A munkára fogta a fejfájását a férfi, már csak hónapjai lehetnek hátra

Egy férfi kínzó fejfájását csupán a munkahelyi stressznek minősítette, azonban gyorsan kiderült, hogy valami sokkal komolyabbról van szó. A 31 éves Mitch Jenderko 2024 elején kezdett el fájdalmat tapasztalni, amit a hosszú munkaidőnek és a számítógép képernyője előtt töltött óráknak tudott be. Azonban július közepén egy váratlan roham után minden megváltozott, ekkor szembesült azzal, hogy agydaganata van.

Agresszív daganat lapult a férfi fejfájása mögött. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Agresszív daganat lapult a férfi fejfájása mögött

A roham munkahelyén érte, ahonnan egyenesen a kórházba szállították. A vizsgálatok egy kezdetben alacsony malignitásúnak és jóindulatúnak vélt daganatot tártak fel. Azonban az orvosok aggodalma fokozódni kezdett, amikor egy későbbi vizsgálat során jelentős változásokat észleltek a daganat viselkedésében. Mitchet 2024 szeptemberében sürgősségi műtétre vitték.

A műtét után gyötrelmes várakozás következett a biopszia eredményére - ekkor derült ki, hogy egy nagyon agresszív ráktípusom van. Még a csapat is megdöbbent, amikor kiderült, hogy negyedik stádiumú

- mondta a férfi, akinél 6 héttel a műtét után, 2024 októberében, agresszív, negyedik stádiumú asztrocitómát diagnosztizáltak, és mindössze 18 hónaptól 2 évig terjedő várható élettartamot jósoltak neki.

Párjával, Gemmával 6 hónappal a beavatkozás után összeházasodtak, és elhatározták, hogy minden együtt töltött pillanatot meg fognak becsülni. A pár most várja első gyermekét.

Nehéz megemészteni, hogy valaki alig 30 évesen azt a prognózist kapja, miszerint 18-24 hónapja van hátra

- idézte fel Gemma.

A fiatal pár eleinte nehezen fogta fel a hírt, de hamarosan szembesülniük kellett azzal, hogy az egész családdal és barátaikkal is közölniük kell. A következő hónapban Mitch megkérte Gemma a kezét, majd nyolc hónapig sugár- és kemoterápián esett át. Még az esküvőjük reggelén, 2025 májusában is kapott egy kezelést.

A kezelés intenzív volt, nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is. Nem aludtam jól, és minden nap kimerítő volt. Nagyon nehéz volt

- emlékezett vissza Mitch, aki már rákmentes, azonban a betegség agresszív természete miatt orvosai attól tartanak, hogy újra ki fog alakulni.

A prognózis változatlan, gyógyíthatatlan, a stabil vizsgálatoktól függetlenül

- tette hozzá Gemma.