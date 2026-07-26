"Azt mondták, nincs miért aggódnunk" – egyszerű fejfájásnak indult, hónapjai vannak hátra a fiatal férfinak

12-18 hónap: a szakirodalom szerint legfeljebb ennyi ideje lehet hátra annak a mindössze 34 éves férfinak, akit eleinte csak szűnni nem akaró migrénes fejfájás kínzott, valójában azonban agytumor támadta meg.

Joshua eleinte csak fejfájásra panaszkodott: felesége beszélte rá, hogy menjen el orvoshoz

Fotó: Northfoto / Brain Tumour Research / SWNS

Többször is hazaküldték a dokik: a fejfájás mögött semmi komoly betegség nincs – jelentették ki

A Walesben élő Joshua Smith, valamint menyasszonya, Kelly úgy érzi, talán hamarabb megkezdhették volna az életmentő kezeléseket, ha az orvosok nem küldik őket haza kétszer is, amikor az első panaszokkal felkeresték őket.

"Egy éjjel elviselhetetlen migrénje lett, és azt mondta, olyan volt, mintha a feje fel akarna robbanni. A fájdalom napokig tartott" – idézte fel Kelly a The Sun oldalának, hozzátéve: ő már ekkor érezte, hogy valami nagyon nincs rendben: "Emlékszem, mondtam, hogy vannak gyanús jelek, de az orvosok megnyugtattak, hogy nincs miért aggódnunk."

Joshua fejfájása azonban csak nem enyhült. Végül a vizsgálatok kimutatták: agytumor támadta meg, glioblasztóma. Ez egy rendkívül agresszív ráktípus, gyakorlatilag gyógyíthatatlan.

Az orvosok egy igen kockázatos eljárást ajánlottak fel: megpróbálhatják eltávolítani a 4,5 centis daganat nagy részét. Azonban ha a műtét nem sikerül, a férfi lebénulhat, személyiségtorzulás alakulhat ki nála, sőt, bele is halhat az operációba. A pár mégis belement. Amikor Joshua magához tért, az első, amit kért, némi KFC-s csirke.

Joshua hamar jobban lett az agyműtétet követően. Talán legyőzheti a kórt?

Fotó: Northfoto / Brain Tumour Research / SWNS

Csodálatos módon járt és beszélt 24 órával a műtét után, és három napon belül haza is mehettünk

– mesélte lelkesen Kelly, milyen erősnek bizonyult párja, akivel most kizárólag a gyógyulásra koncentrálnak. Noha a gyilkos kór tünetei eltűntek, a betegség továbbra is jelen van, és sajnos bármikor végezhet a férfival.

"Majdnem nehezebb feldolgozni mindezt, mivel minden normálisnak tűnik. Valójában azonban nem az" – húzta alá Kelly.