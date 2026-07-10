Rossz tartására fogták fejfájását az orvosok - két daganat bújt meg a tinédzser agyában

Amikor a háziorvosok azt mondták a 14 éves Charlie Thompsonnak, hogy a tartós fejfájását és szédülését a vertigo és a videójáték közbeni rossz testtartás okozza, a fiatal el sem tudta képzelni a sokkal vészjóslóbb valóságot. Viszont amikor édesapja, Ashley Thompson rohant be vele a sürgősségire, mert a fájdalma olyan heves volt, hogy hányni kezdett miatta, egyértelművé vált, hogy a görnyedésnél többről van szó.

Nem 1, hanem 2 daganat rejtőzött a fiatal fejfájása mögött. Fotó: GoFundMe

Nem 1, hanem 2 daganat rejtőzött a fiatal fejfájása mögött

Több mint egy évvel az első fejfájásos panasza után Charlie-t és családját katasztrofális csapás érte. Kiderült, hogy a tinédzsernek nem egy, hanem két gyorsan növekvő rákos daganat van az agya közepén.

A medulloblasztóma néven ismert daganat a második leggyakrabban diagnosztizált agydaganat-variáció gyermekeknél. Azonban annak az esélye, hogy két különálló, elsődleges csomó alakuljon ki, mint amilyen Charlie esetében, rendkívül ritka.

Egy hónapon belül a fiatalnak át kellett esnie egy sürgősségi műtéten a nagyobb daganat miatt. Ezt követően közölték vele, hogy egy 6-12 hónapos kezelési terv veszi kezdetét, amely a kemoterápiát és a speciális sugárterápiát is magában foglalja Birminghamben és Manchesterben.

Szerencsére a medulloblasztóma túlélési aránya magas más agydaganatokhoz képest, a gyermekek körülbelül 80 százaléka a diagnózis felállítása után öt évnél is tovább él. A pozitív prognózis ellenére édesapja csalódott, hogy fia agydaganatát nem fedezték fel hamarabb a háziorvosok, különösen úgy, hogy fia észrevehető tünetekkel jelentkezett.

Őszintén szólva, egy kicsit csalódott vagyok emiatt, és elgondolkodtató, hogy vajon korábban felfedezhették volna-e, és hogy ettől javult volna-e a helyzet. Nem vagyok orvos, de láttam a felvételeket, és elég nagy csomónak tűnt számomra. Szóval elgondolkodtató, hogy mióta van ott, és mióta van ott az új, ami kisebb

- mondta Ashley, aki szerint a daganatokat korábban észre lehetett volna venni.

Az édesapa elárulta, hogy a diagnózis előtt többször is orvoshoz fordultak, azonban fiának vagy mozgást vagy gyógyszer ajánlottak a szédülésre és fejfájásra. Először több mint egy évvel ezelőtt vették észre Charlie szokatlan tüneteit, majd májusban állapota rosszabbra fordult. Ekkor koordinációs vizsgálatok sorozatán esett át a fiatal, majd egy CT-vizsgálat folyadékot és valami szilárd szövetnek tűnő anyagot mutatott ki az agyában.