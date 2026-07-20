A hőhullámra fogta a fejfájást a tini, valójában agydaganat kínozta: "Sokan nem hitték el, mennyire rossz a helyzet"

Egy tinédzser a hőhullám okozta kiszáradásnak tudta be a tartós fejfájását, ám ez valójában egy agydaganat figyelmeztető jelének bizonyult. A 17 éves Danielle Andersen öt napig szenvedett a fájdalomtól, mielőtt végül 2025 júliusában a sürgősségire ment.

Hőhullám helyett egy agydaganat állt a fejfájás mögött. Fotó: GoFundMe

Hőhullám helyett egy agydaganat állt a fejfájás mögött

Egy szakorvos valami rendelleneset észlelt a szemmozgás-követése során, végül egy CT-vizsgálat egy lassan növekvő agydaganatot, egy dermoid cisztát - egy jóindulatú képződményt - tárt fel. A fiatal koponyametszésen esett át, hogy eltávolítsák a daganatot, de a műtét után a bal oldala lebénult. Később kiderült, hogy sztrókot kapott a beavatkozás során, miután 3 eret átvágtak.

Danielle majdnem két hónapot töltött kórházban fizioterápiás kezelésekkel, és most, hat hónappal később, figyelemre méltó felépülést ért el, újra képes ugrálni és táncolni.

Azt hittem, hogy a hőhullám okozta kiszáradásról van szó, és mindenki más is ezt mondta nekem. De hiába ittam vizet, a fejfájás nem múlt el. Állandóan a mosdóba jártam, mert ittam és ittam

- mondta a londoni West Wickhamből származó diák.

Kínok között voltam. Sokan nem hitték el, mennyire rossz a helyzet. Folyton azon gondolkodtam, hogy én magam rosszabbítom-e a helyzetet. A megérzésem azt súgta, hogy nem csak kiszáradás okozta fejfájásról van szó, és igazam volt.

Danielle édesapja, az 55 éves Justin 2025. július 17-én a locksbottom-i Princess Royal University Hospital sürgősségire rohant lányával, ahol az orvosok kezdetben migrénre gyanakodtak. A CT-vizsgálat azonban dermoid cisztát mutatott ki, amelyről az orvosok úgy vélik, hogy születése óta jelen volt.

Senki sem ültetett le minket, és nem magyarázta el, hogy mit jelent ez. Őszintén szólva nem tudtuk, mennyire súlyos a helyzet. Azt hittük, vége. Azt hittük, hogy itt majd megoldódik

- mondta Justin.

A fiatal úgy döntött halasztja a műtétet, ugyanis felvették egy londoni előadóművészeti főiskolára, és nem akarta kihagyni az első félévet.

Nem akartam agydaganatosként ismerjenek az iskolában. Csak azt akartam, hogy az emberek megismerjenek.

A fiatal minden egyes órán részt vett, egyetlen napot sem hiányzott, és még a 2025. december 15-i kórházi felvétele előtti héten is táncolt.