve a lábszárán és a combján.
A Magadani terület Oroszország távol-keleti, északkeleti részén, az Ohotszki-tenger partján fekszik. A ritkán lakott, szubarktikus vidéket hosszú, zord telek, tundra és kiterjedt hegyvidékek jellemzik.