Napokig küzdöttek a balesetet szenvedett férfi életéért, már sosem ismerheti meg gyermekét

Andy Paul Ferrarone július 12-én mászott a kaliforniai Big Bear közelében található Castle Rock térségében, amikor a tragédia történt. A rendőrség tájékoztatása szerint helyi idő szerint délután 5:25 körül megcsúszott egy sziklás lejtőn, körülbelül 6 métert zuhant, és súlyos fejsérülést szenvedett.

Andy fejsérülést szenvedett, amibe napokkal később belehalt

Fotó: GoFundme

Fejsérülésébe halt bele a leendő apuka

A San Bernardino megyei seriff hivatalának légi mentőegysége gyorsan a helyszínre érkezett, megkezdték az újraélesztést, majd helikopterrel a Loma Linda Egyetemi Orvosi Központba szállították a férfit. Több napig életfenntartó kezelés alatt állt, de július 15-én elhunyt.

Andy Ferrarone szenvedélyes kalandor volt. A sziklamászás mellett szívesen snowboardozott, teniszezett, fotózott, vitorlázott és festett. Felesége, Nina kilenc hetes terhes, így Andy a balesetet szenvedett férfi születendő gyermekét már nem ismerheti meg. Andy Ferrarone Philadelphiában nőtt fel, és a gyászjelentése szerint „kiváló és széles körben elismert szoftvermérnök” volt - írja a Mirror.

Ez is érdekelhet Kómába esett és elhunyt a Netflix sztárja



