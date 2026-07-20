A munkára fogta a fejfájását a férfi, már csak hónapjai lehetnek hátra

Egy férfi kínzó fejfájását csupán a munkahelyi stressznek minősítette, azonban gyorsan kiderült, hogy valami sokkal komolyabbról van szó. A 31 éves Mitch Jenderko 2024 elején kezdett el fájdalmat tapasztalni, amit a hosszú munkaidőnek és a számítógép képernyője előtt töltött óráknak tudott be. Azonban július közepén egy váratlan roham után minden megváltozott, ekkor szembesült azzal, hogy agydaganata van.
Agresszív daganat lapult a férfi fejfájása mögött
A roham munkahelyén érte, ahonnan egyenesen a kórházba szállították. A vizsgálatok egy kezdetben alacsony malignitásúnak és jóindulatúnak vélt daganatot tártak fel. Azonban az orvosok aggodalma fokozódni kezdett, amikor egy későbbi vizsgálat során jelentős változásokat észleltek a daganat viselkedésében. Mitchet 2024 szeptemberében sürgősségi műtétre vitték.
A műtét után gyötrelmes várakozás következett a biopszia eredményére - ekkor derült ki, hogy egy nagyon agresszív ráktípusom van. Még a csapat is megdöbbent, amikor kiderült, hogy negyedik stádiumú
- mondta a férfi, akinél 6 héttel a műtét után, 2024 októberében, agresszív, negyedik stádiumú asztrocitómát diagnosztizáltak, és mindössze 18 hónaptól 2 évig terjedő várható élettartamot jósoltak neki.
Párjával, Gemmával 6 hónappal a beavatkozás után összeházasodtak, és elhatározták, hogy minden együtt töltött pillanatot meg fognak becsülni. A pár most várja első gyermekét.
Nehéz megemészteni, hogy valaki alig 30 évesen azt a prognózist kapja, miszerint 18-24 hónapja van hátra
- idézte fel Gemma.
A fiatal pár eleinte nehezen fogta fel a hírt, de hamarosan szembesülniük kellett azzal, hogy az egész családdal és barátaikkal is közölniük kell. A következő hónapban Mitch megkérte Gemma a kezét, majd nyolc hónapig sugár- és kemoterápián esett át. Még az esküvőjük reggelén, 2025 májusában is kapott egy kezelést.
A kezelés intenzív volt, nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is. Nem aludtam jól, és minden nap kimerítő volt. Nagyon nehéz volt
- emlékezett vissza Mitch, aki már rákmentes, azonban a betegség agresszív természete miatt orvosai attól tartanak, hogy újra ki fog alakulni.
A prognózis változatlan, gyógyíthatatlan, a stabil vizsgálatoktól függetlenül
- tette hozzá Gemma.
Mitch áprilisban teljesítette a Brighton Maratont a Brain Tumour Charity támogatására, több mint 4700 fontot gyűjtött. A gyermekük várhatóan januárban születik meg, amit a leendő szülők már rendkívül várnak - írta a Mirror.
Ismerd fel az agydaganat tüneteit!
Az agydaganat tünetei az agy érintett részétől függően változnak. Néha előfordulhat, hogy az embereknek kezdetben nincsenek panaszai, vagy idővel nagyon lassan alakulnak ki.
A gyakori tünetek a következők:
- látás vagy beszédproblémák
- fejfájás
- mentális vagy viselkedésbeli változások, beleértve a memóriaproblémákat vagy a személyiségváltozásokat
- progresszív gyengeség vagy bénulás a test egyik oldalán
- tartós hányinger, hányás és álmosság
- görcsrohamok
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