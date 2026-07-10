Rossz tartására fogták fejfájását az orvosok - két daganat bújt meg a tinédzser agyában

Amikor a háziorvosok azt mondták a 14 éves Charlie Thompsonnak, hogy a tartós fejfájását és szédülését a vertigo és a videójáték közbeni rossz testtartás okozza, a fiatal el sem tudta képzelni a sokkal vészjóslóbb valóságot. Viszont amikor édesapja, Ashley Thompson rohant be vele a sürgősségire, mert a fájdalma olyan heves volt, hogy hányni kezdett miatta, egyértelművé vált, hogy a görnyedésnél többről van szó.
Nem 1, hanem 2 daganat rejtőzött a fiatal fejfájása mögött
Több mint egy évvel az első fejfájásos panasza után Charlie-t és családját katasztrofális csapás érte. Kiderült, hogy a tinédzsernek nem egy, hanem két gyorsan növekvő rákos daganat van az agya közepén.
A medulloblasztóma néven ismert daganat a második leggyakrabban diagnosztizált agydaganat-variáció gyermekeknél. Azonban annak az esélye, hogy két különálló, elsődleges csomó alakuljon ki, mint amilyen Charlie esetében, rendkívül ritka.
Egy hónapon belül a fiatalnak át kellett esnie egy sürgősségi műtéten a nagyobb daganat miatt. Ezt követően közölték vele, hogy egy 6-12 hónapos kezelési terv veszi kezdetét, amely a kemoterápiát és a speciális sugárterápiát is magában foglalja Birminghamben és Manchesterben.
Szerencsére a medulloblasztóma túlélési aránya magas más agydaganatokhoz képest, a gyermekek körülbelül 80 százaléka a diagnózis felállítása után öt évnél is tovább él. A pozitív prognózis ellenére édesapja csalódott, hogy fia agydaganatát nem fedezték fel hamarabb a háziorvosok, különösen úgy, hogy fia észrevehető tünetekkel jelentkezett.
Őszintén szólva, egy kicsit csalódott vagyok emiatt, és elgondolkodtató, hogy vajon korábban felfedezhették volna-e, és hogy ettől javult volna-e a helyzet. Nem vagyok orvos, de láttam a felvételeket, és elég nagy csomónak tűnt számomra. Szóval elgondolkodtató, hogy mióta van ott, és mióta van ott az új, ami kisebb
- mondta Ashley, aki szerint a daganatokat korábban észre lehetett volna venni.
Az édesapa elárulta, hogy a diagnózis előtt többször is orvoshoz fordultak, azonban fiának vagy mozgást vagy gyógyszer ajánlottak a szédülésre és fejfájásra. Először több mint egy évvel ezelőtt vették észre Charlie szokatlan tüneteit, majd májusban állapota rosszabbra fordult. Ekkor koordinációs vizsgálatok sorozatán esett át a fiatal, majd egy CT-vizsgálat folyadékot és valami szilárd szövetnek tűnő anyagot mutatott ki az agyában.
Charlie-t június elején a nottinghami Queen's Medical Centre-be utalták, ahol a vizsgálatok megerősítették apja legrosszabb félelmeit.
Most Charlie és családja az előttük álló időszakra fókuszálnak, amely az orvosok szerint 6–12 hónapig tartó kezelést jelent. Ez sugárkezelést és kemoterápiát foglal magában, hogy teljesen elpusztítsák a rákot.
Charlie a következő hetekben speciális protonterápiás kezelésen vesz részt a manchesteri Christie Kórházban, ez a mindössze két helyszín egyike Nagy-Britanniában, ahol elérhető ez az eljárás. Ezt követően, még az idei év folyamán megkezdi a kemoterápiát a Birminghami Gyermekkórházban.
A daganat eltávolítására irányuló műtét után Charlie bizonytalanul állt a lábán, és az első néhány napban szinte semmit sem csinált. Még messze van, úgy tűnik, 6-12 hónapig kell majd gyógyulnia Manchesterben és Birminghamben. A műtét befejezése után hat héten belül el kell kezdenie a sugárterápiát, tehát jelenleg a következő három héten belül
- mondta édesapja a kezelésekről.
A betegség miatt hatalmas anyagi teher nehezedett a családra, így most egy GoFundMe-gyűjtést indítottak, az utazással és kezeléssel járó összegek fedezésére - írta a Daily Mail.